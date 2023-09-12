ບົດບາດຂອງ Ionized Urea ໃນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດໃນໂລກ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກ້າວໄປໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການເຂົ້າໃຈຕົ້ນກຳເນີດຂອງຊີວິດເທິງໂລກໂດຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ X-ray spectroscopy ທີ່ສ້າງສັນ. ໂດຍການສຶກສາ ionization ແລະຕິກິຣິຍາຂອງໂມເລກຸນ urea, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງຕັນຂອງຊີວິດອາດຈະສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນໄລຍະ pre-biotic.
ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ້, ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຫນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ລັງສີໃນອາວະກາດທີ່ມີພະລັງງານສູງເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນ ionize. ໜອງນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍທີ່ບັນຈຸທາດຢູເລຍ, ທາດປະສົມອິນຊີທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການສ້າງຖານນິວຄລີໂອ, ໄດ້ສຳຜັດກັບລັງສີທີ່ຮຸນແຮງນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, urea underwent ການປ່ຽນເປັນຜະລິດຕະພັນຕິກິຣິຍາທີ່ສາມາດເປັນພື້ນຖານສໍາລັບຊີວິດ.
ເພື່ອສືບສວນຂະບວນການນີ້ຕື່ມອີກ, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາສາກົນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Tohoku, ມະຫາວິທະຍາໄລເຈນີວາ, ETH Zurich, ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Hamburg ໄດ້ໃຊ້ວິທີການ spectroscopy X-ray ທີ່ເປັນພື້ນຖານ. ເຕັກນິກນີ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງການຜະລິດປະສົມກົມກຽວສູງ ແລະເຄື່ອງຍ່ອຍໄມໂຄຣນຂອງແຫຼວແບບຮາບພຽງເພື່ອກວດກາປະຕິກິລິຍາເຄມີໃນຂອງແຫຼວດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາຊົ່ວຄາວພິເສດ.
ໂດຍການສຶກສາການປ່ຽນແປງຂອງໂມເລກຸນ urea ໃນລະດັບ femtosecond (ຫນຶ່ງ quadrillionth ຂອງວິນາທີ), ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກ ionization. ລັງສີ ionizing ທໍາລາຍຊີວະໂມເລກຸນ urea, ແຕ່ຍ້ອນວ່າພະລັງງານ dissipates, ໂມເລກຸນ urea ໄດ້ຮັບການຕິກິຣິຍາໄວແລະ intricate.
ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິກິລິຍາໂມເລກຸນໃນໄລຍະອາຍແກັສ, ແຕ່ທີມງານໄດ້ວິສະວະກໍາອຸປະກອນເພື່ອສ້າງ jet ແຫຼວບາງ ultra-thin ພາຍໃນສູນຍາກາດເພື່ອຂະຫຍາຍການສືບສວນຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມນ້ໍາ, ຊຶ່ງເປັນທໍາມະຊາດຂອງຂະບວນການເຄມີຊີວະພາບ. ຄວາມກ້າວຫນ້ານີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສຶກສາວິທີການປະຕິກິລິຍາເກີດຂື້ນໃນເວລາຈິງ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດໃນໂລກ, ແຕ່ຍັງເປີດໂອກາດໃຫມ່ໃນພາກສະຫນາມທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນຂອງ attochemistry. ໂດຍການສັງເກດເບິ່ງປະຕິກິລິຍາໂມເລກຸນໃນລະດັບລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຂະບວນການທາງເຄມີແລະກ້າວຫນ້າຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບກົນໄກພື້ນຖານທີ່ຂັບເຄື່ອນຊີວິດ.
ອ້າງອິງ: "ການຖ່າຍທອດໂປຣຕີນ femtosecond ໃນການແກ້ໄຂ urea ທີ່ຖືກພິຈາລະນາໂດຍ X-ray spectroscopy" ໂດຍ Zhong Yin, Yi-Ping Chang, Tadas Balčiūnas, Yashoj Shakya, Aleksa Djorović, Geoffrey Gaulier, Giuseppe Fazio, Robin Santra, Ludolfger Inhester, ແລະ Hans Jakob Wörner, ທໍາມະຊາດ.