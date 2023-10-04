Hippos' Chewing Biology: Tusks ທີ່ໂດດເດັ່ນແລະປາກຊ່ອງຫວ່າງກວ້າງຈໍາກັດປະສິດທິພາບ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Zurich, ປະເທດສະວິດເຊີແລນໄດ້ພົບເຫັນວ່າງາຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຊ່ອງຫວ່າງກວ້າງຂອງ hippos ຈໍາກັດການເຄື່ອນໄຫວ chewing ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ chewing ບໍ່ໄດ້ປະສິດທິພາບ. ຜົນການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານ PLOS ONE ທີ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງຊີວະວິທະຍາການກັ່ນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງສັດນ້ຳເຫຼົ່ານີ້.
Hippos ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າມີຊ່ອງຫວ່າງທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຊະນິດໃດນຶ່ງ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດບໍລິໂພກພືດພັນໄດ້ໃນປະລິມານຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາແນະນໍາວ່າຄວາມສາມາດໃນການ chewing ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຈໍາກັດເນື່ອງຈາກຂະຫນາດແລະການຈັດລຽງຂອງແຂ້ວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນພຶດຕິກໍາການ chewing ຂອງ hippos ທົ່ວໄປແລະ pygmy hippos ໂດຍໃຊ້ວິດີໂອຂອງສັດໃນສວນສັດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ກວດເບິ່ງກະໂຫຼກຂອງຕົວຢ່າງຂອງຫໍພິພິທະພັນເພື່ອວັດແທກຂະຫນາດແລະການຈັດລຽງຂອງແຂ້ວແລະຊອກຫາອາການຂອງການສວມໃສ່ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຮູບແບບການ chewing.
ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍໃນຄວາມກວ້າງຂອງຄາງກະໄຕເທິງແລະຕ່ໍາຫຼືແຂ້ວແກ້ມລະຫວ່າງສອງຊະນິດຂອງ hippos, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວ chewing ແນວຕັ້ງຕົ້ນຕໍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບວ່າແຂ້ວດ້ານຫນ້າດ້ານເທິງແລະຕ່ໍາ interlocking ໃນ hippos ທົ່ວໄປເກືອບທັງຫມົດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ chewing ຂ້າງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, hippos pygmy ໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານຂ້າງເລັກນ້ອຍໃນເວລາ chewing.
ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງ hippos ທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ອີງໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວຄາງກະໄຕຫຼາຍຂື້ນ, ແຕ່ຄວາມສາມາດນີ້ໄດ້ຖືກສູນເສຍໄປຕາມເວລາ. ການວິວັດທະນາການຂອງຄາງກະໄຕທີ່ແຂງກະດ້າງແລະຊ່ອງຫວ່າງກວ້າງອາດຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ສູ້ຫຼາຍກວ່າປະສິດທິພາບການກ້ຽວ. ມັນຍັງໄດ້ແນະນໍາວ່າການ chewing ທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຊີວິດເຄິ່ງນ້ໍາຂອງ hippos ທົ່ວໄປ.
ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າສັດກິນຫຍ້າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອີງໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວຄາງກະໄຕຂ້າງຄຽງເພື່ອຂັດອາຫານ, ໃນຂະນະທີ່ hippos ໄດ້ຍອມແພ້ຕໍ່ເລື່ອງນີ້ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການຄາງກະໄຕທີ່ແຂງໃນເວລາຕໍ່ສູ້ກັບ hippos ອື່ນໆ. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາການ chewing ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ hippos ແລະປັດໃຈທີ່ສ້າງພຶດຕິກໍາການໃຫ້ອາຫານຂອງພວກເຂົາ.
ຫົວຂໍ້: ຊີວະວິທະຍາການ Chewing Hippos: Tusks ທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ຊ່ອງປາກກວ້າງຈໍາກັດປະສິດທິພາບ
ທີ່ມາ: PLOS ONE, DOI: 10.1371/journal.pone.0291825