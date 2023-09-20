ໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ຄົ້ນພົບ: ເປັນອາລະຍະທໍາຂອງບັນພະບຸລຸດທີ່ກ້າວຫນ້າ?

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນັກໂບຮານຄະດີໄດ້ຄົ້ນພົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ: ໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍພົບເຫັນ, ມີອາຍຸເກືອບເຄິ່ງລ້ານປີ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມກ້າວຫນ້າຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຊື່ອໃນເມື່ອກ່ອນ. ໂຄງສ້າງທີ່ໂດດເດັ່ນໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ທີ່ນ້ໍາຕົກ Kalambo ໃນ Zambia, ໃກ້ກັບຊາຍແດນກັບ Tanzania, ແລະໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ເປັນພິເສດ. ມັນເຊື່ອວ່າເປັນເວທີ, ທາງຍ່າງ, ຫຼືທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຍົກຂຶ້ນມາທີ່ເກັບຮັກສາພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາຢູ່ເທິງນ້ໍາ.
ໄມ້ມີຮອຍຂີດຂ່ວນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຄື່ອງມືເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກໃຊ້ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໄມ້ທ່ອນໃຫຍ່ສອງຢ່າງເພື່ອສ້າງໂຄງສ້າງ. ນອກເໜືອໄປຈາກແທ່ນທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ແລ້ວ, ຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບຊຸດເຄື່ອງມືທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້, ໃນນັ້ນມີຫຼິກແລະໄມ້ຂຸດ, ຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບຢູ່ບ່ອນດັ່ງກ່າວ. ການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍແນວຄິດທີ່ວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາພຽງແຕ່ໃຊ້ໄມ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຈໍາກັດເຊັ່ນການເລີ່ມຕົ້ນໄຟໄຫມ້ຫຼືການລ່າສັດ.
Larry Barham, ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາແລະນັກໂບຮານຄະດີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Liverpool, ກ່າວວ່າການຄົ້ນພົບນີ້ໄດ້ປ່ຽນແປງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງລາວກ່ຽວກັບບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມສາມາດໃນການຫັນປ່ຽນສິ່ງອ້ອມຂ້າງແລະສ້າງສິ່ງປະດິດສ້າງ. Barham ເຊື່ອວ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບສູງຂອງແນວຄິດທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນແລະອາດຈະເປັນທັກສະພາສາ.
ໂຄງສ້າງດັ່ງກ່າວເປັນການຄົ້ນພົບໂອກາດທີ່ໄດ້ເຮັດໃນລະຫວ່າງການຂຸດຄົ້ນໃນປີ 2019 ໃກ້ກັບແມ່ນ້ໍາ Kalambo, ຂ້າງເທິງນ້ໍາຕົກທີ່ມີຄວາມສູງ 235 ແມັດ. ລະດັບນ້ຳທີ່ສູງຢູ່ທີ່ນ້ຳຕົກແມ່ນເຊື່ອວ່າໄດ້ຮັກສາໂຄງສ້າງໄມ້ໄວ້ຕະຫຼອດຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ. ການຄົ້ນພົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄມ້ບູຮານແມ່ນຫາຍາກເນື່ອງຈາກມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເນົ່າເປື່ອຍໂດຍບໍ່ໄດ້ປະໄວ້ຮ່ອງຮອຍຫຼາຍສໍາລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ.
ເພື່ອກໍານົດອາຍຸຂອງໂຄງສ້າງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ວິທີການໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ luminescence dating, ເຊິ່ງວັດແທກເວລາທີ່ແຮ່ທາດຖືກແສງແດດສຸດທ້າຍ. ນີ້ເປີດເຜີຍວ່າໂຄງສ້າງດັ່ງກ່າວມີອາຍຸຢ່າງຫນ້ອຍ 476,000 ປີ, ລ່ວງລະເມີດວິວັດທະນາການຂອງ Homo sapiens. ຟອດຊິວທໍາຂອງ Homo heidelbergensis, ເປັນພີ່ນ້ອງຂອງມະນຸດ, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນພາກພື້ນ, ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 700,000 ຫາ 200,000 ປີ.
ການຄົ້ນພົບໄດ້ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ. ສະຖານທີ່ຂອງໂຄງສ້າງຢູ່ໃກ້ກັບນ້ໍາຕົກ, ເຊິ່ງສະຫນອງແຫຼ່ງນ້ໍາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນອາດຈະເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສົມມຸດຕິຖານນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິສູດແລະການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມສະຫຼາດຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ. ມັນສະຫນອງຫຼັກຖານຂອງແນວຄິດທີ່ກ້າວຫນ້າຂອງພວກເຂົາ, ຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ, ແລະການສ້າງໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ. ການຄົ້ນພົບໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງອາລະຍະທຳໃນຕົ້ນໆ ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການສຳຫຼວດ ແລະການສຶກສາຕື່ມອີກກ່ຽວກັບອະດີດທີ່ຫ່າງໄກຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມທີ່ມາ: [ໃສ່ຊື່ບົດຄວາມແຫຼ່ງ]
- ຄໍານິຍາມ:
– Luminescence dating: ເຕັກນິກການກໍານົດອາຍຸຂອງແຮ່ທາດໂດຍການວັດແທກເວລານັບຕັ້ງແຕ່ການສໍາຜັດກັບແສງແດດຄັ້ງສຸດທ້າຍ.
– Homo heidelbergensis: ເປັນບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດທີ່ສູນພັນຄິດວ່າມີຊີວິດຢູ່ລະຫວ່າງ 700,000 ຫາ 200,000 ປີກ່ອນ.
– ການຄິດແບບບໍ່ມີຕົວຕົນ: ຄວາມສາມາດໃນການຄິດເຖິງແນວຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ມີທາງກາຍ ຫຼືປະສົບການໂດຍກົງ.
[ໃສ່ URLs ຂອງແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໃຊ້ວຽກ]