ບໍລິສັດ Biotech ແສງ Bio ພັດທະນາພັນທຸກໍາທີ່ສ້າງ Petunias ສົດໃສ

ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຍີຊີວະພາບທີ່ເອີ້ນວ່າ Light Bio ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງກະສິກໍາຂອງສະຫະລັດເພື່ອຂາຍ petunia glowing ທີ່ເຮັດດ້ວຍວິສະວະກໍາທາງພັນທຸກໍາໃນສະຫະລັດ. petunias ເຫຼົ່ານີ້ຜະລິດແສງສີຂຽວ neon ໃນຕອນກາງຄືນ, ຍ້ອນການເພີ່ມ DNA ຈາກເຫັດຊີວະພາບທີ່ເອີ້ນວ່າ Neonothopanus namb. ບໍລິສັດມີແຜນຈະເລີ່ມສົ່ງໂຮງງານໃນຕົ້ນປີ 2024.
Bioluminescence ແມ່ນຂະບວນການທີ່ສິ່ງມີຊີວິດຜະລິດແສງສະຫວ່າງໂດຍຜ່ານປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງອົກຊີເຈນແລະສານທີ່ເອີ້ນວ່າ luciferin, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ enzyme ທີ່ເອີ້ນວ່າ luciferase. ໃນຂະນະທີ່ bioluminescence ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນປະມານ 1,500 ຊະນິດ, ມັນມີຄວາມເຂົ້າໃຈບໍ່ດີໃນສິ່ງມີຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່ຍົກເວັ້ນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ. ໃນປີ 2018, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກໍານົດ enzymes ສະເພາະໃນ Neonothopanus nambi ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມັນປ່ອຍແສງສະຫວ່າງ.
ຄວາມພະຍາຍາມອື່ນໆໃນການສ້າງພືດທີ່ເຫລື້ອມໃນອະດີດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສີດພົ່ນພືດທີ່ມີສານເຄມີທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ fireflies ຫຼືພືດທີ່ດັດແປງພັນທຸກໍາດ້ວຍພັນທຸກໍາຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ bioluminescent. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊັ່ນ: ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປິ່ນປົວພິເສດຫຼືການຜະລິດແສງສະຫວ່າງ.
ການບຸກທະລຸໂດຍ Light Bio ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄົ້ນພົບເສັ້ນທາງຊີວະພາບຂອງເຊື້ອເຫັດທີ່ສາມາດປະສານງານກັບລະບົບການເຜົາຜະຫລານຂອງພືດເອງ. ເສັ້ນທາງນີ້ປະກອບດ້ວຍໂມເລກຸນທີ່ເອີ້ນວ່າອາຊິດຄາເຟອິກ, ເຊິ່ງມີຢູ່ໃນພືດ, ແລະ enzymes ສີ່ຊະນິດທີ່ປ່ຽນເປັນ luciferin. ພືດທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການເຫລື້ອມໃສສົດໃສກວ່າຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຜ່ານມາແລະປ່ອຍແສງສະຫວ່າງຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມກັງວົນໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຂອງພືດທີ່ເຫລື້ອມທາງພັນທຸກໍາ, Light Bio ໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້ໂດຍກ່າວວ່າພືດຕົ້ນຕໍຈະຖືກປູກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄຸມເຊັ່ນເຮືອນ, ທຸລະກິດ, ແລະສວນສະນະພືດສາດບ່ອນທີ່ມີແສງທຽມເກີນແສງສະຫວ່າງ. ປ່ອຍອອກມາຈາກພືດ.
ແສງສະຫວ່າງ Bio ວາງແຜນທີ່ຈະຂາຍ petunia glowing ທາງອອນໄລນ໌ໃນການປ່ອຍຈໍາກັດ, ໂດຍມີແຜນຈະຂະຫຍາຍໄປສວນກ້າແລະສູນສວນໃນອະນາຄົດ. ບໍລິສັດຍັງມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາປະເພດພືດປະດັບຫຼາຍແລະເຮັດໃຫ້ພວກມັນສົດໃສ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ.