ກະໂຫຼກຂອງເຈຍຈາກ 50 ລ້ານປີກ່ອນໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການວິວັດທະນາການຂອງເຈຍ

ກະໂຫຼກຂອງເຈຍທີ່ເກືອບບໍ່ສະອາດ, ມີອາຍຸປະມານ 50 ລ້ານປີ, ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃນຖ້ໍາໃນປະເທດຝຣັ່ງ. ການຄົ້ນພົບນີ້ສ່ອງແສງເຖິງວິວັດທະນາການເບື້ອງຕົ້ນອັນລຶກລັບຂອງເຈຍໃນເມື່ອກ່ອນ. ເຈຍມີການບັນທຶກຟອດຊິວທໍາທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນບັນດາສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ, ເຮັດໃຫ້ມັນທ້າທາຍໃນການກໍານົດເວລາທີ່ພວກມັນເລີ່ມບິນທໍາອິດຫຼືຢູ່ໃນຖ້ໍາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເວລາທີ່ພວກມັນພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງ echolocation ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ກະໂຫຼກຂອງເຈຍ, ເປັນຂອງຊະນິດທີ່ສູນພັນ Vielasia sigei, ແມ່ນໃນບັນດາ 23 ບຸກຄົນທີ່ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃນຖ້ໍາ.
ຟອດຊິວທໍາຂອງເຈຍໃນເມື່ອກ່ອນມັກຈະຖືກແບ່ງອອກເປັນສ່ວນໆ ຫຼືແປລົງໝົດ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະສຶກສາວິພາກວິພາກສາມມິຕິຂອງພວກມັນ ແລະກໍານົດວ່າພວກມັນໃຊ້ echolocation. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກະໂຫຼກ Vielasia sigei ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ຢ່າງສົມບູນໃນຫີນປູນ, ຮັກສາຮູບຮ່າງຕົ້ນສະບັບຂອງມັນ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສຶກສາຫູພາຍໃນແລະປຽບທຽບມັນກັບເຈຍທີ່ທັນສະໄຫມ. ຜົນໄດ້ຮັບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຈຍບູຮານນີ້ອາດຈະໃຊ້ສຽງສະທ້ອນ, ວາງມັນໄວ້ກ່ອນປາວານໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດນີ້. ກ່ອນການຄົ້ນພົບນີ້, ນັກວິທະຍາສາດພຽງແຕ່ມີຄວາມແນ່ນອນຂອງ echolocation ໃນຄອບຄົວເຈຍທີ່ທັນສະໄຫມ.
ເຈຍ Vielasia sigei ເປັນປະເພດທີ່ຢູ່ຖ້ໍາຂະຫນາດນ້ອຍ, ຍາວພຽງແຕ່ 1.8 ຊມ. ອັນນີ້ກົງກັນຂ້າມກັບການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາວ່າເຈຍຕົ້ນໆອາໄສຢູ່ໃນຕົ້ນໄມ້ອ້ອມຂ້າງທະເລສາບ ແລະປ່າໄມ້. ສະຖຽນລະພາບຂອງສະພາບແວດລ້ອມຖ້ໍາອາດຈະເຮັດໃຫ້ບ່ອນລີ້ໄພໃນໄລຍະການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງຍຸກ Eocene ຕົ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນພົບນີ້ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂຢ່າງແນ່ນອນກ່ຽວກັບການໂຕ້ວາທີກ່ຽວກັບການ echolocation ຂອງເຈຍໃນຕອນຕົ້ນ, ມັນສະຫນອງຫຼັກຖານທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ມັນຍັງເປັນແຮງບັນດານໃຈສໍາລັບການສໍາຫຼວດຕື່ມອີກຂອງການບັນທຶກຟອດຊິວທໍາເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງເຈຍແລະຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ການຄົ້ນພົບກະໂຫຼກຂອງເຈຍບູຮານ 'ບໍ່ແຕກ' ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິວັດທະນາການຂອງເຈຍໃນຍຸກທຳອິດ,” ມະຫາວິທະຍາໄລ New South Wales Sydney
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