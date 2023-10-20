ສຽງກະຊິບຂອງ Pando: ຟັງຍັກທີ່ສັ່ນສະເທືອນ

Pando ບູຮານ ແລະ ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ, ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຕົ້ນດຽວທີ່ມີ 47,000 ລຳ ງອກຈາກລະບົບຮາກຮ່ວມກັນຫຼາຍກວ່າ 100 ເຮັກຕາໃນລັດຢູທາ, ເປັນໜຶ່ງໃນສິ່ງມີຊີວິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ດ້ວຍປະຫວັດສາດທີ່ເປັນໄປໄດ້ແກ່ຍາວເຖິງ 12,000 ປີ, ຕົ້ນໄມ້ທີ່ສັ່ນສະເທືອນຂະໜາດໃຫຍ່ນີ້ໄດ້ເກັບເອົາຊີວິດໄວ້ຫຼາຍກວ່າ 6,000 ໂຕນ. ດຽວນີ້, ຂໍຂອບໃຈກັບບັນທຶກທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນປີນີ້, ພວກເຮົາມີໂອກາດໄດ້ຟັງຕົ້ນໄມ້ທີ່ງົດງາມນີ້ໃນແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍເປັນໄປໄດ້.
ນັກສິລະປິນສຽງ Jeff Rice, ເຊີນໂດຍ Friends of Pando, ໄດ້ວາງເຄື່ອງໄຮໂດຣໂຟນໄວ້ຢູ່ໃນຮູທີ່ໂຄນຂອງກິ່ງງ່າ ແລະປ່ອຍໃຫ້ມັນລົງໄປຫາຮາກຕົ້ນໄມ້. ດ້ວຍຄວາມແປກໃຈຂອງລາວ, ລາວໄດ້ຍິນສຽງອ່ອນໆທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງພະຍຸຟ້າຮ້ອງ, ຈັບສຽງດັງທີ່ຕົກໃຈ. ສຽງ, ດັ່ງທີ່ Rice ອະທິບາຍ, ແມ່ນຜົນມາຈາກໃບໄມ້ນັບລ້ານໃບສັ່ນສະເທືອນຕົ້ນໄມ້, ຜ່ານກິ່ງງ່າ, ແລະເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນໂລກ.
ການນໍາໃຊ້ບັນທຶກເຫຼົ່ານີ້, Friends of Pando ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະໃຊ້ສຽງເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ເຄືອຂ່າຍສະລັບສັບຊ້ອນຂອງຮາກພາຍໃຕ້ຫນ້າດິນ. Lance Oditt, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Friends of Pando, ເຫັນທ່າແຮງຂອງສຽງທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ປະສົບການການຟັງທີ່ສວຍງາມແລະຫນ້າສົນໃຈເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີຄ່າກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງ Pando ແລະສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຂອງມັນ. ສຽງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນບັນທຶກຂອງຊີວະນາໆພັນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ສະເຫນີພື້ນຖານທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ.
ວິທີການສ້າງນະວັດຕະກໍາເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ Pando ອາດຈະຊ່ວຍສ່ອງແສງກ່ຽວກັບລັກສະນະຕ່າງໆຂອງວັດຖຸບູຮານນີ້. ໂດຍຜ່ານຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາ, ການສຶກສາເພີ່ມເຕີມສາມາດດໍາເນີນການກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງນ້ໍາ, ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງສາຂາຂອງລໍາຕົ້ນ, ອານານິຄົມແມງໄມ້, ແລະຄວາມເລິກຂອງຮາກ. ການສືບສວນເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປີດເຜີຍເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບ Pando, ເຊິ່ງນັບມື້ນັບຖືກຂົ່ມຂູ່ເນື່ອງຈາກກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດແລະການຫຼຸດລົງຂອງຜູ້ລ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນພືດເປັນພືດຢູ່ໃນການກວດສອບ.
ບັນທຶກສຽງກະຊິບຂອງ Pando ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 184 ຂອງສະມາຄົມ Acoustical ຂອງອາເມລິກາ, ແລະພວກເຂົາໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຟັງຄວາມລັບຂອງຍັກໃຫຍ່ທີ່ສັ່ນສະເທືອນນີ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະສູນເສຍໄປ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: The Guardian, Friends of Pando