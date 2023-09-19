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ພາລະກິດ Chang'e-4 ຂອງຈີນເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງດວງຈັນ

ByMampho Brescia

Sep 19, 2023
ພາລະກິດ Chang'e-4 ຂອງຈີນເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງດວງຈັນ

ພາລະກິດ Chang'e-4 ຂອງ​ຈີນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເລິກ​ເຊິ່ງກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ລຶກລັບ​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວ, ດໍາເນີນການໂດຍອົງການບໍລິຫານອາວະກາດແຫ່ງຊາດຈີນ (CNSA), ບັນລຸຜົນສໍາເລັດປະຫວັດສາດຂອງການລົງຈອດຢູ່ຂ້າງໄກຂອງດວງຈັນໃນປີ 2018. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ຍານອະວະກາດໄດ້ເກັບກໍາຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນແລະສະກັດຕົວຢ່າງແຮ່ທາດ, ສ່ອງແສງເທິງດວງຈັນ. ປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດ.

ການຄົ້ນພົບຂອງພາລະກິດ Chang'e-4 ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ໃນວາລະສານຂອງການຄົ້ນຄວ້າ Geophysical: ດາວເຄາະ. ການ​ວິ​ເຄາະ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ເທິງ​ໜ້າ​ດວງ​ຈັນ​ມີ​ຄວາມ​ສູງ 130 ຟຸດ (40 ແມັດ) ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ຂີ້​ຝຸ່ນ, ດິນ, ແລະ​ຫີນ​ທີ່​ແຕກ​ຫັກ​ຫຼາຍ​ຊັ້ນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບ XNUMX ຊັ້ນຂອງ lava ດວງຈັນ ທີ່ຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວນີ້, ເຊິ່ງແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວພູມສັນຖານເມື່ອຫຼາຍຕື້ປີກ່ອນ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າດວງຈັນເກີດເມື່ອ 4.51 ຕື້ປີກ່ອນ ເມື່ອວັດຖຸຂະໜາດຂອງດາວອັງຄານໄດ້ມາຕຳກັບໜ່ວຍໂລກ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນແຕກອອກ. ສໍາລັບ 200 ລ້ານປີຂ້າງຫນ້າ, ດວງຈັນໄດ້ປະສົບຜົນກະທົບຕ່າງໆຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງອະວະກາດ, ສ້າງຮອຍແຕກເທິງຫນ້າດິນຂອງມັນ. ເຊັ່ນດຽວກັບໂລກ, ເສື້ອຄຸມຂອງດວງຈັນບັນຈຸມີ magma molten, ເຊິ່ງຊຶມເຂົ້າໄປໃນຮອຍແຕກຍ້ອນການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟ.

​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ຂໍ້​ມູນ​ໃໝ່​ຈາກ Chang'e-4 ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ພູ​ເຂົາ​ໄຟ​ຢູ່​ເທິງ​ດວງ​ຈັນ​ຄ່ອຍໆ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຕາມ​ການ​ເວລາ. ຍິ່ງຫີນພູໄຟຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນຜິວດວງຈັນຫຼາຍເທົ່າໃດ, ມັນກໍຍິ່ງບາງລົງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າດວງຈັນກຳລັງເຢັນລົງ ແລະ ກາຍເປັນທາງທໍລະນີສາດ.

ໃນຂະນະທີ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພູເຂົາໄຟຄາດວ່າຈະຢຸດເຊົາໃນລະຫວ່າງຫນຶ່ງຕື້ຫາ 100 ລ້ານປີກ່ອນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ລວມທັງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໂຫລາສາດ Jianqing Feng, ຄາດຄະເນວ່າອາດຈະຍັງມີ magma ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວດວງຈັນ.

ພາລະກິດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ ເປັນພຽງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສຳຫຼວດ ແລະສ້າງແຜນທີ່ຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດຂອງດວງຈັນ ໂດຍພາລະກິດ Chang'e-4. ການຄົ້ນພົບທີ່ໄດ້ເຮັດມາເຖິງຕອນນັ້ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນມີຄ່າກ່ຽວກັບອາດີດຂອງດວງຈັນ ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງລະບົບສຸລິຍະ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາ​ລະ​ສານ​ຂອງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ Geophysical​: ດາວ​, [ຫົວ​ຂໍ້​ບົດ​ຄວາມ​]​, [ຜູ້​ຂຽນ​]
- ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສົດ​, [ຫົວ​ຂໍ້​ບົດ​ຄວາມ​]​, [ຜູ້​ຂຽນ​]

By Mampho Brescia

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