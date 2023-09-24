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ການສຶກສາໃໝ່ທ້າທາຍທິດສະດີການສ້າງເປືອກໂລກ

ByMampho Brescia

Sep 24, 2023
ການສຶກສາໃໝ່ທ້າທາຍທິດສະດີການສ້າງເປືອກໂລກ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກລັດ Penn ໄດ້ນໍາສະເຫນີການຄົ້ນພົບໃຫມ່ທີ່ທ້າທາຍທິດສະດີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງເປືອກໂລກແລະແຜ່ນ tectonic. ໃນຂະນະທີ່ທິດສະດີທົ່ວໄປຊີ້ໃຫ້ເຫັນການສ້າງຕັ້ງຢ່າງໄວວາຂອງແຜ່ນ tectonic ໃນຕົ້ນປະຫວັດສາດຂອງໂລກ, ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເປືອກໂລກໄດ້ຮັບຂະບວນການຊ້າລົງໃນການເຮັດວຽກໃຫມ່ໃນໄລຍະຫຼາຍຕື້ປີ.

ຜູ້ຂຽນບົດ Jesse Reimink, ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານສອນວິຊາ geosciences ຢູ່ທີ່ Penn State, ອະທິບາຍວ່າຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງຕໍ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະອື່ນໆເຊັ່ນດຽວກັນ. ທິດສະດີທີ່ເດັ່ນຊັດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫັນປ່ຽນຢ່າງກະທັນຫັນຈາກດາວເຄາະຝາປິດທີ່ຢຸດສະງັກໄປເປັນດາວເຄາະໜ່ວຍໜຶ່ງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ tectonic ປະມານ 3 ຕື້ປີກ່ອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາເປີດເຜີຍວ່າທິດສະດີນີ້ບໍ່ໄດ້ເກັບກໍາຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ເພື່ອບັນລຸຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງພວກເຂົາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວິເຄາະຕົວຢ່າງຫີນຫຼາຍກວ່າ 600,000 ຈາກຖານຂໍ້ມູນບັນທຶກຫີນຂອງໂລກ. ໂດຍການກວດສອບອົງປະກອບທາງພູມິສາດແລະອາຍຸຂອງໂງ່ນຫີນເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຂົາສາມາດສ້າງເສັ້ນໂຄ້ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ crustal ແລະກໍານົດວິທີການຂອງໂງ່ນຫີນໄດ້ຖືກປະຕິຮູບແລະເຮັດວຽກໃຫມ່ໃນໄລຍະເວລາ. ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ກັບ​ທິດ​ສະ​ດີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​, ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ crust ຂອງ​ໂລກ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ຮູບ​ແບບ​ຂອງ mantle ທີ່​ຕິດ​ພັນ​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສໍາ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​.

ການສຶກສາຍັງແຕກຕ່າງຈາກການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໂດຍການສຸມໃສ່ການບັນທຶກຫີນແທນທີ່ຈະເປັນຕົວຢ່າງແຮ່ທາດ. ການເລືອກນີ້ຖືກສ້າງຂື້ນເພາະວ່າບັນທຶກຫີນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍ ແລະມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍທີ່ຈະເກີດຄວາມລຳອຽງເມື່ອກວດເບິ່ງໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍການວິເຄາະອົງປະກອບຂອງໂງ່ນຫີນ igneous ໃນວິທີການໃຫມ່, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດອັດຕາສ່ວນຂອງຕະກອນແລະຄິດໄລ່ຈໍານວນຂອງ reworking ທີ່ເກີດຂຶ້ນຕະຫຼອດປະຫວັດສາດຂອງໂລກ.

ຜົນໄດ້ຮັບຊີ້ໃຫ້ເຫັນການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງເສັ້ນໂຄ້ງການຂະຫຍາຍຕົວ crustal ແລະບັນທຶກ mantle ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ. ການຈັດວາງນີ້ສະຫນັບສະຫນູນທິດສະດີທີ່ຜ່ານມາສະເຫນີໂດຍນັກທໍລະນີສາດ, ແຕ່ການສຶກສານີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ສະຫນອງຫຼັກຖານທາງປະຈັກພະຍານຈາກບັນທຶກຫີນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນແນວຄວາມຄິດຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ crustal ຄ່ອຍໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສັງເກດເຫັນວ່າຂໍ້ຈໍາກັດເນື່ອງຈາກການຂາດແຄນຂອງຂໍ້ມູນຍັງຄົງຢູ່. ການ​ວິ​ເຄາະ​ຕື່ມ​ອີກ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ​ອາດ​ຈະ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ວັດ​ການ​ຂອງ​ໂລກ​ແລະ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ດາວ​ເຄາະ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​.

ການສຶກສານີ້ອາດມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງດາວເຄາະອື່ນໆເຊັ່ນ: ດາວພະຫັດ, ເຊິ່ງຂາດແຜ່ນ tectonic. ໂດຍການກວດສອບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂລກແລະດາວພະຫັດແລະການສຶກສາອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ crustal, ນັກຄົ້ນຄວ້າອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບວິທີການແລະເປັນຫຍັງດາວເຄາະ evolved ໃນ trajectories ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການສຶກສາທີ່ແຕກຫັກນີ້ທ້າທາຍທິດສະດີທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນເມື່ອກ່ອນກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງເປືອກໂລກແລະແຜ່ນ tectonic. ໂດຍການວິເຄາະບັນທຶກຫີນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະຫນອງຫຼັກຖານທາງປະຈັກພະຍານສໍາລັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງ crustal ຄ່ອຍໆ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນໄປສູ່ກິດຈະກໍາ tectonic. ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ຈໍາກັດຍັງຄົງຢູ່, ການວິເຄາະຕື່ມອີກສາມາດສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການວິວັດທະນາການຂອງໂລກແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະອື່ນໆ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສຶກສາ: Geochemical Perspectives Letters
— Penn State

By Mampho Brescia

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