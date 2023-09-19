ພາລະກິດ Chang'e-4 ຂອງຈີນເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງດວງຈັນ

ພາລະກິດ Chang'e-4 ຂອງຈີນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງດວງຈັນ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວ, ດໍາເນີນການໂດຍອົງການບໍລິຫານອາວະກາດແຫ່ງຊາດຈີນ (CNSA), ບັນລຸຜົນສໍາເລັດປະຫວັດສາດຂອງການລົງຈອດຢູ່ຂ້າງໄກຂອງດວງຈັນໃນປີ 2018. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ຍານອະວະກາດໄດ້ເກັບກໍາຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນແລະສະກັດຕົວຢ່າງແຮ່ທາດ, ສ່ອງແສງເທິງດວງຈັນ. ປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດ.
ການຄົ້ນພົບຂອງພາລະກິດ Chang'e-4 ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ໃນວາລະສານຂອງການຄົ້ນຄວ້າ Geophysical: ດາວເຄາະ. ການວິເຄາະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ເທິງໜ້າດວງຈັນມີຄວາມສູງ 130 ຟຸດ (40 ແມັດ) ປະກອບດ້ວຍຂີ້ຝຸ່ນ, ດິນ, ແລະຫີນທີ່ແຕກຫັກຫຼາຍຊັ້ນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບ XNUMX ຊັ້ນຂອງ lava ດວງຈັນ ທີ່ຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວນີ້, ເຊິ່ງແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວພູມສັນຖານເມື່ອຫຼາຍຕື້ປີກ່ອນ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າດວງຈັນເກີດເມື່ອ 4.51 ຕື້ປີກ່ອນ ເມື່ອວັດຖຸຂະໜາດຂອງດາວອັງຄານໄດ້ມາຕຳກັບໜ່ວຍໂລກ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນແຕກອອກ. ສໍາລັບ 200 ລ້ານປີຂ້າງຫນ້າ, ດວງຈັນໄດ້ປະສົບຜົນກະທົບຕ່າງໆຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງອະວະກາດ, ສ້າງຮອຍແຕກເທິງຫນ້າດິນຂອງມັນ. ເຊັ່ນດຽວກັບໂລກ, ເສື້ອຄຸມຂອງດວງຈັນບັນຈຸມີ magma molten, ເຊິ່ງຊຶມເຂົ້າໄປໃນຮອຍແຕກຍ້ອນການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟ.
ແນວໃດກໍດີ, ຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກ Chang'e-4 ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພູເຂົາໄຟຢູ່ເທິງດວງຈັນຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງຕາມການເວລາ. ຍິ່ງຫີນພູໄຟຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນຜິວດວງຈັນຫຼາຍເທົ່າໃດ, ມັນກໍຍິ່ງບາງລົງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າດວງຈັນກຳລັງເຢັນລົງ ແລະ ກາຍເປັນທາງທໍລະນີສາດ.
ໃນຂະນະທີ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພູເຂົາໄຟຄາດວ່າຈະຢຸດເຊົາໃນລະຫວ່າງຫນຶ່ງຕື້ຫາ 100 ລ້ານປີກ່ອນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ລວມທັງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໂຫລາສາດ Jianqing Feng, ຄາດຄະເນວ່າອາດຈະຍັງມີ magma ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວດວງຈັນ.
ພາລະກິດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ ເປັນພຽງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສຳຫຼວດ ແລະສ້າງແຜນທີ່ຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດຂອງດວງຈັນ ໂດຍພາລະກິດ Chang'e-4. ການຄົ້ນພົບທີ່ໄດ້ເຮັດມາເຖິງຕອນນັ້ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນມີຄ່າກ່ຽວກັບອາດີດຂອງດວງຈັນ ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງລະບົບສຸລິຍະ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາລະສານຂອງການຄົ້ນຄວ້າ Geophysical: ດາວ, [ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ], [ຜູ້ຂຽນ]
- ວິທະຍາສາດສົດ, [ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ], [ຜູ້ຂຽນ]