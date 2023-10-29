ສຳຫຼວດຊາຍແດນໃໝ່: ອິນເດຍ ແລະ ສະຫະລັດ ຮ່ວມມືກັນສ້າງເສັ້ນທາງໃນພາກພື້ນອາວະກາດ

ໃນການຮ່ວມມືທີ່ດີເດັ່ນ, ອິນເດຍ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາຮ່ວມມືກັນເພື່ອບຸກເບີກການສຳຫຼວດອະວະກາດ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມນຶກຄິດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືແບບດັ້ງເດີມໃນຂົງເຂດນີ້. ການເປີດເຜີຍທີ່ໂດດເດັ່ນໄດ້ປະກົດຂຶ້ນວ່າ ເຮລິຄອບເຕີ Ingenuity Mars ຂອງອົງການ NASA, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງພາລະກິດຂອງດາວອັງຄານປີ 2020 ທີ່ມາພ້ອມກັບ Perseverance Rover, ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນຢ່າງສະຫຼາດໂດຍ ດຣ. ຜົນສໍາເລັດທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສະຫລາດແລະຄວາມຊໍານານຂອງນັກວິທະຍາສາດແລະວິສະວະກອນອິນເດຍໃນການຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງການປະດິດສ້າງເຕັກໂນໂລຢີ.
ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ, ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈອີກອັນໜຶ່ງຂອງອິນໂດ-ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳນົດຈະບິນ. ໃນຕົ້ນປີໜ້າ, ດາວທຽມຖ່າຍຮູບໂລກທີ່ມີຊື່ວ່າ NISAR, ທີ່ຮ່ວມກັນພັດທະນາໂດຍນັກວິທະຍາສາດອິນເດຍແລະອາເມລິກາ ຈະບິນຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າຈາກ Sriharikota. ການຮ່ວມມືນີ້ສັນຍາວ່າຈະປະຕິວັດພາກສະຫນາມຂອງການສັງເກດການແຜ່ນດິນໂລກ, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈອັນມີຄ່າກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ຮູບແບບດິນຟ້າອາກາດ, ແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.
ໃນການຢ້ຽມຢາມລັດຄາລິຟໍເນຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທ່ານ Pallava Bagla ຂອງ NDTV ມີໂອກາດພິເສດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າອັນໜ້າສັງເກດ ແລະ ກິດຈະການທີ່ເປີດເຜີຍພາຍໃນການຮ່ວມມືດ້ານອະວະກາດອິນໂດ-ສະຫະລັດ. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອຸທິດຕົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ການເຮັດວຽກໜັກ, ແລະ ການຮ່ວມມືຢູ່ເບື້ອງຫລັງບັນດາໂຄງການທີ່ສຳຄັນນີ້.
FAQ:
ຖາມ: ທ່ານດຣ Bob Balaram ແມ່ນໃຜ?
A: ທ່ານດຣ Bob Balaram ເປັນພົນລະເມືອງອິນເດຍ ຜູ້ທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເຮລິຄອບເຕີ Ingenuity Mars ຂອງອົງການ NASA ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພາລະກິດຂອງດາວອັງຄານ 2020.
ຖາມ: NISAR ແມ່ນຫຍັງ?
A: NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) ເປັນດາວທຽມຖ່າຍພາບໂລກທີ່ພັດທະນາຮ່ວມກັນເຊິ່ງຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ທັນສະໄໝໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງການເຄື່ອນທີ່ຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ ເຊັ່ນ: ຮູບແບບສະພາບອາກາດ, ລະບົບນິເວດ ແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.
ຖາມ: ການຮ່ວມມືອິນໂດ-ສະຫະລັດ ຢູ່ໃນອາວະກາດ ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ?
A: ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອິນເດຍ ແລະ ອາເມລິກາໃນຂົງເຂດອະວະກາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຄວາມຊຳນານ, ແລະ ນະວັດຕະກຳທີ່ສອງປະເທດໄດ້ແບ່ງປັນ. ຮ່ວມກັນ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງການສໍາຫລວດແລະ paving ເສັ້ນທາງສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າພື້ນຖານຂອງເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດ.