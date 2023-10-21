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ພາຫະນະໄຟຟ້າທີ່ແປກປະຫຼາດຂອງອາລີບາບາຂອງອາທິດ: ລົດຈັກລົດບັນທຸກແບບຟຣີໄລຍະໄກທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກ Troncycle

ByGabriel Botha

Oct 21, 2023
ພາຫະນະໄຟຟ້າທີ່ແປກປະຫຼາດຂອງອາລີບາບາຂອງອາທິດ: ລົດຈັກລົດບັນທຸກແບບຟຣີໄລຍະໄກທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກ Troncycle

ຍານຍົນໄຟຟ້າ Alibaba ທີ່ແປກປະຫຼາດໃນອາທິດນີ້ ມີເຄື່ອງຈັກທີ່ແປກປະຫຼາດ ແລະ ແປກປະຫຼາດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຂັດກັບເຫດຜົນ. ຂໍແນະນຳລົດຈັກລົດບັນທຸກລຸ້ນຟຣີ ທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກ Troncycle. ບໍ່ຄືກັບການຂີ່ລົດຍົນແບບດັ້ງເດີມ, ລົດຈັກໄຟຟ້ານີ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກມັດກັບພື້ນເຫຼັກແລະເພດານ. ມັນຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍແບດເຕີລີ່ onboard, ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຟຣີທຸກບ່ອນ.

ໃນຂະນະທີ່ຍານພາຫະນະທີ່ບໍ່ທໍາມະດານີ້ອາດຈະບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເດີນທາງປະຈໍາວັນ, ມັນສະຫນອງລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ເຮັດໃຫ້ການຂາດຄວາມໄວແລະພະລັງງານຂອງມັນ. ມາພ້ອມກັບ "ສີ່ radars" ແລະ "ຢາງປ້ອງກັນການປະທະກັນ", ລົດຈັກໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນດ້ານຄວາມປອດໄພ. ເຖິງວ່າຈະມີແບດເຕີລີ່ 24V ທີ່ມີພະລັງງານຕ່ໍາແລະມໍເຕີ 350W, ຍານພາຫະນະດັ່ງກ່າວຈະຊົດເຊີຍດ້ວຍຄຸນສົມບັດເຕັກໂນໂລຢີສູງຂອງມັນ.

ນອກເໜືອໄປຈາກຄຸນສົມບັດດ້ານຄວາມປອດໄພ, ລົດຈັກຍັງໂດດເດັ່ນດ້ວຍໄຟ LED ທີ່ມີສີສັນ, ຮັບປະກັນການຂັບຂີ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນອາດຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸຄວາມໄວສູງ, ການອຸທອນກ່ຽວກັບຄວາມງາມຂອງມັນຊົດເຊີຍການຂາດຄວາມໄວຂອງມັນ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າຍານພາຫະນະທີ່ມີແຮງບັນດານໃຈຂອງ Troncycle ນີ້ deviates ຈາກການອອກແບບລົດຈັກແບບດັ້ງເດີມ. ມັນມີລໍ້ນ້ອຍສາມຫຼືສີ່ລໍ້ພາຍໃຕ້ຕົວຖັງ, ຄ້າຍກັບລົດຈັກທີ່ມີຮູບຊົງ Go-kart.

ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ເຄື່ອງຫຼິ້ນຂອງເດັກນ້ອຍນີ້ຍັງປະກອບມີບ່ອນນັ່ງ pillion, ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະສົບການຕື່ນເຕັ້ນໃນຂະນະທີ່ລູກຂອງເຂົາເຈົ້າຄວບຄຸມ. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ໃຫ້ປະສົບການການຂີ່ແບບດຽວສໍາລັບທັງເດັກນ້ອຍ ແລະພໍ່ແມ່.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເປັນພະຍານເຖິງວົງຈອນ bumper-tron-tron ໃນການປະຕິບັດ, ວິດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນຍານພາຫະນະທີ່ຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍມືອາຊີບໃນຫຼັກສູດປິດແມ່ນມີຢູ່.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ພາຫະນະໄຟຟ້າ Alibaba ທີ່ແປກປະຫຼາດໃນອາທິດນີ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນລົດຈັກລົດເກງແບບບໍ່ມີຂອບເຂດທີ່ມີອົງປະກອບການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກ Troncycle. ເຖິງວ່າຈະມີສະເປັກທີ່ເລັກນ້ອຍ, ລົດຈັກໃຫ້ຄຸນສົມບັດດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ເປັນນະວັດຕະກໍາ, ແສງໄຟ LED ທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ແລະການຕັ້ງຄ່າທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ສາມາດຂີ່ໄປພ້ອມກັບລູກຂອງພວກເຂົາ.

ນິຍາມ:
– ລົດ Bumper: ເປັນລົດໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍທີ່ໃຊ້ໃນສວນສະໜຸກ ແລະບ່ອນວາງສະແດງ, ອອກແບບດ້ວຍກັນໄພຢາງເພື່ອດູດເອົາຜົນກະທົບຈາກການປະທະກັນ.
– Troncycle: ເປັນລົດຈັກທີ່ສົມມຸດຂຶ້ນໃນຮູບເງົາເລື່ອງ “Tron” ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການອອກແບບໃນອະນາຄົດ ແລະຄວາມງາມທີ່ສົດໃສ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ວິ​ດີ​ໂອ Bumper Troncycle​: [ວິ​ດີ​ໂອ​] (ແຫຼ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ມາ​ໃນ​ບົດ​ຄວາມ​)
– ພາຫະນະໄຟຟ້າ Alibaba ທີ່ແປກປະຫຼາດຫຼາຍອາທິດ ທີ່ມາ: [URL] (ແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນບົດຄວາມ)

By Gabriel Botha

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