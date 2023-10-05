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ຜົນກະທົບຂອງການສ້ອມແປງໂມງກ່ຽວກັບການບໍາລຸງຮັກສາສະຖານີອາວະກາດ

ByMampho Brescia

Oct 5, 2023
ຜົນກະທົບຂອງການສ້ອມແປງໂມງກ່ຽວກັບການບໍາລຸງຮັກສາສະຖານີອາວະກາດ

Don Pettit, ວິສະວະກອນເຄມີແລະນັກອາວະກາດ NASA, ໄດ້ປະຕິວັດວິທີການສ້ອມແປງໃນສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ໂດຍຜ່ານປະສົບການຂອງລາວໃນການສ້ອມແປງໂມງ. ໃນວິດີໂອບັນທຶກຂະບວນການສ້ອມແປງໂມງຂອງລາວ, Pettit ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານສ້ອມແປງມໍເຕີທີ່ດີໃນອາວະກາດ. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ອະນຸສັນຍາມາດຕະຖານສໍາລັບການສ້ອມແປງໃນ ISS ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທົດແທນຫນ່ວຍງານທັງຫມົດ, ໂດຍບໍ່ມີການແຍກອອກຈາກກັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄພພິບັດ Columbia ໃນປີ 2003, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮືອຂອງ Houston ເປັນເວລາສອງປີເຄິ່ງ, ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ອົງການ NASA ທົບທວນຄືນວິທີການຂອງພວກເຂົາ.

ວິດີໂອການສ້ອມແປງໂມງຂອງ Pettit ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສ້ອມແປງສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນອາວະກາດ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອົງການ NASA ພິຈາລະນາແນວຄວາມຄິດຂອງການນໍາໃຊ້ຄວາມຊໍານິຊໍານານຂອງນັກອາວະກາດຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບວຽກງານການສ້ອມແປງທີ່ດີ. ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ແນວ​ຄິດ​ນີ້​ໄດ້​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຢູ່​ໃນ ISS ໄດ້.

ຄວາມສາມາດໃນການສ້ອມແປງອຸປະກອນເທິງວົງໂຄຈອນເຮັດໃຫ້ NASA ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ຂອງເຮືອຍານອະວະກາດ. ດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດລູກເຮືອແລະການສະຫນອງທີ່ຈໍາກັດຢູ່ໃນ ISS, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສ້ອມແປງທີ່ມີປະສິດທິພາບໄດ້ກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນ. ວິດີໂອຂອງ Pettit ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການພິສູດວ່ານັກອາວະກາດມີທັກສະທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບວຽກງານການສ້ອມແປງທີ່ສັບສົນ.

ໂດຍການໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກການສາທິດການສ້ອມແປງໂມງຂອງ Pettit, ພະນັກງານບຳລຸງຮັກສາຂອງອົງການ NASA ໄດ້ເລີ່ມສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຮື້ຖອນ ແລະສ້ອມແປງອຸປະກອນເທິງວົງໂຄຈອນ. ວິທີການນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຍືດອາຍຸການສະຫນອງທີ່ມີຢູ່ແລະຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງອາໄຫຼ່ຈາກໂລກ.

ອິດທິພົນຂອງວີດີໂອຂອງ Pettit ເກີນກວ່າການສະແດງຄວາມສາມາດໃນການສ້ອມແປງ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊໍານານແລະຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງນັກອາວະກາດໃນການຈັດການວຽກງານທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ທ້າທາຍຄວາມຮັບຮູ້ວ່າພວກເຂົາຮັບຜິດຊອບພຽງແຕ່ສໍາລັບການປະຕິບັດງານທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ຍາກກວ່າ. ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ແນວ​ຄິດ​ນີ້​ໄດ້​ເປີດ​ທາງ​ສູ່​ຍຸກ​ໃໝ່​ຂອງ​ການ​ບຳລຸງ​ຮັກສາ​ແລະ​ສ້ອມ​ແປງ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ.

ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດຂອງອົງການ NASA, ເຊິ່ງຂະຫຍາຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະຫະລັດໃນ ISS ຈົນເຖິງປີ 2030, ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ປະກອບການດ້ານການຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານການສ້ອມແປງທີ່ດີຍັງຄົງສໍາຄັນ. ມໍລະດົກຂອງການສ້ອມແປງໂມງໃນອາວະກາດຍັງສືບຕໍ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນອາຍຸຍືນແລະການເຮັດວຽກຂອງຍານອະວະກາດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Wired

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