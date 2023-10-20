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ມາດຕະຖານໃຫມ່ໃນປະເທດຊິລີມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງແລະປົກປ້ອງທ້ອງຟ້າຊ້ໍາ

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
ມາດຕະຖານໃຫມ່ໃນປະເທດຊິລີມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງແລະປົກປ້ອງທ້ອງຟ້າຊ້ໍາ

ປະເທດຊິລີແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີກ່ຽວກັບສະພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ, ທະເລຊາຍ Atacama ເປັນໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບນັກດາລາສາດ ເນື່ອງຈາກທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ມົນລະພິດທາງແສງໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ເພື່ອຮັກສາທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບດາລາສາດແລະແກ້ໄຂຜົນກະທົບອັນຕະລາຍຂອງມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດແລະຊີວະນາໆພັນ, ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ Chilean ໄດ້ນໍາສະເຫນີມາດຕະຖານແສງສະຫວ່າງແຫ່ງຊາດໃຫມ່.

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້, ຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ເປັນ​ເຈົ້າພາບ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຫໍ​ສັງ​ເກດ​ການ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ຈີ​ເລ​ໄດ້​ມີ​ລະບຽບ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ແສງ​ສະ​ເພາະ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ສະພາບ​ທ້ອງ​ຟ້າ​ທີ່​ມືດ​ມົວ. ໃນປັດຈຸບັນ, ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ກໍາລັງຖືກຂະຫຍາຍອອກໄປທົ່ວປະເທດເພື່ອສົ່ງເສີມການປະຕິບັດການເຮັດໃຫ້ມີແສງກາງແຈ້ງທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຍືນຍົງ.

ມາດຕະຖານແສງໃໝ່ເນັ້ນໃສ່ການປັບປຸງແສງກາງແຈ້ງໂດຍການປ່ຽນຈາກແສງສີຟ້າເຂັ້ມໄປເປັນສີອຳເບີທີ່ອ່ອນກວ່າ. ການປ່ຽນແປງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ເຊັ່ນ: ໂລກອ້ວນ, ຊຶມເສົ້າ, ແລະມະເຮັງບາງຊະນິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການໂຄສະນາທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຕ້ອງຖືກປິດໃນລະຫວ່າງເວລາທ່ຽງຄືນຫາ 7 ໂມງເຊົ້າ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການເຮັດໃຫ້ມີແສງທາງການຄ້າບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງໃນຊ່ວງເວລາກາງຄືນທີ່ສໍາຄັນ.

ນອກເຫນືອຈາກສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ມາດຕະຖານແສງສະຫວ່າງແຫ່ງຊາດໃຫມ່ຍັງຮັບຮູ້ຜົນກະທົບຂອງມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ. ແສງທຽມລົບກວນພຶດຕິກຳຂອງຊະນິດພັນກາງຄືນ, ລວມທັງແມງໄມ້ປະສົມເກສອນ ແລະນົກທະເລ. ເຄື່ອງປະສົມເກສອນຂອງແມງໄມ້ແມ່ນອີງໃສ່ແສງເດືອນ ແລະແສງດາວໃນການນໍາທາງ, ແລະມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກມັນສັບສົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກມັນບໍ່ສະບາຍ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະສົມເກສອນຂອງພືດ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາພືດ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ພາຍຸ Markham petrel, ນົກທະເລທີ່ມີຖິ່ນກຳເນີດໃນ Chile, Ecuador, ແລະ Peru, ປະເຊີນກັບໄພອັນຕະລາຍຍ້ອນມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງ. ນົກເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ແສງສະຫວ່າງຂອງດວງຈັນແລະດວງດາວເພື່ອນໍາທາງໄປຫາແຫຼ່ງພັນຂອງພວກມັນ, ແຕ່ແສງສະຫວ່າງໃນຕົວເມືອງມັກຈະເຮັດໃຫ້ພວກມັນສັບສົນ, ປ້ອງກັນການຍົກຍ້າຍທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

ມາດຕະຖານແສງແຫ່ງຊາດສະບັບໃໝ່ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຟື້ນຟູຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສັດປ່າ ແລະ ພື້ນທີ່ປົກປ້ອງທີ່ສຳຄັນສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກ. ໂດຍການປະຕິບັດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ, ອຸນຫະພູມສີ, ແລະກໍານົດເວລາ, ປະເທດຊິລີຊອກຫາວິທີທີ່ຈະບັນລຸການນໍາໃຊ້ແສງສະຫວ່າງປອມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນແລະຍືນຍົງໃນຂະນະທີ່ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະສະຫວັດດີການຂອງມະນຸດ.

ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດດັ່ງກ່າວ​ແລ້ວ, ລະບຽບ​ການ​ໃໝ່​ຍັງ​ຮັບປະກັນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ບ່ອນ​ສັກສິດ​ໃນ​ທ້ອງຟ້າ​ທີ່​ມືດ​ມົວ​ຂອງ​ຈີ​ເລ, ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ຢູ່​ຂອງ​ຫໍສັງເກດການ​ຫຼາຍ​ແຫ່ງ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມົນລະພິດທາງແສງສະຫວ່າງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສັງເກດທາງດາລາສາດໃນໄລຍະຍາວ. ໂດຍການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັກສາທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວ, ປະເທດຊິລີຍອມຮັບຄວາມສໍາຄັນຂອງດາລາສາດແລະການປະກອບສ່ວນຂອງມັນໃນການເຂົ້າໃຈຈັກກະວານ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Fundación Cielos de Chile, ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຊິລີ

By Vicky Stavropoulou

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