ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ສຳຫຼວດຊາຍແດນໃໝ່: ອິນເດຍ ແລະ ສະຫະລັດ ຮ່ວມມືກັນສ້າງເສັ້ນທາງໃນພາກພື້ນອາວະກາດ

ByVicky Stavropoulou

Oct 29, 2023
ສຳຫຼວດຊາຍແດນໃໝ່: ອິນເດຍ ແລະ ສະຫະລັດ ຮ່ວມມືກັນສ້າງເສັ້ນທາງໃນພາກພື້ນອາວະກາດ

​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ດີ​ເດັ່ນ, ອິນ​ເດຍ ​ແລະ ສະຫະລັດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ເພື່ອ​ບຸກ​ເບີກ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະວະກາດ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ນຶກ​ຄິດ​ທີ່​ບໍ່​ຄາດ​ຄິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ແບບ​ດັ້ງ​ເດີມ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ນີ້. ການເປີດເຜີຍທີ່ໂດດເດັ່ນໄດ້ປະກົດຂຶ້ນວ່າ ເຮລິຄອບເຕີ Ingenuity Mars ຂອງອົງການ NASA, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງພາລະກິດຂອງດາວອັງຄານປີ 2020 ທີ່ມາພ້ອມກັບ Perseverance Rover, ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນຢ່າງສະຫຼາດໂດຍ ດຣ. ຜົນສໍາເລັດທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສະຫລາດແລະຄວາມຊໍານານຂອງນັກວິທະຍາສາດແລະວິສະວະກອນອິນເດຍໃນການຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງການປະດິດສ້າງເຕັກໂນໂລຢີ.

​ເບິ່ງ​ໄປ​ຂ້າງ​ໜ້າ, ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ໜ້າ​ອັດ​ສະ​ຈັນ​ໃຈ​ອີກ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ອິນ​ໂດ-​ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນ​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ບິນ. ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີໜ້າ, ດາວ​ທຽມ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ໂລກ​ທີ່​ມີ​ຊື່ວ່າ NISAR, ທີ່​ຮ່ວມ​ກັນ​ພັດທະນາ​ໂດຍ​ນັກວິທະຍາສາດ​ອິນ​ເດຍ​ແລະ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈະ​ບິນ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ທ້ອງຟ້າ​ຈາກ Sriharikota. ການຮ່ວມມືນີ້ສັນຍາວ່າຈະປະຕິວັດພາກສະຫນາມຂອງການສັງເກດການແຜ່ນດິນໂລກ, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈອັນມີຄ່າກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ຮູບແບບດິນຟ້າອາກາດ, ແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.

ໃນການຢ້ຽມຢາມລັດຄາລິຟໍເນຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທ່ານ Pallava Bagla ຂອງ NDTV ມີໂອກາດພິເສດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າອັນໜ້າສັງເກດ ແລະ ກິດຈະການທີ່ເປີດເຜີຍພາຍໃນການຮ່ວມມືດ້ານອະວະກາດອິນໂດ-ສະຫະລັດ. ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ອຸ​ທິດ​ຕົນ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ, ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ໜັກ, ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫລັງ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ນີ້.

FAQ:

ຖາມ: ທ່ານດຣ Bob Balaram ແມ່ນໃຜ?
A: ທ່ານດຣ Bob Balaram ເປັນພົນລະເມືອງອິນເດຍ ຜູ້ທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເຮລິຄອບເຕີ Ingenuity Mars ຂອງອົງການ NASA ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພາລະກິດຂອງດາວອັງຄານ 2020.

ຖາມ: NISAR ແມ່ນຫຍັງ?
A: NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) ເປັນດາວທຽມຖ່າຍພາບໂລກທີ່ພັດທະນາຮ່ວມກັນເຊິ່ງຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ທັນສະໄໝໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງການເຄື່ອນທີ່ຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ ເຊັ່ນ: ຮູບແບບສະພາບອາກາດ, ລະບົບນິເວດ ແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

ຖາມ: ການຮ່ວມມືອິນໂດ-ສະຫະລັດ ຢູ່ໃນອາວະກາດ ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ?
A: ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ອິນ​ເດຍ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ອະ​ວະ​ກາດ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ, ຄວາມ​ຊຳ​ນານ, ແລະ ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ທີ່​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ແບ່ງ​ປັນ. ຮ່ວມກັນ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງການສໍາຫລວດແລະ paving ເສັ້ນທາງສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າພື້ນຖານຂອງເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດ.

By Vicky Stavropoulou