ອົງການ NASA ກໍາລັງກະກຽມອັນສໍາຄັນສໍາລັບພາລະກິດ Artemis 2 ທີ່ຈະມາເຖິງ, ເຊິ່ງຈະເຫັນນັກບິນອາວະກາດສີ່ຄົນເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງຕາມດວງຈັນ. ນີ້ຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ມະນຸດໄດ້ໄປເຖິງດວງຈັນໃນຮອບ 50 ປີ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວຈະນຳໃຊ້ຈະຫຼວດລະບົບສົ່ງຍານອະວະກາດ (SLS) ຂອງອົງການ NASA, ເຊິ່ງໄດ້ບິນສຳເລັດແລ້ວດ້ວຍຍານອາວະກາດທີ່ບໍ່ມີລູກເຮືອຊື່ວ່າ Artemis 1.
ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງການກະກຽມຂອງ NASA ແມ່ນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງລູກເຮືອໃນລະຫວ່າງຄວາມກົດດັນຂອງການເປີດຕົວ. ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທົດສອບເພີ່ມເຕີມຂອງລະບົບໃຫມ່ກ່ຽວກັບບັ້ງໄຟ SLS ແລະ launcher ໂທລະສັບມືຖືຂອງຕົນ, ລວມທັງລະບົບຫນີສຸກເສີນ. ນັກອາວະກາດເອງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຂະບວນການກະກຽມ, ເຊິ່ງລວມມີການທົດສອບຢູ່ໃນສະຖານທີ່ກັບພວກເຂົາໃສ່ຊຸດອາວະກາດຂອງພວກເຂົາ.
ພາລະກິດຂອງ Artemis 1, ເຊິ່ງສົ່ງ mannequins 2 ອ້ອມຮອບດວງຈັນ, ໄດ້ສະຫນອງພື້ນຖານໃນການສ້າງຂະບວນການກະກຽມທີ່ລຽບງ່າຍສໍາລັບ Artemis 1. ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໃນລະຫວ່າງ Artemis XNUMX, ເຊັ່ນຄວາມລ່າຊ້າໃນການນັບຖອຍຫລັງການເປີດຕົວ simulated, ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ, ແລະໃນປັດຈຸບັນຈຸດສຸມ. ແມ່ນຢູ່ໃນເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກເຮືອແລະການຝຶກອົບຮົມເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍມາດຕະການຄວາມປອດໄພ.
ການກະກຽມສໍາລັບ Artemis 2 ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດສໍາຄັນຕ່າງໆ. ລູກເຮືອຈະຈໍາລອງວັນເປີດຕົວພ້ອມກັບລູກເຮືອພື້ນດິນ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດການຫລົບຫນີສຸກເສີນ, ແລະຈະຫຼວດຈະຜ່ານການທົດສອບ stacking ແລະປະກອບຢູ່ໃນອາຄານສະພາຍານພາຫະນະຂອງ NASA. ສຸດທ້າຍ, stack ຈະຖືກກະກຽມຢູ່ໃນ pad ເປີດຕົວສໍາລັບການເປີດຕົວຂອງພາລະກິດທ້າຍປີ 2024.
ຄວາມປອດໄພແມ່ນຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍຕະຫຼອດຂະບວນການກະກຽມ. ອົງການ NASA ຈະທຳການຈຳລອງການນັບຖອຍຫຼັງໃນຈຳນວນດຽວກັນກັບຄັ້ງກ່ອນ, ໂດຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງລູກເຮືອບິນ ແລະລູກເຮືອທາງບົກ. ການປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການຝຶກອົບຮົມຄວາມຊົງຈໍາຂອງກ້າມຊີ້ນແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງການກະກຽມ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສະມາຊິກທີມງານທັງຫມົດແມ່ນກຽມພ້ອມສໍາລັບພາລະກິດ.
ການປ່ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນໃນ Artemis 2 ລວມມີການປັບປ່ຽນຂັ້ນຕອນການຕື່ມນໍ້າມັນໂດຍອີງໃສ່ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຝຶກຝົນສໍາລັບ Artemis 1. ການປ່ຽນແປງການອອກແບບຂອງ launcher ມືຖືຊ່ວຍປັບປຸງການເຮັດວຽກຂອງມັນ. ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບການໂຕ້ຕອບຂອງຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼ, ໂດຍມີຂໍ້ມູນຈາກການທົດສອບທີ່ຜ່ານມາແຈ້ງໃຫ້ຊາບການປັບຕົວທີ່ຈໍາເປັນ.
ດ້ວຍການກະກຽມທີ່ສົມບູນແບບເຫຼົ່ານີ້, ອົງການ NASA ແມ່ນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພາລະກິດປະຫວັດສາດ Artemis 2 ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ປູທາງໄປສູ່ການສໍາຫຼວດດວງຈັນໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມ: Space.com
- ສິນເຊື່ອຮູບພາບ: NASA