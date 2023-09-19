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ບໍລິສັດ Biotech ແສງ Bio ພັດທະນາພັນທຸກໍາທີ່ສ້າງ Petunias ສົດໃສ

ByGabriel Botha

Sep 19, 2023
ບໍລິສັດ Biotech ແສງ Bio ພັດທະນາພັນທຸກໍາທີ່ສ້າງ Petunias ສົດໃສ

ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຍີຊີວະພາບທີ່ເອີ້ນວ່າ Light Bio ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງກະສິກໍາຂອງສະຫະລັດເພື່ອຂາຍ petunia glowing ທີ່ເຮັດດ້ວຍວິສະວະກໍາທາງພັນທຸກໍາໃນສະຫະລັດ. petunias ເຫຼົ່ານີ້ຜະລິດແສງສີຂຽວ neon ໃນຕອນກາງຄືນ, ຍ້ອນການເພີ່ມ DNA ຈາກເຫັດຊີວະພາບທີ່ເອີ້ນວ່າ Neonothopanus namb. ບໍລິສັດ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ເລີ່​ມສົ່ງ​ໂຮງງານ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ 2024.

Bioluminescence ແມ່ນຂະບວນການທີ່ສິ່ງມີຊີວິດຜະລິດແສງສະຫວ່າງໂດຍຜ່ານປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງອົກຊີເຈນແລະສານທີ່ເອີ້ນວ່າ luciferin, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ enzyme ທີ່ເອີ້ນວ່າ luciferase. ໃນຂະນະທີ່ bioluminescence ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນປະມານ 1,500 ຊະນິດ, ມັນມີຄວາມເຂົ້າໃຈບໍ່ດີໃນສິ່ງມີຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່ຍົກເວັ້ນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ. ໃນປີ 2018, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກໍານົດ enzymes ສະເພາະໃນ Neonothopanus nambi ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມັນປ່ອຍແສງສະຫວ່າງ.

ຄວາມພະຍາຍາມອື່ນໆໃນການສ້າງພືດທີ່ເຫລື້ອມໃນອະດີດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສີດພົ່ນພືດທີ່ມີສານເຄມີທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ fireflies ຫຼືພືດທີ່ດັດແປງພັນທຸກໍາດ້ວຍພັນທຸກໍາຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ bioluminescent. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊັ່ນ: ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປິ່ນປົວພິເສດຫຼືການຜະລິດແສງສະຫວ່າງ.

ການບຸກທະລຸໂດຍ Light Bio ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄົ້ນພົບເສັ້ນທາງຊີວະພາບຂອງເຊື້ອເຫັດທີ່ສາມາດປະສານງານກັບລະບົບການເຜົາຜະຫລານຂອງພືດເອງ. ເສັ້ນທາງນີ້ປະກອບດ້ວຍໂມເລກຸນທີ່ເອີ້ນວ່າອາຊິດຄາເຟອິກ, ເຊິ່ງມີຢູ່ໃນພືດ, ແລະ enzymes ສີ່ຊະນິດທີ່ປ່ຽນເປັນ luciferin. ພືດທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການເຫລື້ອມໃສສົດໃສກວ່າຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຜ່ານມາແລະປ່ອຍແສງສະຫວ່າງຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນຂະນະທີ່ຄວາມກັງວົນໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຂອງພືດທີ່ເຫລື້ອມທາງພັນທຸກໍາ, Light Bio ໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້ໂດຍກ່າວວ່າພືດຕົ້ນຕໍຈະຖືກປູກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄຸມເຊັ່ນເຮືອນ, ທຸລະກິດ, ແລະສວນສະນະພືດສາດບ່ອນທີ່ມີແສງທຽມເກີນແສງສະຫວ່າງ. ປ່ອຍອອກມາຈາກພືດ.

ແສງສະຫວ່າງ Bio ວາງແຜນທີ່ຈະຂາຍ petunia glowing ທາງອອນໄລນ໌ໃນການປ່ອຍຈໍາກັດ, ໂດຍມີແຜນຈະຂະຫຍາຍໄປສວນກ້າແລະສູນສວນໃນອະນາຄົດ. ບໍລິສັດຍັງມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາປະເພດພືດປະດັບຫຼາຍແລະເຮັດໃຫ້ພວກມັນສົດໃສ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດ​ຄວາມ​ຕົ້ນ​ສະ​ບັບ​.

By Gabriel Botha

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