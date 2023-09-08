ການຄົ້ນພົບ Meteorite ບູຮານໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຫີນອະວະກາດບູຮານທີ່ເອີ້ນວ່າ Erg Chech 002 ທີ່ສາມາດສະເຫນີຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ຄົ້ນພົບຢູ່ໃນທະເລຊາຍ Sahara ໃນ Algeria ໃນປີ 2020, Erg Chech 002 ມີລະດັບຂອງ radioactive isotope aluminium-26 ສູງກວ່າທີ່ຄາດໄວ້. ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຜົນກະທົບອັນສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງດາວເຄາະແລະການກໍານົດວັນທີຂອງ meteorites.
ເຊື່ອກັນວ່າ Erg Chech 002 ເປັນ meteorite ຫີນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມຫີນ achondrite, ຄ້າຍກັບຫີນພູເຂົາໄຟ ແລະມີເວລາກັບຄືນສູ່ໄລຍະຕົ້ນໆຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ມັນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນ meteorite ທີ່ຮູ້ຈັກເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງຕົ້ນກໍາເນີດ volcanic. ການປະກົດຕົວຂອງອາລູມິນຽມ-26 ໃນອຸຕຸນິຍົມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ ເພາະໄອໂຊໂທບນີ້ຖືກຄິດວ່າມີບົດບາດສຳຄັນໃນການວິວັດທະນາການຂອງລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນໆ.
ອະລູມິນຽມ-26, ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າເປັນແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນໃນລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເສື່ອມໂຊມແລະມີອິດທິພົນຕໍ່ການລະລາຍຂອງໂງ່ນຫີນ primitive ທີ່ຕໍ່ມາສ້າງເປັນດາວເຄາະ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນພົບໄອໂຊໂທບນີ້ໃນ Erg Chech 002 ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານວ່າມັນໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໃນທົ່ວລະບົບແສງຕາເວັນຕົ້ນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າຮ່າງກາຍແມ່ຂອງ meteorite ນີ້ຕ້ອງມີອາລູມິນຽມ 26 ຫຼາຍກວ່າສາມຫຼືສີ່ເທົ່າຂອງຮ່າງກາຍແມ່ຂອງ meteorites ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການແຜ່ກະຈາຍຂອງ isotope ບໍ່ສະເຫມີກັນ.
ເພື່ອກໍານົດອາຍຸຂອງ Erg Chech 002, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ວິເຄາະ isotopes ຂີ້ກົ່ວແລະທາດຢູເຣນຽມແລະຄິດໄລ່ອາຍຸຂອງ lead-isotopic ຂອງມັນຢູ່ທີ່ປະມານ 4.566 ຕື້ປີ. ອັນນີ້ສອດຄ່ອງກັບອາຍຸທີ່ຄາດໄວ້ຂອງລະບົບສຸລິຍະ. ໂດຍການປຽບທຽບຂໍ້ມູນນີ້ກັບອຸຕຸນິຍົມວັດຖຸບູຮານອື່ນໆ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງດາວເຄາະແລະອາດຈະປະເມີນອາຍຸຂອງ meteorites ທີ່ໄດ້ສຶກສາຜ່ານມາ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບໄລຍະການພັດທະນາຕົ້ນໆຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ ແລະປະຫວັດສາດທາງທໍລະນີສາດຂອງດາວເຄາະ. ການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບປະເພດຕ່າງໆຂອງຫີນ achondrite ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບລະບົບແສງຕາເວັນໃນຕອນຕົ້ນແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Nature Communications (ຈັດພີມມາວັນທີ 29 ສິງຫາ 2023)
- ການສົນທະນາ (ບົດຄວາມໂດຍ Evgenii Krestianinov)