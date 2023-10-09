ການສຶກສາທີ່ຈັດພີມມາໃນ Nature ບໍ່ດົນມານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມກັງວົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນບັນດານັກດາລາສາດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ megaconstellations ກ່ຽວກັບດາລາສາດພື້ນຖານ. Megaconstellations, ເຊັ່ນ Starlink ຂອງ SpaceX, ປະກອບດ້ວຍດາວທຽມຫຼາຍພັນດວງທີ່ສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມດາວເຫຼົ່ານີ້ມີປະໂຫຍດ, ພວກມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການສັງເກດທາງດາລາສາດ.
ການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ BlueWalker3, ດາວທຽມຕົ້ນແບບຈາກ AST SpaceMobile's BlueWalker megaconstellation. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສ້າງເຊັນເຊີພື້ນດິນເພື່ອວັດແທກຄວາມສະຫວ່າງຂອງດາວທຽມຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າພົບວ່າ BlueWalker3 ມີລະດັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງ 0.4, ເຊິ່ງຢູ່ໃນດ້ານທີ່ສະຫວ່າງກວ່າຂອງວັດຖຸໃນທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ, ເກືອບຈະສະຫວ່າງເທົ່າກັບດາວທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດ. ອັນນີ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ດາວທຽມພື້ນດິນ ເນື່ອງຈາກດາວທຽມທີ່ສົດໃສຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍສາມາດຂັດຂວາງການສັງເກດການ.
SpaceX, ເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ປະຕິບັດການດາວທຽມທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໄດ້ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ດາວທຽມມືດລົງ ແລະຫຼຸດຜ່ອນການສະທ້ອນແສງຕາເວັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກແລະກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນແມ່ນຍັງສໍາຄັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າດາວທຽມສາມາດປະກົດວ່າສົດໃສໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເວລາເຫຼົ່ານີ້.
ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງກຸ່ມດາວທຽມດາວທຽມ, ໂດຍ SpaceX ເປີດຕົວດາວທຽມ Starlink ໃໝ່ປະມານ 4,000 ດວງໃນແຕ່ລະເດືອນ, ເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ບໍລິສັດອື່ນໆ, ລວມທັງ OneWeb ແລະ Amazon, ຍັງວາງແຜນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ megaconstellations ຂອງຕົນເອງ. ຈໍານວນດາວທຽມຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າມີຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ດາລາສາດເທິງພື້ນດິນ.
ເສັ້ນທາງຂອງແສງແດດທີ່ສະທ້ອນໂດຍກຸ່ມດາວໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດລົບກວນຮູບພາບທີ່ຖ່າຍໂດຍຫໍສັງເກດການພື້ນດິນເຊັ່ນ: Vera C Rubin Observatory ໃນ Chile. ການແຊກແຊງນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນທ້າທາຍສໍາລັບນັກດາລາສາດໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະດໍາເນີນການສໍາຫຼວດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊອກຫາວັດຖຸດາລາສາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕໍາແຫນ່ງຫຼື luminosities.
ນັກດາລາສາດ ພວມຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຂອງກຸ່ມດາວເຄາະໃຫຍ່ ຕໍ່ກັບດາລາສາດ ຮາກຖານ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອາວະກາດ, ເຊັ່ນວ່າການປະຕິບັດໂດຍອົງການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດອິນເດຍ (ISRO), ເປັນສິ່ງທີ່ຫນ້າຊົມເຊີຍ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດຫຼາຍກວ່າເກົ່າເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນສະເພາະທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍ megaconstellations.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, megaconstellations ໄດ້ປະຕິວັດການເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກ, ແຕ່ຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບດາລາສາດພື້ນຖານບໍ່ສາມາດຖືກມອງຂ້າມ. ຄວາມສະຫວ່າງ ແລະຈຳນວນດາວທຽມຢູ່ໃນກຸ່ມດາວເຫຼົ່ານີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະລົບກວນການສັງເກດທາງດາລາສາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການຮ່ວມມືຕື່ມອີກລະຫວ່າງຜູ້ປະຕິບັດການດາວທຽມແລະນັກດາລາສາດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາທັງສອງຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ທໍາມະຊາດ: [INSERT CITATION]
– ISRO: [ແຊກການອ້າງອີງ]