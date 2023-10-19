ອະນາຄົດຂອງອາຫານໃນອາວະກາດ: ການປູກພືດສໍາລັບພາລະກິດໄລຍະຍາວ

ໃນຂະນະທີ່ອົງການ NASA ກະກຽມສໍາລັບພາລະກິດໄປສູ່ດວງຈັນແລະດາວອັງຄານ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງແມ່ນການຮັບປະກັນແຫຼ່ງອາຫານທີ່ຍືນຍົງສໍາລັບລູກເຮືອໃນລະຫວ່າງການພັກຢູ່ໃນອາວະກາດ. ປະຈຸບັນ, ນັກບິນອາວະກາດຕົ້ນຕໍແມ່ນອີງໃສ່ອາຫານທີ່ບັນຈຸໄວ້ລ່ວງໜ້າ, ເຊິ່ງມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຕາມເວລາ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອາຫານໃນອາວະກາດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສະຫນອງຄືນໃຫມ່ເລື້ອຍໆແລະຮັບປະກັນການສະຫນອງອາຫານສົດແລະມີທາດບໍາລຸງສໍາລັບພາລະກິດໃນໄລຍະຍາວ.
ອົງການ NASA ໄດ້ລິເລີ່ມໂຄງການ “Growing Beyond Earth” ໂດຍການຮ່ວມມືກັບສວນພຶກສາສາດ Fairchild ໃນປີ 2015. ໂຄງການນີ້ປະກອບມີຫ້ອງຮຽນວິທະຍາສາດຊັ້ນກາງ ແລະ ມັດທະຍົມຫຼາຍຮ້ອຍຊັ້ນໃນທົ່ວປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ການປູກເມັດພືດຊະນິດຕ່າງໆຢູ່ໃນບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ ( ISS). ແກ່ນພືດທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກໂອນໄປຫາຫ້ອງທີ່ສູນອາວະກາດ Kennedy ຂອງອົງການ NASA ເພື່ອທົດສອບຕື່ມອີກ. ແກ່ນທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃນທີ່ສຸດກໍ່ຖືກສົ່ງໄປຫາ ISS ເພື່ອປະເມີນການເຕີບໂຕຂອງພວກມັນໃນເງື່ອນໄຂ microgravity.
ອົງການ NASA ຍັງໄດ້ພັດທະນາລະບົບພິເສດເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດໃນອາວະກາດ. ລະບົບການຜະລິດຜັກ (Veggie) ແມ່ນຫ້ອງທີ່ມີພະລັງງານຕ່ໍາສາມາດຖືໂຮງງານໄດ້ XNUMX ໂຮງງານ. ສະມາຊິກລູກເຮືອມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປູກຕົ້ນໄມ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ຫົດນໍ້າດ້ວຍມື. ອີກລະບົບໜຶ່ງ, ລະບົບສົ່ງສານອາຫານແບບ Passive Orbital (Veggie PONDS), ອັດຕະໂນມັດການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ການຫົດນໍ້າຂອງພືດ. Advanced Plant Habitat ເປັນອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອສຶກສາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລູກເຮືອໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
ສະພາບແສງສະຫວ່າງແລະທາດອາຫານແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງພືດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນອາວະກາດ. ຊຸດຂອງການທົດລອງທີ່ເອີ້ນວ່າ Veg-04A, Veg-04B, ແລະ Veg-05 ໄດ້ສຳຫຼວດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຜັກກາດນາ Mizuna, ເປັນພືດທີ່ມີໃບສີຂຽວ, ພາຍໃຕ້ສະພາບແສງສະຫວ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜົນຜະລິດ, ອົງປະກອບທາງໂພຊະນາການ, ແລະລະດັບຈຸລິນຊີຂອງພືດທີ່ປູກໃນອາວະກາດໄດ້ຖືກປຽບທຽບກັບພືດທີ່ປູກຢູ່ເທິງໂລກ. ສະມາຊິກລູກເຮືອຍັງໄດ້ປະເມີນລົດຊາດ, ໂຄງສ້າງ, ແລະຄຸນລັກສະນະອື່ນໆຂອງຜະລິດຕະພັນ. ການທົດລອງອີກອັນໜຶ່ງ, Plant Habitat-04, ໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິສໍາພັນຂອງພືດ-ຈຸລິນຊີ ແລະ ປະເມີນລົດຊາດ ແລະໂຄງສ້າງຂອງໝາກພິກໄທ.
ການທົດລອງເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈຸລິນຊີສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາຂອງພືດແຕ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງພືດທັງຫມົດ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ພືດສາລີເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ໃນ microgravity ທຽບກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໂລກ. ການສືບສວນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເບ້ຍໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າເບ້ຍສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບ microgravity ໂດຍການປ່ຽນແປງການສະແດງອອກຂອງ gene ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມກົດດັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນໃນຊ່ອງ. ການຮັບຮູ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຢູ່ໃນພືດໄດ້ຖືກຂຸດຄົ້ນໂດຍຜ່ານການສືບສວນ Plant Gravity Sensing ທີ່ດໍາເນີນໂດຍອົງການສໍາຫຼວດຍານອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ (JAXA). ການສຶກສານີ້ໄດ້ວັດແທກຜົນກະທົບຂອງຈຸນລະພາກຕໍ່ລະດັບແຄຊຽມ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການອອກແບບວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການປູກພືດໃນອາວະກາດ.
ການຈັດສົ່ງນ້ໍາຢ່າງພຽງພໍແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນໃນ microgravity. ການສືບສວນການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຂອງພືດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການ hydroponic ໃນການສະຫນອງນ້ໍາແລະອາກາດໃຫ້ຮາກພືດ. ການສຶກສາ XROOTS ໄດ້ທົດລອງໃຊ້ເຕັກນິກ hydroponic ແລະ aeroponic (ທາງອາກາດ) ເປັນທາງເລືອກໃນການປູກຝັງແບບດັ້ງເດີມຂອງດິນ. ເຕັກນິກເຫຼົ່ານີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຜະລິດພືດຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນອາວະກາດໃນອະນາຄົດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການສືບສວນ VEG-03 ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປູກຜັກຕ່າງໆ, ລວມທັງ Extra Dwarf Pak Choi, Amara Mustard, ແລະ Red Romaine Lettuce. ໃນລະຫວ່າງການທົດລອງ, ນັກບິນອາວະກາດຂອງອົງການ NASA ທ່ານ Mike Hopkins ໄດ້ດໍາເນີນການປູກພືດຊະນິດທໍາອິດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນອາວະກາດ, ການໂອນງອກທີ່ມີສຸຂະພາບດີຈາກຫມອນພືດຫນຶ່ງໄປຫາຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ Veggie. ການປູກຖ່າຍທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດນີ້ສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການເພີ່ມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດໃນຈຸນລະພາກແລະຂະຫຍາຍແນວພັນພືດທີ່ສາມາດປູກໄດ້ໃນອາວະກາດ.
ໃນຂະນະທີ່ອົງການ NASA ສືບຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າແລະການທົດລອງຂອງຕົນ, ມັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດໃນອາວະກາດແມ່ນເປັນການແກ້ໄຂທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບພາລະກິດທີ່ຍາວນານ. ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍສ້າງເຕັກໂນໂລຢີໃນອະນາຄົດແລະວິທີການຜະລິດອາຫານແບບຍືນຍົງໃນອາວະກາດ, ສະຫນັບສະຫນູນເປົ້າຫມາຍທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງອົງການໃນການສໍາຫຼວດຂອງມະນຸດນອກເຫນືອໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA.gov (https://www.nasa.gov/)