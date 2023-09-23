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ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການປະຕິບັດທີ່ມີຈຸດປະສົງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກການຄົ້ນຄວ້າເດັກນ້ອຍ

ByVicky Stavropoulou

Sep 23, 2023
ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການປະຕິບັດທີ່ມີຈຸດປະສົງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກການຄົ້ນຄວ້າເດັກນ້ອຍ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Florida Atlantic (FAU) ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການປະຕິບັດທີ່ມີຈຸດປະສົງແລະການປະກົດຕົວຂອງອົງການໃນມະນຸດ. ການສຶກສາໄດ້ນໍາໃຊ້ເດັກນ້ອຍຂອງມະນຸດເປັນວິຊາເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າການເຄື່ອນໄຫວ spontaneous ກາຍເປັນພຶດຕິກໍາທີ່ຕັ້ງໃຈ.

ໃນ​ການ​ທົດ​ລອງ​, ເດັກ​ນ້ອຍ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ສັງ​ເກດ​ການ passive​. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອຕີນຂອງພວກເຂົາຖືກຜູກມັດກັບມືຖືເດັກນ້ອຍທີ່ຕິດຢູ່ໃນຕຽງ, ພວກເຂົາຄົ້ນພົບວ່າພວກເຂົາສາມາດເຮັດໃຫ້ມືຖືເຄື່ອນທີ່ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນເອງ. ຄວາມເປັນຈິງນີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ "ການເກີດຂອງອົງການ" ແລະນໍາໄປສູ່ການຫັນປ່ຽນຈາກ spontaneous ກັບພຶດຕິກໍາທີ່ຕັ້ງໃຈ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີການຈັບພາບເຄື່ອນໄຫວທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອວັດແທກການເຄື່ອນໄຫວຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະມືຖືໃນຊ່ອງ 3D. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນໃນທາງບວກລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວຂອງເດັກແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງມືຖືໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການພົວພັນທີ່ເປັນສາເຫດແລະຜົນກະທົບ, ນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາການເຄື່ອນໄຫວຂອງເດັກ.

ອີງຕາມການ JA Scott Kelso, ຜູ້ຂຽນອາວຸໂສຂອງການສຶກສາ, ອົງການຈະເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ເດັກນ້ອຍຮັບຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບໃນໂລກ. ການຮັບຮູ້ນີ້ຖືກຫມາຍໂດຍການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນຂອງອັດຕາການເຄື່ອນໄຫວ, ເປັນສັນຍານການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ພຶດຕິກໍາທີ່ຕັ້ງໃຈ.

ການສຶກສາຍັງເປີດເຜີຍວ່າອົງການແມ່ນຂະບວນການຈັດລະບຽບດ້ວຍຕົນເອງ, ມີຄວາມ ໝາຍ ທີ່ພົບເຫັນທັງການເຄື່ອນໄຫວແລະຄວາມງຽບ. ນະໂຍບາຍດ້ານການປະສານງານຂອງທັງສອງການກະ ທຳ ແລະຄວາມບໍ່ເຄື່ອນໄຫວປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມສາມັກຄີຂອງສະຕິຂອງເດັກ.

ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ສະຫນອງການສັງເກດປະລິມານຂອງການປະກົດຕົວຂອງອົງການໃນມະນຸດ, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຮົາກັບໂລກແລະຮັບຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການປ່ຽນແປງ. ມັນຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດທີ່ມີຈຸດປະສົງແລະເພີ່ມການສອບຖາມທາງວິທະຍາສາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງອົງການ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Florida Atlantic University

By Vicky Stavropoulou

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