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ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ DNA ບູຮານ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ DNA ບູຮານ

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການຄົ້ນຄວ້າ DNA ວັດຖຸບູຮານໄດ້ປະສົບກັບການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ການປະຕິວັດພາກສະຫນາມຂອງໂບຮານຄະດີ. ລະບຽບວິໄນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນນີ້ເອີ້ນວ່າ paleogenomics ມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບໃນອະດີດຂອງພວກເຮົາແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ. ດ້ວຍການສະກັດເອົາແລະການວິເຄາະຂອງ DNA ວັດຖຸບູຮານ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສາມາດ reconstruct genomes ສໍາເລັດແລະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດວິວັດທະນາຂອງພວກເຮົາ.

ເພື່ອຟື້ນຕົວ DNA ວັດຖຸບູຮານ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກະດູກ, ແຂ້ວ, ຫຼືຕົວຢ່າງຜົມຈາກຊາກວັດຖຸບູຮານ. ຊິ້ນ DNA ໄດ້ຖືກເຮັດຊ້ໍາກັນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນປະກອບຄືນໃຫມ່ໂດຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍສິບປີເພື່ອໃຫ້ສົມບູນແບບເນື່ອງຈາກສິ່ງທ້າທາຍເຊັ່ນການປົນເປື້ອນ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງຂັ້ນຕອນ. ແຕ່ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເທກໂນໂລຍີແລະຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບ DNA ວັດຖຸບູຮານໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ແລະສາມາດຊື້ໄດ້.

ໂດຍການປຽບທຽບ DNA ຂອງບຸກຄົນຈາກໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະເຂດພູມສາດ, ນັກພັນທຸກໍາແລະນັກໂບຮານຄະດີສາມາດກໍານົດຮູບແບບຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍແລະການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼອດປະຫວັດສາດ. ການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າປະຊາກອນມີການເຄື່ອນໄຫວ, ມີຫຼາຍຄື້ນຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍແລະ intermixing ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼາຍພັນປີ. DNA ວັດຖຸບູຮານຍັງຊ່ວຍກໍານົດເວລາທີ່ມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ພົບແລະປະສົມພັນກັບ Neanderthals, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການມີຢູ່ຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນເຊັ່ນ Denisovans.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງການຄົ້ນຄວ້າ DNA ວັດຖຸບູຮານຂະຫຍາຍອອກໄປນອກປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດ. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຈັດລໍາດັບ DNA ຂອງຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນເຊັ່ນ: mammoths wooly ແລະນົກ dodo, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຊີວະວິທະຍາແລະການວິວັດທະນາການຂອງມັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, DNA ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍບູຮານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສຶກສາຕົ້ນກໍາເນີດແລະການວິວັດທະນາການຂອງພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ວັນນະໂລກແລະໂລກລະບາດດໍາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການວິເຄາະ microbiome ຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ.

ອະນາຄົດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ DNA ວັດຖຸບູຮານມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ລວມທັງການສະກັດເອົາ DNA ຈາກຕົວຢ່າງຝຸ່ນເພື່ອກໍານົດຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສູນເສຍໄປດົນນານແລະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຜ່ານມາຄືນໃຫມ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄໍາຖາມດ້ານຈັນຍາບັນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ DNA ວັດຖຸບູຮານ, ໂດຍສະເພາະຈາກຊາກຂອງມະນຸດ, ຍັງສືບຕໍ່ການໂຕ້ວາທີ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນຄວ້າ DNA ວັດຖຸບູຮານໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບນັກໂບຮານຄະດີ, ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລະຄວາມສັບສົນຂອງປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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