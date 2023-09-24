ການສຶກສາໃຫມ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈຸລິນຊີຂອງລໍາໄສ້ກັບສຸຂະພາບຂອງໂຄງກະດູກ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ລະຫວ່າງ microbiome ລໍາໄສ້ແລະສຸຂະພາບຂອງ skeletal. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາພົບວ່າຈຸລິນຊີໃນລໍາໄສ້ບາງຢ່າງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະດູກ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຈຸລະພາກ, ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ການຄົ້ນພົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປ່ຽນແປງ microbiome ລໍາໄສ້ເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງກະດູກ.
ການສຶກສາທີ່ມີຊື່ວ່າ "ການສຶກສາສອງກຸ່ມກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ microbiota ລໍາໄສ້ແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະດູກ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຈຸລະພາກແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງ," ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາໃນ Frontiers in Endocrinology. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສືບສວນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຈຸລິນຊີຂອງລໍາໄສ້ແລະການສະແກນຄອມພິວເຕີ້ໃນປະລິມານທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ (HR-pQCT) ຂອງ radius ແລະ tibia ໃນສອງກຸ່ມໃຫຍ່.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກການສຶກສາ Framingham Third Generation Study ແລະ Osteoporotic Fractures ໃນຜູ້ຊາຍເພື່ອກໍານົດວ່າມີປັດໃຈທີ່ສາມາດດັດແປງໄດ້ທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສຸຂະພາບຂອງກະດູກສັນຫຼັງ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະດູກຕໍ່າເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກກະດູກພຸນແລະກະດູກຫັກ, ໂດຍສະເພາະໃນຜູ້ສູງອາຍຸ.
ການຄົ້ນພົບໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍບາງຊະນິດ, ເຊັ່ນ: ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ Akkermansia ແລະ Clostridiales DTU089, ມີຄວາມສໍາພັນທາງລົບກັບສຸຂະພາບຂອງກະດູກໃນຜູ້ສູງອາຍຸ. Akkermansia ໄດ້ຖືກພົວພັນກັບໂລກອ້ວນໃນເມື່ອກ່ອນ, ໃນຂະນະທີ່ DTU089 ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຫຼາຍໃນບຸກຄົນທີ່ມີກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍຕ່ໍາແລະການໄດ້ຮັບທາດໂປຼຕີນ. ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງກະດູກສັນຫຼັງ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ພົບເຫັນວ່າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍບາງຊະນິດກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມແຕກຕ່າງໃນພື້ນທີ່ຕັດກະດູກ, ແນະນໍາວ່າຈຸລິນຊີສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂະຫນາດຂອງກະດູກກັບອາຍຸ.
ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບສະເພາະຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງກະດູກ, ການສຶກສານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບບົດບາດທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຈຸລິນຊີໃນລໍາໄສ້ໃນສຸຂະພາບຂອງກະດູກ. ໃນທີ່ສຸດ, ການກໍານົດເປົ້າຫມາຍ microbiome ລໍາໄສ້ອາດຈະເປັນວິທີການໃນອະນາຄົດເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງກະດູກສັນຫຼັງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສຶກສາເຜີຍແຜ່ໃນ Frontiers in Endocrinology (ບໍ່ມີ URL)
– ໂຮງຮຽນການແພດ Harvard ສະຖາບັນ Marcus ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຜູ້ສູງອາຍຸ