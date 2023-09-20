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ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ໄມ້​ໃນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ກ່ອນ​ທີ່​ສຸດ​ຄົ້ນ​ພົບ​ໃນ​ແຊມ​ເບຍ​

ByMampho Brescia

Sep 20, 2023
ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ໄມ້​ໃນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ກ່ອນ​ທີ່​ສຸດ​ຄົ້ນ​ພົບ​ໃນ​ແຊມ​ເບຍ​

ນັກໂບຮານຄະດີໄດ້ຄົ້ນພົບການນໍາໃຊ້ໄມ້ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນການກໍ່ສ້າງໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີນ້ໍາຖ້ວມເທິງນ້ໍາຕົກໃນພາກເຫນືອຂອງ Zambia. ໂຄງປະກອບການ, ຕັ້ງແຕ່ກັບຄືນໄປບ່ອນ 476,000 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້, predates ຮູບລັກສະນະທີ່ຮູ້ຈັກຕໍ່ໄປຂອງໄມ້ໃນການກໍ່ສ້າງໂດຍຂອບໃບກວ້າງ. ຮ່ອງຮອຍໄມ້ທີ່ເຮັດດ້ວຍເຈດຕະນາໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກການຂູດ ແລະ ການຕິດ, ເຊື່ອມຕໍ່ສອງສ່ວນ ແລະ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບເຄື່ອງມືໄມ້ຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ໃນອ່າງນ້ຳໃນທະເລສາບ. ການຄົ້ນພົບໄດ້ທ້າທາຍແນວຄິດທີ່ວ່າມີພຽງແຕ່ Homo sapiens ທີ່ສາມາດດັດແປງພູມສັນຖານໄດ້.

ການເກັບຮັກສາໄມ້ແມ່ນເປັນປະກົດການທີ່ຫາຍາກຍ້ອນການເສື່ອມໂຊມ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະກໍານົດຕົ້ນກໍາເນີດຂອງໄມ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຫອກໄມ້ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນສະພາບ boggy ໃນປະເທດອັງກິດແລະເຢຍລະມັນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ຫຼາຍຮ້ອຍພັນປີ. ຊິ້ນສ່ວນໄມ້ຈາກ 780,000 ປີກ່ອນທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນປະເທດອິດສະລາແອນໄດ້ຖືກຕີຄວາມວ່າເປັນເຄື່ອງມືໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ຈັກ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼັກຖານຂອງການເຮັດວຽກໄມ້ໃນຍຸກກ່ອນປະຫວັດສາດແມ່ນຂາດແຄນ, ການຄົ້ນພົບ Kalambo ສະຫນອງຊິ້ນໄມ້ທີ່ເຮັດວຽກເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການນໍາໃຊ້ທີ່ມີທ່າແຮງຢ່າງກວ້າງຂວາງນອກເຫນືອຈາກການປະກອບອາວຸດ.

ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ໂຄງ​ສ້າງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ, ແຕ່​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ມັນ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ເວ​ທີ​ຫຼື​ທາງ​ຍ່າງ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ແຄມ​ທະ​ເລ​ສາບ. ບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງອື່ນໆຂອງໄມ້ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນອາຟຣິກາຫຼື Eurasian Paleolithic, ຍົກເວັ້ນໄມ້ທ່ອນທີ່ມີຮອຍຂີດຂ່ວນອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນບ່ອນດຽວກັນເມື່ອ 70 ປີກ່ອນ.

ການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ເພີ່ມປະຫວັດສາດໂບຮານຄະດີທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງແຊມເບຍ. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ກະໂຫຼກຫົວຂອງ hominin ທີ່ເອີ້ນວ່າ Kabwe Man, Homo heidelbergensis, ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນ Kabwe. ນັບຕັ້ງແຕ່ປະມານ 300,000 ປີ, ຜູ້ຊາຍ Kabwe ໄດ້ທໍາລາຍທິດສະດີການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດແລະເປີດເຜີຍການມີຢູ່ຂອງຫຼາຍສາຍພັນຂອງມະນຸດຂະຫນານ. ໃນຂະນະທີ່ກະໂຫຼກອາດຈະບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບໂຄງສ້າງໄມ້, ມັນຍັງຄົງເປັນຜູ້ສະຫມັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

ຕົວຕົນຂອງຜູ້ສ້າງໂຄງສ້າງແລະຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງເຄື່ອງມືຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ຍ້ອນວ່າອາຟຣິກາມີປະຊາກອນຂອງຊະນິດ hominin ຕ່າງໆໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພາກພື້ນຂອງ Kalambo ເປັນສູນກາງຂອງກິດຈະກໍາສໍາລັບການ variants hominin ຈໍານວນຫລາຍ, ລວມທັງ Homo heidelbergensis ແລະອາດຈະເປັນ Homo naledi. ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບທີ່ອ້ອມຮອບການນໍາໃຊ້ໄມ້ທີ່ຮູ້ຈັກໃນການກໍ່ສ້າງໃນ Zambia.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Barham et al., ທໍາມະຊາດ (2023)
— Haaretz

By Mampho Brescia

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