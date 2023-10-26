ຄວາມລັບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃຕ້ເປືອກໂລກ

ໃນການສຶກສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບ mantle ຂອງໂລກ – ຊັ້ນລະຫວ່າງ crust ແລະຫຼັກ. ມັນປາກົດວ່າຢູ່ລຸ່ມຕີນຂອງພວກເຮົາມີອ່າງເກັບນ້ໍາອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ທຽບເທົ່າກັບມະຫາສະຫມຸດປາຊີຟິກ, ແອດແລນຕິກ, ແລະອິນເດຍລວມກັນ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບນ້ໍາຂອງແຫຼວທີ່ພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກັບພື້ນຜິວຂອງໂລກ, ນ້ໍານີ້ຖືກເກັບໄວ້ໃນຮູບແບບຂອງ ions ພາຍໃນໄປເຊຍກັນພາຍໃນ mantle ໄດ້. ການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານວ່າຊັ້ນເທິງ ແລະລຸ່ມແມ່ນບໍ່ມີນໍ້າ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຂດການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງພວກເຂົາ, ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 255-410 ໄມໃຕ້ດິນ, ຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງກ່ຽວກັບຫີນທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງເຂດການຫັນປ່ຽນ mantle. ໂດຍການສັງເກດເບິ່ງລະດັບຄວາມຫນືດຂອງໂງ່ນຫີນເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າພົບເຫັນຄວາມສໍາພັນກັບລະດັບການວັດແທກຂອງ mantle ໄດ້. ນີ້ຊີ້ບອກວ່າເຂດຫັນປ່ຽນມີນ້ໍາຢ່າງແທ້ຈິງ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາແນະນໍາວ່າໂລກອາດຈະ "ປຽກໄປຈົນເຖິງຫຼັກຂອງມັນ." ມັນໄດ້ຖືກສະເຫນີວ່າ mantle ຕົວຂອງມັນເອງສາມາດຜະລິດນ້ໍາໂດຍຜ່ານປະຕິກິລິຍາເຄມີ, ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ພຽງແຕ່ການປະທະກັນກັບ comets ທີ່ມີນ້ໍາກ້ອນໃນໄລຍະປະຫວັດສາດຕົ້ນຂອງດາວໄດ້.
ການເປີດເຜີຍຂອງລະບົບນ້ໍາໃຕ້ດິນອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານນີ້ມີຜົນສະທ້ອນນອກເຫນືອໂລກຂອງພວກເຮົາ. ມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງອື່ນໆ, ລວມທັງດາວເຄາະ extrasolar, ຍັງສາມາດ harbor ມະຫາສະຫມຸດເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃນ mantles ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາເລິກພາຍໃນໂລກມີຜົນສະທ້ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວ. ໃນຂະນະທີ່ນ້ໍາຫນີຈາກໄປເຊຍກັນ, ມັນອາດຈະສ້າງຄວາມກົດດັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂື້ນຫຼາຍຮ້ອຍກິໂລແມັດພາຍໃຕ້ຫນ້າດິນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງໃຫມ່ກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດທີ່ລຶກລັບຂອງເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວບາງຢ່າງ.
ເຖິງວ່າຈະມີການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນເຫຼົ່ານີ້, ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດຍັງບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດທີ່ແທ້ຈິງແລະປະລິມານຂອງນ້ໍາຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ. ການໂຕ້ວາທີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການວິວັດທະນາການຂອງໂລກ ແລະຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງມັນກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງອົງການຊັ້ນສູງອື່ນໆ.
FAQ:
ຖາມ: ນ້ໍາໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃສໃນການສຶກສາ?
A: ນ້ໍາໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນ mantle, ຊັ້ນລະຫວ່າງ crust ຂອງໂລກແລະແກນ.
ຖາມ: ການເກັບຮັກສານ້ໍາແນວໃດ?
A: ນ້ໍາຖືກເກັບໄວ້ພາຍໃນໄປເຊຍກັນເປັນ ions ແທນທີ່ຈະຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງແຫຼວ.
ຖາມ: ການຄົ້ນພົບມີຜົນສະທ້ອນແນວໃດຕໍ່ກັບການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ?
A: ການປ່ອຍນ້ໍາອອກຈາກໄປເຊຍກັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວເລິກລົງໄປຂ້າງລຸ່ມຂອງໂລກ.
ຖາມ: ດາວເຄາະອື່ນໆສາມາດເຊື່ອງນ້ໍາຢູ່ໃນ mantles ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງອື່ນໆ, ລວມທັງດາວເຄາະ extrasolar, ຍັງມີມະຫາສະຫມຸດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃນ mantles ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້ຢູ່ໃສ?
A: ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ທ່ານສາມາດອ່ານບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບໃນ [The US Sun] (https://www.thesun.co.uk/).