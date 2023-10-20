ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ນັກຖ່າຍຮູບອາວະກາດມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ Hanle ເພື່ອສັງເກດແສງ Zodiacal

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
ນັກຖ່າຍຮູບອາວະກາດມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ Hanle ເພື່ອສັງເກດແສງ Zodiacal

ນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງປະເທດອິນເດຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ເມືອງ Hanle, ໝູ່ບ້ານໃນພາກພື້ນ Ladakh, ເພື່ອເປັນພະຍານ ແລະ ບັນທຶກປະກົດການທີ່ແປກປະຫຼາດທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມແສງ Zodiacal. ນັກຖ່າຍຮູບອາວະກາດທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ Ajay Talwar, ຜູ້ທີ່ມາຮອດ Hanle ເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ໄດ້ສະແດງຄວາມສໍາຄັນຂອງທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວໃນການສັງເກດວັດຖຸທີ່ອ່ອນເພຍຢ່າງລະອຽດ. ອີງຕາມ Talwar, ເຫດການທາງດາລາສາດບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ອາລຸນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືແສງ Zodiacal ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກ Hanle ເນື່ອງຈາກຄວາມມືດພິເສດຂອງມັນ.

ແສງ Zodiacal ແມ່ນແສງສະຫວ່າງຂອງແສງແດດທີ່ກະແຈກກະຈາຍໂດຍຝຸ່ນຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ໃນຍົນຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ. ປະກົດການນີ້ແມ່ນອ່ອນເພຍທີ່ສຸດ ແລະສາມາດສັງເກດໄດ້ຈາກບ່ອນມືດທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ, ກ່ອນອາລຸນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງ Star Party ໃນ Hanle ໂຊກດີທີ່ໄດ້ເປັນພະຍານແລະຖ່າຍຮູບແສງສະຫວ່າງ ephemeral ນີ້ໃນສອງຄືນຕິດຕໍ່ກັນ.

ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງຊາວບ້ານທ້ອງຖິ່ນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ແລະນັກດາລາສາດຈາກຕົວເມືອງເຊັ່ນ Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, ແລະ Mumbai. Sudhash Natarajan, ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມນັກດາລາສາດ Bangalore, ແບ່ງປັນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງລາວກ່ຽວກັບການສັງເກດການຂອງກາແລັກຊີທີ່ບໍ່ເຫັນແຈ້ງຢູ່ທີ່ Hanle's Hanle Deep Space Resort (HDSR), ເຊິ່ງສະຫນອງທ້ອງຟ້າ Bortle-1 ທີ່ມີຄວາມມືດພິເສດສໍາລັບການເບິ່ງດາວ.

Dorjey Angchuk, ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ, ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ Hanle ​ແມ່ນ​ບ່ອນ​ລີ້​ໄພ​ຂອງ​ນັກ​ດາລາສາດ​ສະໝັກ​ຫຼິ້ນ. ລາວໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງ HDSR Star Party ເປັນເຫດການປະຈໍາປີ, ຫວັງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນບ່ອນຊຸມນຸມທີ່ມີຄວາມປາຖະຫນາສູງສໍາລັບນັກດາລາສາດທັງໃນອິນເດຍແລະຕ່າງປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນ, Hanle ກໍາລັງຖືກສົ່ງເສີມເປັນສະຖານທີ່ສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວດາລາສາດ, ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຄົ້ນຫາສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນໃນເຂດຫ່າງໄກນີ້.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການເຕົ້າໂຮມນັກຖ່າຍຮູບແລະນັກດາລາສາດທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນ Hanle ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດພິເສດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຄວາມງາມທີ່ແທ້ຈິງຂອງແສງ Zodiacal ແລະຊື່ນຊົມກັບຄວາມມືດພິເສດທີ່ເຮັດໃຫ້ການສັງເກດການດັ່ງກ່າວເປັນໄປໄດ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຄໍານິຍາມຕ່າງໆຂອງຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ໃນບົດຄວາມໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້ໂດຍນັກດາລາສາດມືອາຊີບແລະນັກຖ່າຍຮູບອາວະກາດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານ Hanle Star Party.

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ລະບົບ AI ໃໝ່ ກວດພົບ Supernovas ໃນດາລາສາດໂດຍອັດຕະໂນມັດ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ຝົນດາວຕົກ Orionid ທີ່ງົດງາມເພື່ອສ່ອງແສງທ້ອງຟ້າ

Oct 22, 2023 Mampho Brescia
ວິທະຍາສາດ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບສາມລັດເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເປັນເອກະລັກໃນເກືອ Molten ສໍາລັບເຕົາປະຕິກອນນິວເຄລຍທີ່ໃຊ້ເກືອໃນອະນາຄົດ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ລະບົບ AI ໃໝ່ ກວດພົບ Supernovas ໃນດາລາສາດໂດຍອັດຕະໂນມັດ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຝົນດາວຕົກ Orionid ທີ່ງົດງາມເພື່ອສ່ອງແສງທ້ອງຟ້າ

Oct 22, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບສາມລັດເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເປັນເອກະລັກໃນເກືອ Molten ສໍາລັບເຕົາປະຕິກອນນິວເຄລຍທີ່ໃຊ້ເກືອໃນອະນາຄົດ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

NASA ທົດ​ສອບ​ຫົວ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ອາ​ລູ​ມິ​ນຽມ​ທີ່​ຜະ​ລິດ​ໂດຍ​ໃຊ້​ຂະ​ບວນ​ການ RAMFIRE​

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ