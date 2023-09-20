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ນັກຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາຫຸ່ນຍົນຂະໜາດແມງໄມ້ທີ່ໃຊ້ການເຜົາໃຫມ້

ByGabriel Botha

Sep 20, 2023
ນັກຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາຫຸ່ນຍົນຂະໜາດແມງໄມ້ທີ່ໃຊ້ການເຜົາໃຫມ້

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Cornell ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດສ້າງຫຸ່ນຍົນຂະຫນາດແມງໄມ້ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍການເຜົາໃຫມ້, ລື່ນກາຍຄວາມສາມາດຂອງຫຸ່ນຍົນທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍໄຟຟ້າໃນດ້ານຄວາມໄວ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການໂດດ. ທີມງານໄດ້ລວມເອົາ microactuators ອ່ອນກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເຄມີທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໂດຍການຫຼຸດລົງຂອງເຄື່ອງຈັກ, ເຄື່ອງຈັກ, ແລະປັ໊ມ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເຄມີທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງທີ່ຄ້າຍຄືກັບທີ່ໃຊ້ໃນລົດຍົນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດເພີ່ມພະລັງງານແລະການປະຕິບັດຂອງຫຸ່ນຍົນ. ຫຸ່ນ​ຍົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຍາວ​ພຽງ​ໜຶ່ງ​ນິ້ວ​ແລະ​ມີ​ນ້ຳ​ໜັກ​ເທົ່າ​ກັບ​ແຜ່ນ​ກະ​ດາດ​ໜຶ່ງ​ແມັດ​ເຄິ່ງ, ແມ່ນ​ພິມ 3 ມິ​ຕິ​ດ້ວຍ​ຢາງ​ທີ່​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ໄຟ​ໄດ້ ແລະ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ກະ​ຕຸ້ນ XNUMX ອັນ​ທີ່​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ຕີນ​ຂອງ​ມັນ.

ຕົວກະຕຸ້ນສາມາດຜະລິດຜົນບັງຄັບໃຊ້ 9.5 ນິວຕັນ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບປະມານ 0.2 ນິວຕັນທີ່ຜະລິດໂດຍຫຸ່ນຍົນຂະຫນາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຫຸ່ນ​ຍົນ​ນີ້​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ທີ່​ຄວາມ​ຖີ່​ກ​່​ວາ 100 hertz, ບັນ​ລຸ​ການ​ຍ້າຍ​ຂອງ 140​% ແລະ​ຍົກ 22 ເທົ່າ​ນ​້​ໍ​າ​ຂອງ​ຮ່າງ​ກາຍ​ຂອງ​ຕົນ​. ເຄື່ອງກະຕຸ້ນການເຜົາໃຫມ້ຂອງມັນເຮັດໃຫ້ສາມາດນໍາທາງພູມສັນຖານທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ອຸປະສັກທີ່ຊັດເຈນ, ເຕັ້ນໄປຫາໄລຍະທາງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ແລະເຄື່ອນທີ່ຢ່າງໄວວາຢູ່ເທິງພື້ນດິນ. ການອອກແບບຂອງ actuators ຍັງສະຫນອງການຄວບຄຸມລະດັບສູງ, ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສາມາດປັບຄວາມໄວ, ຄວາມຖີ່ຂອງການ sparking, ແລະອາຫານນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ລະດັບຂອງການຕອບສະຫນອງ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນທີ່ຈະສ້າງຕົວກະຕຸ້ນຮ່ວມກັນຫຼາຍຂື້ນເພື່ອຜະລິດການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີການຄວບຄຸມທີ່ລະອຽດແລະບັງຄັບໃນລະດັບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະພັດທະນາຫຸ່ນຍົນລຸ້ນ untethered ໂດຍການນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງແຫຼວທີ່ສາມາດນໍາໄປເທິງເຮືອ, ຄຽງຄູ່ກັບເອເລັກໂຕຣນິກຂະຫນາດນ້ອຍ. ການບຸກທະລຸຂອງຫຸ່ນຍົນທີ່ໃຊ້ການເຜົາໃຫມ້ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ຄວາມເປັນຈິງຂອງການໃຊ້ຫຸ່ນຍົນຂະໜາດແມງໄມ້ໃນການຄົ້ນຫາ ແລະກູ້ໄພ, ການສຳຫຼວດ, ການຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ, ການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ການນຳທາງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: Cameron A. Aubin et al, ຕົວກະຕຸ້ນການເຜົາໃຫມ້ທີ່ແຂງແຮງ, ອ່ອນສຳລັບຫຸ່ນຍົນຂະໜາດແມງໄມ້, ວິທະຍາສາດ (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Cornell University

By Gabriel Botha

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