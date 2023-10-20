ນັກຖ່າຍຮູບອາວະກາດມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ Hanle ເພື່ອສັງເກດແສງ Zodiacal

ນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງປະເທດອິນເດຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ເມືອງ Hanle, ໝູ່ບ້ານໃນພາກພື້ນ Ladakh, ເພື່ອເປັນພະຍານ ແລະ ບັນທຶກປະກົດການທີ່ແປກປະຫຼາດທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມແສງ Zodiacal. ນັກຖ່າຍຮູບອາວະກາດທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ Ajay Talwar, ຜູ້ທີ່ມາຮອດ Hanle ເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ໄດ້ສະແດງຄວາມສໍາຄັນຂອງທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວໃນການສັງເກດວັດຖຸທີ່ອ່ອນເພຍຢ່າງລະອຽດ. ອີງຕາມ Talwar, ເຫດການທາງດາລາສາດບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ອາລຸນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືແສງ Zodiacal ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກ Hanle ເນື່ອງຈາກຄວາມມືດພິເສດຂອງມັນ.
ແສງ Zodiacal ແມ່ນແສງສະຫວ່າງຂອງແສງແດດທີ່ກະແຈກກະຈາຍໂດຍຝຸ່ນຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ໃນຍົນຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ. ປະກົດການນີ້ແມ່ນອ່ອນເພຍທີ່ສຸດ ແລະສາມາດສັງເກດໄດ້ຈາກບ່ອນມືດທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ, ກ່ອນອາລຸນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງ Star Party ໃນ Hanle ໂຊກດີທີ່ໄດ້ເປັນພະຍານແລະຖ່າຍຮູບແສງສະຫວ່າງ ephemeral ນີ້ໃນສອງຄືນຕິດຕໍ່ກັນ.
ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງຊາວບ້ານທ້ອງຖິ່ນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ແລະນັກດາລາສາດຈາກຕົວເມືອງເຊັ່ນ Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, ແລະ Mumbai. Sudhash Natarajan, ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມນັກດາລາສາດ Bangalore, ແບ່ງປັນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງລາວກ່ຽວກັບການສັງເກດການຂອງກາແລັກຊີທີ່ບໍ່ເຫັນແຈ້ງຢູ່ທີ່ Hanle's Hanle Deep Space Resort (HDSR), ເຊິ່ງສະຫນອງທ້ອງຟ້າ Bortle-1 ທີ່ມີຄວາມມືດພິເສດສໍາລັບການເບິ່ງດາວ.
Dorjey Angchuk, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອີກຄົນໜຶ່ງ, ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ Hanle ແມ່ນບ່ອນລີ້ໄພຂອງນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນ. ລາວໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງ HDSR Star Party ເປັນເຫດການປະຈໍາປີ, ຫວັງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນບ່ອນຊຸມນຸມທີ່ມີຄວາມປາຖະຫນາສູງສໍາລັບນັກດາລາສາດທັງໃນອິນເດຍແລະຕ່າງປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນ, Hanle ກໍາລັງຖືກສົ່ງເສີມເປັນສະຖານທີ່ສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວດາລາສາດ, ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຄົ້ນຫາສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນໃນເຂດຫ່າງໄກນີ້.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການເຕົ້າໂຮມນັກຖ່າຍຮູບແລະນັກດາລາສາດທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນ Hanle ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດພິເສດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຄວາມງາມທີ່ແທ້ຈິງຂອງແສງ Zodiacal ແລະຊື່ນຊົມກັບຄວາມມືດພິເສດທີ່ເຮັດໃຫ້ການສັງເກດການດັ່ງກ່າວເປັນໄປໄດ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຄໍານິຍາມຕ່າງໆຂອງຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ໃນບົດຄວາມໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້ໂດຍນັກດາລາສາດມືອາຊີບແລະນັກຖ່າຍຮູບອາວະກາດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານ Hanle Star Party.