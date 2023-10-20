ງານລ້ຽງດາວຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທຳອິດຢູ່ທີ່ສະຫງວນ Hanle Dark Sky Reserve ສະໜອງປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກສຳລັບນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນ

ສະຖາບັນຟິສິກດາລາສາດອິນເດຍ (IIA), ຮ່ວມມືກັບກົມປົກປ້ອງສັດປ່າ, UT Ladakh, ຈັດຕັ້ງງານລ້ຽງດາວຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທໍາອິດສໍາລັບນັກດາລາສາດນັກສມັກເລ່ນທີ່ມີປະສົບການ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ Hanle Dark Sky Reserve ໃນພາກຕາເວັນອອກ Ladakh ແຕ່ວັນທີ 12-15 ຕຸລາ. Hanle, ເປັນບ້ານຂອງຫໍສັງເກດການດາລາສາດອິນເດຍ, ສະເໜີທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວ ແລະ ອາກາດແຫ້ງແລ້ງ ເໝາະສຳລັບການສັງເກດວັດຖຸຊັ້ນສູງ.
Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) ມີທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວທີ່ສຸດໃນອິນເດຍ ແລະກວມເອົາພື້ນທີ່ປະມານ 22 ກິໂລແມັດໃນລັດສະໝີ. ສະຫງວນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ UT Ladakh ເພື່ອຮັກສາທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວແລະຄວບຄຸມມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ສະໜັບສະໜູນການຄົ້ນຄ້ວາດາລາສາດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວດາລາສາດ ແລະ ປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງບັນດາໝູ່ບ້ານໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນປະມານ 30 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງດາວ, ນຳເອົາກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍພາບເພື່ອຖ່າຍພາບຄວາມງາມຂອງທ້ອງຟ້າຍາມກາງຄືນ ໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນຂອງແສງ. Ajay Talwar, ນັກຖ່າຍຮູບດາລາສາດທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ, ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວສໍາລັບການສັງເກດວັດຖຸທີ່ອ່ອນເພຍແລະຖ່າຍຮູບລາຍລະອຽດ. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າປະກົດການທາງດາລາສາດບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ອາລຸນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະແສງ Zodiacal ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກ Hanle ເນື່ອງຈາກຄວາມມືດຂອງມັນ.
ຈຸດເດັ່ນອັນໜຶ່ງຂອງງານລ້ຽງດວງດາວແມ່ນໄດ້ມີໂອກາດເປັນສັກຂີພິຍານ ແລະ ຖ່າຍຮູບແສງ Zodiacal, ເຊິ່ງເປັນແສງຕາເວັນອ່ອນໆທີ່ກະແຈກກະຈາຍຈາກຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ໃນຍົນຂອງລະບົບສຸລິຍະ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດສັງເກດເຫັນປະກົດການນີ້ໃນສອງຄືນຕິດຕໍ່ກັນ.
ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດອິນເດຍ, ລວມທັງ Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, ແລະ Mumbai. Sudhash Natarajan ຈາກສະມາຄົມນັກດາລາສາດ Bangalore ໄດ້ກ່າວເຖິງວິທີການທີ່ທ້ອງຟ້າ Bortle-1 ຂອງ Hanle, ຖືກກໍານົດເປັນລະດັບທີ່ມືດທີ່ສຸດ, ເຮັດໃຫ້ລາວສັງເກດເຫັນກາແລັກຊີທີ່ມືດມົວ. ລາວສະແດງຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະກັບຄືນໄປຫາ Hanle ທຸກໆປີ.
ນອກເໜືອໄປຈາກງານລ້ຽງດາວແລ້ວ, IIA, ດ້ວຍການລະດົມທຶນຈາກ UT Ladakh, ໄດ້ສະໜອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດນ້ອຍ 24 ໜ່ວຍ ໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານທີ່ເລືອກຢູ່ໃນເຂດສະຫງວນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນທູດດາລາສາດ. ຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ເພື່ອແນໃສ່ເຂົ້າຮ່ວມແລະສຶກສາອົບຮົມຊາວທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບດາລາສາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວດ້ານດາລາສາດຂອງ Hanle ຕື່ມອີກ.
ຜູ້ອໍານວຍການຂອງ IIA, ສາດສະດາຈານ Annapurni Subramaniam, ສະແດງຄວາມພໍໃຈຂອງນາງໃນການແບ່ງປັນທ້ອງຟ້າທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ HDSR ກັບນັກດາລາສາດທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນແລະຊົມເຊີຍການຝຶກອົບຮົມຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເປັນທູດດາລາສາດສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ງານລ້ຽງດາວຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທຳອິດຢູ່ທີ່ Hanle Dark Sky Reserve ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນໄດ້ສຳຜັດກັບທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວ ແລະ ຈັບເອົາວັດຖຸຊັ້ນສູງໄດ້ຢ່າງລະອຽດ. ຄວາມສໍາເລັດຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງ Hanle ວ່າເປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ຊອກຫາສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກດາລາສາດໃນປະເທດອິນເດຍແລະນອກເຫນືອ.
ນິຍາມ:
– Indian Institute of Astrophysics (IIA): ອົງການທີ່ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາໃນຂົງເຂດຕ່າງໆຂອງຟີຊິກແລະດາລາສາດໃນປະເທດອິນເດຍ.
– ກົມປົກປ້ອງສັດປ່າ, UT Ladakh: ພະແນກທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາແລະອະນຸລັກສັດປ່າໃນອານາເຂດຂອງສະຫະພັນ Ladakh.
– Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): ພື້ນທີ່ປະມານ 22 ກິໂລແມັດ ລັດສະໝີ ອ້ອມຮອບ Hanle ໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນເຂດສະຫງວນທ້ອງຟ້າມືດເພື່ອຄວບຄຸມມົນລະພິດຈາກແສງສະຫວ່າງ ແລະ ຮັກສາທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າດ້ານດາລາສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທາງດາລາສາດ.
– ອາລຸນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ປະກົດການທີ່ສັງເກດເຫັນກ່ອນອາລຸນບ່ອນທີ່ທ້ອງຟ້າປະກົດວ່າສະຫວ່າງເຖິງແມ່ນວ່າຕາເວັນຍັງບໍ່ທັນຂຶ້ນ.
– ແສງ Zodiacal: ແສງແດດອ່ອນໆທີ່ກະແຈກກະຈາຍໂດຍຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ໃນຍົນຂອງລະບົບສຸລິຍະ, ເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວກ່ອນອາລຸນຫຼືຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກ.
– Bortle Scale: ຂະໜາດຕົວເລກທີ່ວັດແທກຄວາມມືດຂອງທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ, ໂດຍ Bortle-1 ເປັນລະດັບທີ່ມືດທີ່ສຸດ.
- ທູດດາລາສາດ: ຊາວບ້ານຢູ່ໃນເຂດສະຫງວນ Hanle Dark Sky Reserve ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ແລະແນະນໍານັກທ່ອງທ່ຽວໃນກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດາລາສາດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Indian Institute of Astrophysics (IIA), Department of Wildlife Protection, UT Ladakh.