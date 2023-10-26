ການສຳຫຼວດຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ: ການເດີນທາງກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb

ໃນຂະນະທີ່ແສງໄຟໄດ້ມົວລົງໃນໂຮງລະຄອນ ແລະຮູບເງົາເລື່ອງ “Deep Sky” ເລີ່ມຕົ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈັບພາບທີ່ປະທັບໃຈຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງ James Webb Space Telescope (JWST) ທີ່ລອຍຢູ່ໃນອາວະກາດຢ່າງສະຫງ່າງາມ. ຮູບເງົາດັ່ງກ່າວໄດ້ພາຂ້ອຍໄປໃນການເດີນທາງທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມະຫັດສະຈັນທາງດ້ານວິຊາການຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວແລະຄວາມປະຫລາດໃຈກ່ຽວກັບຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ.
ຜູ້ກຳກັບ Nathaniel Kahn ໄດ້ສ້າງບົດເລື່ອງທີ່ເໜືອກວ່າກົນໄກຂອງການສ້າງກ້ອງສ່ອງທາງໄກ. ມັນເຂົ້າໄປໃນຄວາມມຸ່ງຫວັງແລະການຕໍ່ສູ້ຂອງທີມງານ JWST ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາກະກຽມສໍາລັບການເປີດຕົວຄັ້ງປະຫວັດສາດ. ບໍ່ຄືກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble Telescope, JWST ມີໂອກາດດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄປຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງ - Lagrange Point 2, ຫ່າງຈາກໂລກເປັນລ້ານໄມລ໌.
ຮູບເງົາໄດ້ສະແດງເຖິງຂັ້ນຕອນທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງ JWST ເພື່ອໄປເຖິງຈຸດສຸດທ້າຍຂອງມັນ, ລວມທັງການວາງຜ້າກັນແດດດ້ວຍເງິນ, ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ອອກແບບມາເພື່ອປົກປ້ອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງແສງຕາເວັນ ແລະ ການລົບກວນ. ໂດຍຜ່ານລໍາດັບ CGI ທີ່ສວຍງາມ, ພວກເຮົາເຫັນການເປີດເຜີຍຂອງ maneuvers ສັບສົນເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານໂດຍຜູ້ສ້າງ YouTube John Boswell, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ melodysheep.
ໃນຂະນະທີ່ຮູບເງົາໄດ້ລວມເອົາຮູບພາບຕົວຈິງທີ່ຖືກຈັບໂດຍ JWST, ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການເບິ່ງເຫັນຂອງມະນຸດ. ອຸປະກອນອິນຟາເຣດທີ່ມີພະລັງຂອງກ້ອງຈຸລະທັດອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດທີ່ຫນ້າຈັບໃຈຂອງການເກີດຂອງດາວ, warps gravitational, ແລະ galaxy ຫ່າງໄກ. ມັນເຕືອນພວກເຮົາວ່າມີສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ກັບຈັກກະວານຫຼາຍກວ່າສິ່ງທີ່ພົບກັບຕາ.
ໃນທີ່ສຸດ, "Deep Sky" ມາຮອດຈຸດເວລາທີ່ລໍຖ້າມາດົນນານໃນເວລາທີ່ JWST ໄດ້ສົ່ງຄືນຮູບພາບທໍາອິດຂອງຕົນມາສູ່ໂລກ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການປະຕິບັດກັບທັດສະນະທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງທົ່ງນາເລິກທີ່ມີສົງຄາມ, nebulas, ແລະແມ້ແຕ່ລັກສະນະບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະມະນຸດຕ່າງດາວ. ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ເປັນການລະນຶກເຖິງຄວາມງາມທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດແລະຄວາມກວ້າງຂວາງທີ່ມີຢູ່ນອກເຫນືອໂລກຂອງພວກເຮົາ.
ຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າອອກຈາກໂຮງລະຄອນ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊ່ອຍເຫລືອແຕ່ໄຕ່ຕອງເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງພາລະກິດນີ້. ການຄົ້ນພົບຂອງ JWST ບໍ່ພຽງແຕ່ຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ຈິນຕະນາການ ແລະ ຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດອັນໂດດເດັ່ນຂອງມະນຸດໃນການຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງການຂຸດຄົ້ນແລະປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖືສໍາລັບ cosmos.
ຄໍາຖາມ
ຖາມ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ແມ່ນຫຍັງ?
A: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ເປັນຫໍສັງເກດການທີ່ມີພະລັງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນອາວະກາດເພື່ອສືບທອດ Hubble Telescope. ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອເກັບກໍາຮູບພາບແລະຂໍ້ມູນຢູ່ໃນພາກສ່ວນ infrared ຂອງ spectrum ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສຶກສາຈັກກະວານໃນລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ຖາມ: “ທ້ອງຟ້າເລິກ” ແມ່ນຫຍັງ?
A: “Deep Sky” ເປັນຮູບເງົາທີ່ກຳກັບໂດຍ Nathaniel Kahn ທີ່ເລົ່າເລື່ອງຂອງການເດີນທາງຂອງກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ James Webb ຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຈົນເຖິງການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງມັນ. ມັນລວມຮູບພາບຕົວຈິງຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ແລະ ລໍາດັບ CGI ເພື່ອສ້າງປະສົບການທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ແລະກະຕຸ້ນຄວາມຄິດ.
Q: Lagrange Point 2 ແມ່ນຫຍັງ?
A: ຈຸດ Lagrange 2, ຫຼື L2, ແມ່ນຈຸດທີ່ມີຄວາມສົມດູນທາງດ້ານແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກເປັນລ້ານໄມລ໌ໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມກັບດວງອາທິດ. ມັນແມ່ນຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ເລືອກສໍາລັບກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ James Webb, ສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫມັ້ນຄົງສໍາລັບການສັງເກດການຂອງມັນ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ James Webb ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ?
A: The James Webb Space Telescope ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ. ຄວາມສາມາດຂັ້ນສູງຂອງມັນໃນດາລາສາດອິນຟາເຣດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ໄກເກີນກວ່າສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ, ເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງດາວ, ການສ້າງຕັ້ງຂອງກາແລັກຊີ, ແລະການມີຢູ່ຂອງດາວເຄາະນອກລະບົບ.
ຖາມ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ສົ່ງຄືນພາບທຳອິດຂອງມັນເມື່ອໃດ?
A: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ໄດ້ສົ່ງຄືນຮູບພາບຊຸດທຳອິດຂອງມັນມາສູ່ໂລກໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2022. ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງຈັກກະວານ ແລະ ເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນໃນພາລະກິດຂອງພວກເຮົາໃນການສຳຫຼວດໂຄສະໂມສ.