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ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນ Greenland ອາດຈະທົນທານຕໍ່ໂລກຮ້ອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນ Greenland ອາດຈະທົນທານຕໍ່ໂລກຮ້ອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້

ການ​ສຶກສາ​ໃໝ່​ທີ່​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ແຜ່ນ​ນ້ຳ​ກ້ອນ Greenland ອາດ​ຈະ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ສະພາບ​ໂລກ​ຮ້ອນ​ໄດ້​ຫລາຍ​ກວ່າ​ທີ່​ເຄີຍ​ເຊື່ອ​ກັນ​ມາ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າແຜ່ນກ້ອນມີປະຕິກິລິຍາຊ້າໆຕໍ່ຄວາມອົບອຸ່ນທີ່ເກີດຈາກມະນຸດ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າການຕັດການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວພາຍໃນສອງສາມສະຕະວັດຂ້າງຫນ້າສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນຈາກການລະລາຍ.

ການສຶກສາ, ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສະຖາບັນ Potsdam ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຜົນກະທົບສະພາບອາກາດແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Arctic ຂອງນໍເວ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວແບບຄອມພິວເຕີເພື່ອຈໍາລອງຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນຂອງສະຖານະການອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ເທິງແຜ່ນກ້ອນ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສະ​ຫຼຸບ​ວ່າ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ຈະ​ລື່ນ​ກາຍ​ຊົ່ວ​ຄາວ, ມັນ​ຍັງ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ​ຈຸດ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ນ​້​ໍ​າ​ທະ​ເລ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ພັນ​ປີ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຕ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຄວນຈະໄດ້ຮັບການຜ່ອນຄາຍ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ​ເຮືອນ​ແກ້ວ​ແລະ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຂອງ​ໂລກ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສໍາ​ຄັນ​ແລະ​ຮີບ​ດ່ວນ. ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາອຸນຫະພູມໂລກໃຫ້ຄົງທີ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1.5 ອົງສາເຊນຊຽດ ເໜືອລະດັບກ່ອນອຸດສາຫະກຳເພື່ອປ້ອງກັນການລະລາຍຂອງແຜ່ນນ້ຳກ້ອນຕື່ມອີກ.

ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນ Greenland ກວມເອົາປະມານ 80% ຂອງເກາະໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ປະຈຸບັນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳທະເລເພີ່ມຂຶ້ນ. ຖ້າ​ຫາກ​ມັນ​ພັງ​ລົງ​ໝົດ, ລະດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ປະມານ 24 ຟຸດ, ​ເຊິ່ງສົ່ງ​ຜົນ​ສະທ້ອນ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຕໍ່​ບັນດາ​ເມືອງ​ແຄມ​ທະ​ເລ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ການສຶກສານີ້ໃຫ້ຄວາມຫວັງວ່າ ຖ້າມີການດຳເນີນການຢ່າງທັນການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ສະຖານະການທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ສຸດຂອງການພັງລົງຂອງແຜ່ນນ້ຳກ້ອນ ແລະລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້. ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ກຳນົດ​ເວລາ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ​ແມ່ນ​ສຳຄັນ, ​ເພາະວ່າ​ການ​ຊັກ​ຊ້າ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ຫຼາຍ​ສະຕະວັດ​ຍັງ​ສາມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລະດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາແນະນໍາວ່າແຜ່ນກ້ອນ Greenland ອາດຈະທົນທານຕໍ່ໂລກຮ້ອນຫຼາຍ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປະຕິບັດອັນຮີບດ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜ່ນນ້ໍາກ້ອນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສຶກສາຮ່ວມຜູ້ຂຽນ Niklas Boers ຈາກສະຖາບັນ Potsdam ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຜົນກະທົບສະພາບອາກາດໃນເຢຍລະມັນ
- Nils Bochow, ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາແລະນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Arctic ຂອງນໍເວ
- ສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ຫິ​ມະ​ແລະ​ກ້ອນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​
- ວາ​ລະ​ສານ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​
– Bryn Hubbard, ອາຈານສອນວິຊາ glaciology ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Aberystwyth ໃນ Wales
- ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​

By Vicky Stavropoulou

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