ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນ Greenland ອາດຈະທົນທານຕໍ່ໂລກຮ້ອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້

ການສຶກສາໃໝ່ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນ Greenland ອາດຈະທົນທານຕໍ່ສະພາບໂລກຮ້ອນໄດ້ຫລາຍກວ່າທີ່ເຄີຍເຊື່ອກັນມາ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າແຜ່ນກ້ອນມີປະຕິກິລິຍາຊ້າໆຕໍ່ຄວາມອົບອຸ່ນທີ່ເກີດຈາກມະນຸດ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າການຕັດການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວພາຍໃນສອງສາມສະຕະວັດຂ້າງຫນ້າສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນຈາກການລະລາຍ.
ການສຶກສາ, ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສະຖາບັນ Potsdam ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຜົນກະທົບສະພາບອາກາດແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Arctic ຂອງນໍເວ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວແບບຄອມພິວເຕີເພື່ອຈໍາລອງຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນຂອງສະຖານະການອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ເທິງແຜ່ນກ້ອນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ, ເຖິງແມ່ນວ່າມາດຕະຖານອຸນຫະພູມທີ່ສໍາຄັນຈະລື່ນກາຍຊົ່ວຄາວ, ມັນຍັງເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປ້ອງກັນຈຸດທີ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ນ້ໍາທະເລສູງຂຶ້ນທີ່ສໍາຄັນໃນໄລຍະຫຼາຍຮ້ອຍພັນປີ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຕ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຄວນຈະໄດ້ຮັບການຜ່ອນຄາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວແລະການແກ້ໄຂຄວາມຮ້ອນຂອງໂລກຍັງມີຄວາມສໍາຄັນແລະຮີບດ່ວນ. ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາອຸນຫະພູມໂລກໃຫ້ຄົງທີ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1.5 ອົງສາເຊນຊຽດ ເໜືອລະດັບກ່ອນອຸດສາຫະກຳເພື່ອປ້ອງກັນການລະລາຍຂອງແຜ່ນນ້ຳກ້ອນຕື່ມອີກ.
ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນ Greenland ກວມເອົາປະມານ 80% ຂອງເກາະໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ປະຈຸບັນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳທະເລເພີ່ມຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກມັນພັງລົງໝົດ, ລະດັບນ້ຳທະເລທົ່ວໂລກຈະເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 24 ຟຸດ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງຕໍ່ບັນດາເມືອງແຄມທະເລໃນທົ່ວໂລກ.
ການສຶກສານີ້ໃຫ້ຄວາມຫວັງວ່າ ຖ້າມີການດຳເນີນການຢ່າງທັນການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ສະຖານະການທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ສຸດຂອງການພັງລົງຂອງແຜ່ນນ້ຳກ້ອນ ແລະລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກຳນົດເວລາຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດແມ່ນສຳຄັນ, ເພາະວ່າການຊັກຊ້າຫຼາຍກວ່າຫຼາຍສະຕະວັດຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳທະເລສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາແນະນໍາວ່າແຜ່ນກ້ອນ Greenland ອາດຈະທົນທານຕໍ່ໂລກຮ້ອນຫຼາຍ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປະຕິບັດອັນຮີບດ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜ່ນນ້ໍາກ້ອນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສຶກສາຮ່ວມຜູ້ຂຽນ Niklas Boers ຈາກສະຖາບັນ Potsdam ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຜົນກະທົບສະພາບອາກາດໃນເຢຍລະມັນ
- Nils Bochow, ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາແລະນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Arctic ຂອງນໍເວ
- ສູນຂໍ້ມູນສະຫິມະແລະກ້ອນແຫ່ງຊາດ
- ວາລະສານທໍາມະຊາດ
– Bryn Hubbard, ອາຈານສອນວິຊາ glaciology ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Aberystwyth ໃນ Wales
- ການສົນທະນາ