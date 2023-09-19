ນັກຄົ້ນຄວ້າຊາວໂຄລໍາເບຍ ທີ່ສຶກສາວັດຖຸສິ່ງຂອງນອກໂລກໃນຕົວຢ່າງຂີ້ຝຸ່ນໄດ້ນໍາເອົາກັບຄືນສູ່ໂລກ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຊາວຫນຸ່ມຊາວໂຄລໍາເບຍ, Camilo Jaramillo-Correa, ມີໂອກາດພິເສດໃນການສຶກສາຕົວຢ່າງຂີ້ຝຸ່ນທີ່ນໍາມາຈາກນອກ. ຕົວຢ່າງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເກັບກຳໂດຍພາລະກິດ Hayabusa2 ຂອງອົງການອະວະກາດຍີ່ປຸ່ນ, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນພາບທຳອິດທີ່ສົ່ງພາບຈາກຍານສຳຫຼວດດາວເຄາະນ້ອຍ ແລະສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງທາງທໍລະນີສາດມາສູ່ໂລກ. Jaramillo-Correa, ຜູ້ທີ່ ກຳ ລັງສຶກສາປະລິນຍາເອກຂອງລາວໃນວິສະວະ ກຳ ນິວເຄຼຍໃນເວລານັ້ນ, ໄດ້ອອກແບບແລະສ້າງແຄບຊູນຕົວຢ່າງທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງແລະປົກປ້ອງພວກມັນຈາກການປົນເປື້ອນທາງອາກາດ.
ພີ່ລ້ຽງຂອງລາວໄດ້ຖາມວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໃຊ້ແຄບຊູນເພື່ອສຶກສາອຸປະກອນນອກໂລກ, ແລະ Jaramillo-Correa ໄດ້ດັດແປງແລະທົດສອບແຄບຊູນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມງວດສໍາລັບການປົກປ້ອງຕົວຢ່າງ. ທີມງານໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາກ່ຽວກັບສອງຊຸດຂອງຕົວຢ່າງຈາກຮູບດາວ Ryugu: ອະນຸພາກສ່ວນບຸກຄົນແລະຜົງດີ. ການວິເຄາະພວມດຳເນີນຢູ່, ແຕ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອົງປະກອບ, ຄຸນສົມບັດ, ແລະຫຼັກຖານທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງດິນຟ້າອາກາດຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ.
ການສຶກສາຮູບດາວແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບສອງເຫດຜົນຕົ້ນຕໍ, ອີງຕາມ Jaramillo-Correa. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ພວກມັນໃຫ້ພາບລວມຂອງໄລຍະຕົ້ນໆຂອງລະບົບສຸລິຍະແລະສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວິທີການມັນແລະດາວເຄາະໂລກ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົ້ນ ກຳ ເນີດຂອງຊີວິດ. ອັນທີສອງ, ການສຶກສາຮູບດາວສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດແລະການປົນເປື້ອນຂອງບັນຍາກາດ.
ການເດີນທາງຂອງ Jaramillo-Correa ຈາກໂຄລໍາເບຍໄປສະຫະລັດສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຂອງລາວຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສະພາບແວດລ້ອມການຄົ້ນຄວ້າແລະການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ. ລາວສັງເກດເຫັນວ່ານັກຄົ້ນຄວ້າໃນສະຫະລັດມີການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍ, ເຊັ່ນເຄື່ອງມື, ເມື່ອທຽບກັບປະເທດໂຄລໍາເບຍ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງນີ້, ລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮູ້ຈັກຄວາມສາມາດຂອງຫ້ອງທົດລອງຂອງລາວໃນປະເທດໂຄລໍາເບຍແລະມີຊັບພະຍາກອນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຊາວໂຄລໍາເບຍອີກຄົນຫນຶ່ງ, Andrea Guzman Mesa, ໄດ້ຕິດຕາມຄວາມຝັນຂອງນາງໃນພາກສະຫນາມຂອງຟີຊິກດາລາສາດ. ປະລິນຍາເອກຂອງນາງໄດ້ສຸມໃສ່ການສຶກສາຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະຢູ່ນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ນາງໄດ້ປຽບທຽບຕົວແບບຂອງບັນຍາກາດກັບຂໍ້ມູນການສັງເກດການໂດຍໃຊ້ກອບການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງບັນຍາກາດເຫຼົ່ານັ້ນ. Guzman Mesa ຍັງເປັນເຄື່ອງມືໃນການຊຸກຍູ້ການເບິ່ງເຫັນສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດຍິງໃນໂຄລໍາເບຍ, ຫວັງວ່າຈະນໍາເອົາການປ່ຽນແປງທີ່ແທ້ຈິງໃນລະບົບນິເວດການຄົ້ນຄວ້າຂອງປະເທດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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