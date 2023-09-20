ໄມ້ທ່ອນບູຮານເປີດເຜີຍຄວາມສາມາດຂັ້ນສູງຂອງມະນຸດກ່ອນໄວອັນຄວນ

ນັກໂບຮານຄະດີໄດ້ຄົ້ນພົບໄມ້ທ່ອນບູຮານໃນປະເທດ Zambia ທີ່ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດໃນຕົ້ນໆ. ການຄົ້ນພົບ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature, ແນະນໍາວ່າຄົນຍຸກຫີນກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງລ້ານປີກ່ອນ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບສະຕິປັນຍາແລະຈິນຕະນາການທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າມະນຸດສະທຳຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ລິເວີພູລ ໄດ້ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ວິເຄາະໄມ້ບູຮານ. ສາດສະດາຈານ Larry Barham, ຫົວຫນ້າໂຄງການ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຄົ້ນພົບນີ້ໄດ້ປ່ຽນແປງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລາວກ່ຽວກັບບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດໃນຕົ້ນໆ. ລາວເຊື່ອວ່າມະນຸດບູຮານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃຊ້ທັກສະແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງພວກເຂົາເພື່ອສ້າງສິ່ງໃຫມ່ແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ຈາກໄມ້.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ພົບເຫັນເຄື່ອງມືໄມ້ບູຮານ, ລວມທັງການຂຸດໄມ້, ແຕ່ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດແມ່ນໄມ້ສອງຊິ້ນທີ່ເຂົ້າກັນຢູ່ໃນມຸມຂວາ. ເຄື່ອງມືຫີນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕັດຮອຍບາດເຂົ້າໄປໃນໄມ້ທ່ອນ, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການຕິດຕາມໂຄງສ້າງ. ໂດຍການວິເຄາະຊັ້ນຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ໄມ້ຖືກຝັງໄວ້, ທິມງານໄດ້ກຳນົດວ່າມັນມີອາຍຸປະມານ 476,000 ປີ.
ຫຼັກຖານທີ່ຜ່ານມາຂອງການນໍາໃຊ້ໄມ້ຂອງມະນຸດໄດ້ຖືກຈໍາກັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄຟໄຫມ້ແລະຫັດຖະກໍາເຄື່ອງມືງ່າຍດາຍ. ການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍແນວຄິດທີ່ວ່າມະນຸດໃນຕົ້ນໆໄດ້ນໍາພາຊີວິດທີ່ບໍ່ມີຊີວິດຢ່າງບໍລິສຸດແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມສາມາດກໍ່ສ້າງທີ່ສັບສົນຫຼາຍ.
ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງສ້າງໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ. ຂະໜາດຂອງໄມ້ທ່ອນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກມັນຖືກໃຊ້ເພື່ອກໍ່ສ້າງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ອາດຈະເປັນເວທີທີ່ພັກອາໄສ ຫຼືໂຄງສ້າງຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳເພື່ອຫາປາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະກໍານົດລັກສະນະທີ່ແນ່ນອນຂອງໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ຫຼືຊະນິດຂອງມະນຸດບູຮານທີ່ສ້າງພວກມັນ.
ວັດຖຸພັນທີ່ເປັນໄມ້ໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງໄປອັງກິດ ເພື່ອວິເຄາະ ແລະ ຮັກສາ. ເມື່ອອັນນີ້ສຳເລັດແລ້ວ, ພວກມັນຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນປະເທດແຊມເບຍເພື່ອສະແດງ. ຄວາມຫວັງແມ່ນວ່າການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຈະເສີມສ້າງການເກັບມ້ຽນ ແລະ ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະເພນີການເຮັດໄມ້ໃນປະເທດແຊມເບຍ ແລະ ປະຕິສຳພັນຂອງມະນຸດບູຮານກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.
ທີ່ມາ: ຂ່າວບີບີຊີ