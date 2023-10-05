ຜົນກະທົບຂອງການສ້ອມແປງໂມງກ່ຽວກັບການບໍາລຸງຮັກສາສະຖານີອາວະກາດ

Don Pettit, ວິສະວະກອນເຄມີແລະນັກອາວະກາດ NASA, ໄດ້ປະຕິວັດວິທີການສ້ອມແປງໃນສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ໂດຍຜ່ານປະສົບການຂອງລາວໃນການສ້ອມແປງໂມງ. ໃນວິດີໂອບັນທຶກຂະບວນການສ້ອມແປງໂມງຂອງລາວ, Pettit ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານສ້ອມແປງມໍເຕີທີ່ດີໃນອາວະກາດ. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ອະນຸສັນຍາມາດຕະຖານສໍາລັບການສ້ອມແປງໃນ ISS ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທົດແທນຫນ່ວຍງານທັງຫມົດ, ໂດຍບໍ່ມີການແຍກອອກຈາກກັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄພພິບັດ Columbia ໃນປີ 2003, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮືອຂອງ Houston ເປັນເວລາສອງປີເຄິ່ງ, ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ອົງການ NASA ທົບທວນຄືນວິທີການຂອງພວກເຂົາ.
ວິດີໂອການສ້ອມແປງໂມງຂອງ Pettit ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສ້ອມແປງສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນອາວະກາດ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອົງການ NASA ພິຈາລະນາແນວຄວາມຄິດຂອງການນໍາໃຊ້ຄວາມຊໍານິຊໍານານຂອງນັກອາວະກາດຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບວຽກງານການສ້ອມແປງທີ່ດີ. ການປ່ຽນແປງແນວຄິດນີ້ໄດ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການບໍາລຸງຮັກສາໃນອະນາຄົດຢູ່ໃນ ISS ໄດ້.
ຄວາມສາມາດໃນການສ້ອມແປງອຸປະກອນເທິງວົງໂຄຈອນເຮັດໃຫ້ NASA ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ຂອງເຮືອຍານອະວະກາດ. ດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດລູກເຮືອແລະການສະຫນອງທີ່ຈໍາກັດຢູ່ໃນ ISS, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສ້ອມແປງທີ່ມີປະສິດທິພາບໄດ້ກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນ. ວິດີໂອຂອງ Pettit ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການພິສູດວ່ານັກອາວະກາດມີທັກສະທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບວຽກງານການສ້ອມແປງທີ່ສັບສົນ.
ໂດຍການໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກການສາທິດການສ້ອມແປງໂມງຂອງ Pettit, ພະນັກງານບຳລຸງຮັກສາຂອງອົງການ NASA ໄດ້ເລີ່ມສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຮື້ຖອນ ແລະສ້ອມແປງອຸປະກອນເທິງວົງໂຄຈອນ. ວິທີການນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຍືດອາຍຸການສະຫນອງທີ່ມີຢູ່ແລະຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງອາໄຫຼ່ຈາກໂລກ.
ອິດທິພົນຂອງວີດີໂອຂອງ Pettit ເກີນກວ່າການສະແດງຄວາມສາມາດໃນການສ້ອມແປງ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊໍານານແລະຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງນັກອາວະກາດໃນການຈັດການວຽກງານທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ທ້າທາຍຄວາມຮັບຮູ້ວ່າພວກເຂົາຮັບຜິດຊອບພຽງແຕ່ສໍາລັບການປະຕິບັດງານທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ຍາກກວ່າ. ການປ່ຽນແປງຂອງແນວຄິດນີ້ໄດ້ເປີດທາງສູ່ຍຸກໃໝ່ຂອງການບຳລຸງຮັກສາແລະສ້ອມແປງສະຖານີອະວະກາດ.
ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດຂອງອົງການ NASA, ເຊິ່ງຂະຫຍາຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະຫະລັດໃນ ISS ຈົນເຖິງປີ 2030, ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ປະກອບການດ້ານການຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານການສ້ອມແປງທີ່ດີຍັງຄົງສໍາຄັນ. ມໍລະດົກຂອງການສ້ອມແປງໂມງໃນອາວະກາດຍັງສືບຕໍ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນອາຍຸຍືນແລະການເຮັດວຽກຂອງຍານອະວະກາດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Wired