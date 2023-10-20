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ງານລ້ຽງດາວຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທຳອິດຢູ່ທີ່ສະຫງວນ Hanle Dark Sky Reserve ສະໜອງປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກສຳລັບນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນ

ByMampho Brescia

Oct 20, 2023
ງານລ້ຽງດາວຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທຳອິດຢູ່ທີ່ສະຫງວນ Hanle Dark Sky Reserve ສະໜອງປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກສຳລັບນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນ

ສະຖາບັນຟິສິກດາລາສາດອິນເດຍ (IIA), ຮ່ວມມືກັບກົມປົກປ້ອງສັດປ່າ, UT Ladakh, ຈັດຕັ້ງງານລ້ຽງດາວຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທໍາອິດສໍາລັບນັກດາລາສາດນັກສມັກເລ່ນທີ່ມີປະສົບການ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ Hanle Dark Sky Reserve ໃນພາກຕາເວັນອອກ Ladakh ແຕ່ວັນທີ 12-15 ຕຸລາ. Hanle, ເປັນບ້ານຂອງຫໍສັງເກດການດາລາສາດອິນເດຍ, ສະເໜີທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວ ແລະ ອາກາດແຫ້ງແລ້ງ ເໝາະສຳລັບການສັງເກດວັດຖຸຊັ້ນສູງ.

Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) ມີທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວທີ່ສຸດໃນອິນເດຍ ແລະກວມເອົາພື້ນທີ່ປະມານ 22 ກິໂລແມັດໃນລັດສະໝີ. ສະຫງວນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ UT Ladakh ເພື່ອຮັກສາທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວແລະຄວບຄຸມມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ. ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ດາລາສາດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ຊຸກຍູ້​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ດາລາສາດ ​ແລະ ປະກອບສ່ວນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ​ຂອງ​ບັນດາ​ໝູ່​ບ້ານ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນປະມານ 30 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງດາວ, ນຳເອົາກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍພາບເພື່ອຖ່າຍພາບຄວາມງາມຂອງທ້ອງຟ້າຍາມກາງຄືນ ໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນຂອງແສງ. Ajay Talwar, ນັກຖ່າຍຮູບດາລາສາດທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ, ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວສໍາລັບການສັງເກດວັດຖຸທີ່ອ່ອນເພຍແລະຖ່າຍຮູບລາຍລະອຽດ. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າປະກົດການທາງດາລາສາດບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ອາລຸນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະແສງ Zodiacal ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກ Hanle ເນື່ອງຈາກຄວາມມືດຂອງມັນ.

ຈຸດເດັ່ນອັນໜຶ່ງຂອງງານລ້ຽງດວງດາວແມ່ນໄດ້ມີໂອກາດເປັນສັກຂີພິຍານ ແລະ ຖ່າຍຮູບແສງ Zodiacal, ເຊິ່ງເປັນແສງຕາເວັນອ່ອນໆທີ່ກະແຈກກະຈາຍຈາກຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ໃນຍົນຂອງລະບົບສຸລິຍະ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດສັງເກດເຫັນປະກົດການນີ້ໃນສອງຄືນຕິດຕໍ່ກັນ.

ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດອິນເດຍ, ລວມທັງ Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, ແລະ Mumbai. Sudhash Natarajan ຈາກສະມາຄົມນັກດາລາສາດ Bangalore ໄດ້ກ່າວເຖິງວິທີການທີ່ທ້ອງຟ້າ Bortle-1 ຂອງ Hanle, ຖືກກໍານົດເປັນລະດັບທີ່ມືດທີ່ສຸດ, ເຮັດໃຫ້ລາວສັງເກດເຫັນກາແລັກຊີທີ່ມືດມົວ. ລາວສະແດງຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະກັບຄືນໄປຫາ Hanle ທຸກໆປີ.

ນອກເໜືອໄປຈາກງານລ້ຽງດາວແລ້ວ, IIA, ດ້ວຍການລະດົມທຶນຈາກ UT Ladakh, ໄດ້ສະໜອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດນ້ອຍ 24 ໜ່ວຍ ໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານທີ່ເລືອກຢູ່ໃນເຂດສະຫງວນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນທູດດາລາສາດ. ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ນີ້​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ແລະ​ສຶກສາ​ອົບຮົມ​ຊາວ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ດາລາສາດ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ດ້ານ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ດ້ານ​ດາລາສາດ​ຂອງ Hanle ຕື່ມ​ອີກ.

ຜູ້ອໍານວຍການຂອງ IIA, ສາດສະດາຈານ Annapurni Subramaniam, ສະແດງຄວາມພໍໃຈຂອງນາງໃນການແບ່ງປັນທ້ອງຟ້າທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ HDSR ກັບນັກດາລາສາດທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນແລະຊົມເຊີຍການຝຶກອົບຮົມຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເປັນທູດດາລາສາດສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ງານລ້ຽງດາວຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທຳອິດຢູ່ທີ່ Hanle Dark Sky Reserve ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນໄດ້ສຳຜັດກັບທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວ ແລະ ຈັບເອົາວັດຖຸຊັ້ນສູງໄດ້ຢ່າງລະອຽດ. ຄວາມສໍາເລັດຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງ Hanle ວ່າເປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ຊອກຫາສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກດາລາສາດໃນປະເທດອິນເດຍແລະນອກເຫນືອ.

ນິຍາມ:
– Indian Institute of Astrophysics (IIA): ອົງການທີ່ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາໃນຂົງເຂດຕ່າງໆຂອງຟີຊິກແລະດາລາສາດໃນປະເທດອິນເດຍ.
– ກົມປົກປ້ອງສັດປ່າ, UT Ladakh: ພະແນກທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາແລະອະນຸລັກສັດປ່າໃນອານາເຂດຂອງສະຫະພັນ Ladakh.
– Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): ພື້ນທີ່ປະມານ 22 ກິໂລແມັດ ລັດສະໝີ ອ້ອມຮອບ Hanle ໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນເຂດສະຫງວນທ້ອງຟ້າມືດເພື່ອຄວບຄຸມມົນລະພິດຈາກແສງສະຫວ່າງ ແລະ ຮັກສາທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າດ້ານດາລາສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທາງດາລາສາດ.
– ອາລຸນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ປະກົດການທີ່ສັງເກດເຫັນກ່ອນອາລຸນບ່ອນທີ່ທ້ອງຟ້າປະກົດວ່າສະຫວ່າງເຖິງແມ່ນວ່າຕາເວັນຍັງບໍ່ທັນຂຶ້ນ.
– ແສງ Zodiacal: ແສງແດດອ່ອນໆທີ່ກະແຈກກະຈາຍໂດຍຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ໃນຍົນຂອງລະບົບສຸລິຍະ, ເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວກ່ອນອາລຸນຫຼືຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກ.
– Bortle Scale: ຂະໜາດຕົວເລກທີ່ວັດແທກຄວາມມືດຂອງທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ, ໂດຍ Bortle-1 ເປັນລະດັບທີ່ມືດທີ່ສຸດ.
- ທູດດາລາສາດ: ຊາວບ້ານຢູ່ໃນເຂດສະຫງວນ Hanle Dark Sky Reserve ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ແລະແນະນໍານັກທ່ອງທ່ຽວໃນກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດາລາສາດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Indian Institute of Astrophysics (IIA), Department of Wildlife Protection, UT Ladakh.

By Mampho Brescia

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