ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນຖືກເລືອກເປັນບ່ອນລົງຈອດສຳລັບພາລະກິດ Artemis III ຂອງອົງການ NASA

ຮູບພາບໃໝ່ຂອງດວງຈັນຢູ່ທາງໄກໄດ້ເປີດເຜີຍເຂດທີ່ NASA ເລືອກໃຫ້ສຳລັບການລົງຈອດຂອງຍານ Artemis III. ພາລະກິດນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນການອັນທະເຍີທະຍານຂອງອົງການ NASA ທີ່ຈະສົ່ງມະນຸດກັບຄືນສູ່ພື້ນຜິວດວງຈັນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 50 ປີ. ສະຖານທີ່ລົງຈອດທີ່ເລືອກແມ່ນຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ມີຄວາມສົນໃຈທາງວິທະຍາສາດຫຼາຍ ເພາະເຊື່ອວ່າມີນ້ຳກ້ອນຢູ່ໃນຂຸມຝັງສົບທີ່ມີເງົາຖາວອນ.
ອົງການ NASA ຮ່ວມມືກັບ National Geographic ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຮູບພາບ mosaic ຂອງອຸບປະກອນ Shackleton, ຕັ້ງຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ. ຮູບພາບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັບໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມື ShadowCam ຂອງອົງການ NASA ຢູ່ເທິງຍານອາວະກາດ Korean Pathfinder Lunar Orbiter, ພ້ອມກັບຮູບພາບເພີ່ມເຕີມຈາກ Lunar Reconnaissance Orbiter. ຂຸມຝັງສົບ Shackleton ແມ່ນໜຶ່ງໃນຂຸມຝັງສົບທີ່ມີເງົາຖາວອນຢູ່ໃນພາກພື້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຈຸດຮ້ອນທີ່ມີທ່າແຮງສຳລັບນ້ຳກ້ອນ.
ພາຍໃນຂອງ Shackleton Crater, shrouded ໃນຄວາມມືດຖາວອນ, ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນຮູບ mosaic. ຂຸມຝັງສົບໄດ້ຖືກຈັບໂດຍ ShadowCam, ເຄື່ອງມືຂອງອົງການ NASA ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ເງົາຂອງພື້ນຜິວດວງຈັນ. ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມໄດ້ຖືກພາບໂດຍກ້ອງວົງຈອນປິດ Lunar Reconnaissance Orbiter. ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງສ່ວນຂອງສາມໃນ 13 ພາກພື້ນທີ່ມີທ່າແຮງລົງຈອດສໍາລັບນັກອາວະກາດ Artemis III.
ນ້ຳກ້ອນເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ຫາຍາກຢູ່ເທິງດວງຈັນ, ເພາະປົກກະຕິແລ້ວມັນຈະລະເຫີຍເມື່ອຖືກແສງແດດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂຸມຝັງສົບທີ່ມີເງົາຖາວອນຢູ່ໃນຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຄົງຕົວຂອງນ້ໍາກ້ອນ. ນັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການ NASA ເຊື່ອວ່ານ້ຳກ້ອນໃນອຸບປະກອນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຕ່າງໆ, ລວມທັງເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກຂອງນັກບິນອາວະກາດ, ການປ້ອງກັນລັງສີ, ແລະເຄື່ອງຂັບໄລ່ລູກ.
ພາລະກິດຂອງ Artemis III ແມ່ນກໍານົດສໍາລັບປີ 2025, ແລະກ່ອນຫນ້ານັ້ນ, NASA ວາງແຜນທີ່ຈະປະຕິບັດພາລະກິດຂອງລູກເຮືອ Artemis II ຮອບດວງຈັນ. ອົງການ NASA ຍັງຈະສົ່ງຍານສຳຫຼວດດວງຈັນທີ່ເອີ້ນວ່າ VIPER ໄປຄົ້ນຫາບ່ອນຝັງສົບຂອງນ້ຳກ້ອນ. ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ຈະເປີດທາງໃຫ້ແກ່ພາລະກິດຂອງລູກເຮືອໃນອະນາຄົດແລະການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢູ່ດ້ານດວງຈັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA, National Geographic