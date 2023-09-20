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ໄມ້ທ່ອນບູຮານເປີດເຜີຍຄວາມສາມາດຂັ້ນສູງຂອງມະນຸດກ່ອນໄວອັນຄວນ

ByMampho Brescia

Sep 20, 2023
ໄມ້ທ່ອນບູຮານເປີດເຜີຍຄວາມສາມາດຂັ້ນສູງຂອງມະນຸດກ່ອນໄວອັນຄວນ

ນັກໂບຮານຄະດີໄດ້ຄົ້ນພົບໄມ້ທ່ອນບູຮານໃນປະເທດ Zambia ທີ່ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດໃນຕົ້ນໆ. ການຄົ້ນພົບ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature, ແນະນໍາວ່າຄົນຍຸກຫີນກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງລ້ານປີກ່ອນ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບສະຕິປັນຍາແລະຈິນຕະນາການທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.

ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າມະນຸດສະທຳຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ລິເວີພູລ ໄດ້ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ວິເຄາະໄມ້ບູຮານ. ສາດສະດາຈານ Larry Barham, ຫົວຫນ້າໂຄງການ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຄົ້ນພົບນີ້ໄດ້ປ່ຽນແປງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລາວກ່ຽວກັບບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດໃນຕົ້ນໆ. ລາວເຊື່ອວ່າມະນຸດບູຮານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃຊ້ທັກສະແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງພວກເຂົາເພື່ອສ້າງສິ່ງໃຫມ່ແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ຈາກໄມ້.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ພົບເຫັນເຄື່ອງມືໄມ້ບູຮານ, ລວມທັງການຂຸດໄມ້, ແຕ່ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດແມ່ນໄມ້ສອງຊິ້ນທີ່ເຂົ້າກັນຢູ່ໃນມຸມຂວາ. ເຄື່ອງ​ມື​ຫີນ​ໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຕັດ​ຮອຍ​ບາດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ໄມ້​ທ່ອນ​, ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ໂຄງ​ສ້າງ​. ​ໂດຍ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ຊັ້ນ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ​ທີ່​ໄມ້​ຖືກ​ຝັງ​ໄວ້, ທິມງານ​ໄດ້​ກຳນົດ​ວ່າ​ມັນ​ມີ​ອາຍຸ​ປະມານ 476,000 ປີ.

ຫຼັກຖານທີ່ຜ່ານມາຂອງການນໍາໃຊ້ໄມ້ຂອງມະນຸດໄດ້ຖືກຈໍາກັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄຟໄຫມ້ແລະຫັດຖະກໍາເຄື່ອງມືງ່າຍດາຍ. ການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍແນວຄິດທີ່ວ່າມະນຸດໃນຕົ້ນໆໄດ້ນໍາພາຊີວິດທີ່ບໍ່ມີຊີວິດຢ່າງບໍລິສຸດແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມສາມາດກໍ່ສ້າງທີ່ສັບສົນຫຼາຍ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງສ້າງໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ. ຂະໜາດຂອງໄມ້ທ່ອນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນຖືກໃຊ້ເພື່ອກໍ່ສ້າງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ອາດຈະເປັນເວທີທີ່ພັກອາໄສ ຫຼືໂຄງສ້າງຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳເພື່ອຫາປາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະກໍານົດລັກສະນະທີ່ແນ່ນອນຂອງໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ຫຼືຊະນິດຂອງມະນຸດບູຮານທີ່ສ້າງພວກມັນ.

ວັດຖຸ​ພັນ​ທີ່​ເປັນ​ໄມ້​ໄດ້​ຖືກ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໄປ​ອັງກິດ ​ເພື່ອ​ວິ​ເຄາະ ​ແລະ ຮັກສາ. ເມື່ອອັນນີ້ສຳເລັດແລ້ວ, ພວກມັນຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນປະເທດແຊມເບຍເພື່ອສະແດງ. ຄວາມຫວັງແມ່ນວ່າການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຈະເສີມສ້າງການເກັບມ້ຽນ ແລະ ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະເພນີການເຮັດໄມ້ໃນປະເທດແຊມເບຍ ແລະ ປະຕິສຳພັນຂອງມະນຸດບູຮານກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ທີ່ມາ: ຂ່າວບີບີຊີ

By Mampho Brescia

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