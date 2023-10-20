ມາດຕະຖານໃຫມ່ໃນປະເທດຊິລີມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງແລະປົກປ້ອງທ້ອງຟ້າຊ້ໍາ

ປະເທດຊິລີແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີກ່ຽວກັບສະພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ, ທະເລຊາຍ Atacama ເປັນໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບນັກດາລາສາດ ເນື່ອງຈາກທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ມົນລະພິດທາງແສງໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ເພື່ອຮັກສາທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບດາລາສາດແລະແກ້ໄຂຜົນກະທົບອັນຕະລາຍຂອງມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດແລະຊີວະນາໆພັນ, ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ Chilean ໄດ້ນໍາສະເຫນີມາດຕະຖານແສງສະຫວ່າງແຫ່ງຊາດໃຫມ່.
ກ່ອນໜ້ານີ້, ຂົງເຂດທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງຫໍສັງເກດການໃຫຍ່ຢູ່ປະເທດຈີເລໄດ້ມີລະບຽບການເຮັດໃຫ້ມີແສງສະເພາະເພື່ອປົກປ້ອງສະພາບທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວ. ໃນປັດຈຸບັນ, ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ກໍາລັງຖືກຂະຫຍາຍອອກໄປທົ່ວປະເທດເພື່ອສົ່ງເສີມການປະຕິບັດການເຮັດໃຫ້ມີແສງກາງແຈ້ງທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຍືນຍົງ.
ມາດຕະຖານແສງໃໝ່ເນັ້ນໃສ່ການປັບປຸງແສງກາງແຈ້ງໂດຍການປ່ຽນຈາກແສງສີຟ້າເຂັ້ມໄປເປັນສີອຳເບີທີ່ອ່ອນກວ່າ. ການປ່ຽນແປງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ເຊັ່ນ: ໂລກອ້ວນ, ຊຶມເສົ້າ, ແລະມະເຮັງບາງຊະນິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການໂຄສະນາທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຕ້ອງຖືກປິດໃນລະຫວ່າງເວລາທ່ຽງຄືນຫາ 7 ໂມງເຊົ້າ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການເຮັດໃຫ້ມີແສງທາງການຄ້າບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງໃນຊ່ວງເວລາກາງຄືນທີ່ສໍາຄັນ.
ນອກເຫນືອຈາກສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ມາດຕະຖານແສງສະຫວ່າງແຫ່ງຊາດໃຫມ່ຍັງຮັບຮູ້ຜົນກະທົບຂອງມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ. ແສງທຽມລົບກວນພຶດຕິກຳຂອງຊະນິດພັນກາງຄືນ, ລວມທັງແມງໄມ້ປະສົມເກສອນ ແລະນົກທະເລ. ເຄື່ອງປະສົມເກສອນຂອງແມງໄມ້ແມ່ນອີງໃສ່ແສງເດືອນ ແລະແສງດາວໃນການນໍາທາງ, ແລະມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກມັນສັບສົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກມັນບໍ່ສະບາຍ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະສົມເກສອນຂອງພືດ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາພືດ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ພາຍຸ Markham petrel, ນົກທະເລທີ່ມີຖິ່ນກຳເນີດໃນ Chile, Ecuador, ແລະ Peru, ປະເຊີນກັບໄພອັນຕະລາຍຍ້ອນມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງ. ນົກເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ແສງສະຫວ່າງຂອງດວງຈັນແລະດວງດາວເພື່ອນໍາທາງໄປຫາແຫຼ່ງພັນຂອງພວກມັນ, ແຕ່ແສງສະຫວ່າງໃນຕົວເມືອງມັກຈະເຮັດໃຫ້ພວກມັນສັບສົນ, ປ້ອງກັນການຍົກຍ້າຍທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
ມາດຕະຖານແສງແຫ່ງຊາດສະບັບໃໝ່ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຟື້ນຟູຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສັດປ່າ ແລະ ພື້ນທີ່ປົກປ້ອງທີ່ສຳຄັນສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກ. ໂດຍການປະຕິບັດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ, ອຸນຫະພູມສີ, ແລະກໍານົດເວລາ, ປະເທດຊິລີຊອກຫາວິທີທີ່ຈະບັນລຸການນໍາໃຊ້ແສງສະຫວ່າງປອມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນແລະຍືນຍົງໃນຂະນະທີ່ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະສະຫວັດດີການຂອງມະນຸດ.
ນອກເໜືອໄປຈາກຜົນປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ລະບຽບການໃໝ່ຍັງຮັບປະກັນການປົກປັກຮັກສາບ່ອນສັກສິດໃນທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວຂອງຈີເລ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງຫໍສັງເກດການຫຼາຍແຫ່ງ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມົນລະພິດທາງແສງສະຫວ່າງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສັງເກດທາງດາລາສາດໃນໄລຍະຍາວ. ໂດຍການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັກສາທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວ, ປະເທດຊິລີຍອມຮັບຄວາມສໍາຄັນຂອງດາລາສາດແລະການປະກອບສ່ວນຂອງມັນໃນການເຂົ້າໃຈຈັກກະວານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Fundación Cielos de Chile, ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຊິລີ