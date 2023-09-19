ການເສີມຂະຫຍາຍການບໍລິການລະບົບນິເວດໂດຍຜ່ານ Ecovoltaics: ວິທີການແບບຍືນຍົງຕໍ່ກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ

ວິທີການແບບດັ້ງເດີມຂອງການຕິດຕັ້ງພະລັງງານແສງຕາເວັນມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖາງພື້ນທີ່ແລະການວາງແຜ່ນແສງຕາເວັນຢູ່ເທິງພື້ນຜິວທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວິທີການນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການລົບກວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ລະບົບນິເວດ. ເພື່ອສົ່ງເສີມວິທີການທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລັດ Colorado ສະເຫນີການນໍາໃຊ້ ecovoltaics, ເຊິ່ງປະສົມປະສານການຜະລິດພະລັງງານກັບການຮັກສາການບໍລິການລະບົບນິເວດ.
Agrivoltaics, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນສອງເທົ່າສໍາລັບການກະສິກໍາແລະການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ, ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ແລ້ວວ່າເປັນບາດກ້າວໃນທາງບວກໄປສູ່ຄວາມຍືນຍົງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຜະລິດໄຟຟ້າສູງສຸດໂດຍບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບພືດແລະສັດທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຂອງແຜງແສງອາທິດ. Ecovoltaics ໃຊ້ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍການອອກແບບ arrays ແສງຕາເວັນທີ່ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບນິເວດ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມຈໍາກັດນ້ໍາເຊັ່ນ: ທົ່ງຫຍ້າ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ດຶງດູດແຮງບັນດານໃຈຈາກການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາຢູ່ທີ່ສວນແສງອາທິດ Jack's Solar Garden, ສະຖານທີ່ຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດ, ທີ່ນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າສຶກສາວິທີການແຜງພະລັງງານແສງອາທິດດັດແປງຮູບແບບຂອງແສງແດດແລະປ່ຽນແປງການແຜ່ກະຈາຍຂອງຝົນ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຈຸນລະພາກທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຫຼາກຫຼາຍພາຍໃນການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນ. ສະພາບແວດລ້ອມຈຸນລະພາກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສູນກາງຂອງແນວຄວາມຄິດຂອງ ecovoltaics.
ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນຂອງ ecovoltaics ແມ່ນທ່າແຮງທີ່ຈະຟື້ນຟູພື້ນທີ່ກະສິກໍາທີ່ຊຸດໂຊມຫຼືຖືກປະຖິ້ມໄວ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້, ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນຂະຫນາດໃຫຍ່, ສາມາດປ່ຽນໄປພ້ອມໆກັນເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ເສີມຂະຫຍາຍຊີວະນາໆພັນໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງພະລັງງານສະອາດ.
ເພື່ອສືບສວນຜົນກະທົບດ້ານນິເວດວິທະຍາຂອງແຜງພະລັງງານແສງອາທິດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງສະຖານທີ່ຄົ້ນຄ້ວາໃຫມ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທົ່ງຫຍ້າພື້ນເມືອງໃກ້ກັບວິທະຍາເຂດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ. ໂດຍຜ່ານການລິເລີ່ມນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ດີກວ່າຜົນກະທົບຂອງການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນຕໍ່ລະບົບນິເວດທີ່ຮຸນແຮງແລະແຫ້ງແລ້ງ, ຍ້ອນວ່າການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍທີມງານວິທະຍາໄລລັດ Colorado ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນໃນອະນາຄົດໂດຍການສໍາຫຼວດຫຼັກການທີ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ. ໂດຍການຮັບຮອງເອົາຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້, ບໍລິສັດພະລັງງານສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດິນຟ້າອາກາດແລະການແກ້ໄຂການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ. ໂດຍຜ່ານ ecovoltaics, ອະນາຄົດຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງແລະທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາຈະເປັນໄປໄດ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Matthew A. Sturchio et al, "ຫຼັກການຂອງ Ecovoltaic ສໍາລັບອະນາຄົດຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ຍືນຍົງ, ມີຂໍ້ມູນທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ," Nature Ecology & Evolution (2023). DOI: 10.1038/s41559-023-02174-x
- ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ Colorado. "ການຕິດຕັ້ງພະລັງງານແສງຕາເວັນສາມາດຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບນິເວດແນວໃດ?" (2023, 19 ກັນຍາ). Phys.org.