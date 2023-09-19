ໂບຂອງ Graphene ໃຫ້ເວທີທີ່ດີກວ່າສໍາລັບການສຶກສາ Twistronics

ວິທີການໃຫມ່ຂອງການສຶກສາ twistronics ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂບຂອງ graphene ສາມາດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າຄວບຄຸມມຸມບິດໄດ້ດີຂຶ້ນແລະເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການສຶກສາຜົນກະທົບທາງອີເລັກໂທຣນິກທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການບິດແລະ straining ຊັ້ນທີ່ຢູ່ຕິດກັນຂອງວັດສະດຸສອງມິຕິ (2D). ການສຶກສາ twistronics ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສຸມໃສ່ການບິດສອງ flakes ຂອງວັດສະດຸແລະ stacking ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ເຕັກນິກການອີງໃສ່ ribbon ໃຫມ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນມຸມບິດ, ສະຫນອງການຄວບຄຸມທີ່ດີກວ່າແລະອະນຸຍາດໃຫ້ການສຶກສາງ່າຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບເອເລັກໂຕຣນິກ.
ໂດຍການວາງຊັ້ນຂອງວັດສະດຸ 2D ແລະການປ່ຽນມຸມລະຫວ່າງພວກມັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າພວກເຂົາສາມາດປ່ຽນຄຸນສົມບັດເອເລັກໂຕຣນິກຂອງວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, bilayer ຂອງ graphene ພັດທະນາຊ່ອງຫວ່າງແຖບໃນເວລາທີ່ຖືກໃສ່ກັບ boron nitride hexagonal. ນີ້ເກີດຂື້ນຍ້ອນວ່າຊັ້ນຂອງ graphene ແລະ hBN ທີ່ບໍ່ກົງກັນເລັກນ້ອຍປະກອບເປັນ superlattice moiré, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງຂອງແຖບປະກອບ. ໂດຍການບິດຊັ້ນຕື່ມອີກແລະເພີ່ມມຸມລະຫວ່າງພວກມັນ, ຊ່ອງຫວ່າງແຖບຈະຫາຍໄປ.
ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດທາງອີເລັກໂທຣນິກໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງວັດສະດຸແມ່ນເປັນທິດທາງໃຫມ່ພື້ນຖານໃນວິສະວະກໍາອຸປະກອນແລະໄດ້ຖືກຂະຫນານນາມວ່າ "twstronics." ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄວບຄຸມມຸມບິດແລະສາຍພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າພື້ນທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຕົວຢ່າງອາດມີຄຸນສົມບັດເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Columbia ໄດ້ວາງຊັ້ນ graphene ທີ່ມີຮູບຊົງໂບຢູ່ເທິງສຸດຂອງ hBN ແລະຄ່ອຍໆງໍປາຍຂອງໂບໂດຍໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດຂອງ piezo-atomic force microscope. ນີ້ໄດ້ສ້າງມຸມບິດທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະເປັນໂຄງສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເປັນເອກະພາບທີ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້.
ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດປັບໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທັງຄວາມເຄັ່ງຕຶງແລະມຸມບິດ, ໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງ "ແຜນວາດໄລຍະ" ຂອງມຸມບິດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ການຄວບຄຸມລະດັບນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງແຜນທີ່ທີ່ຊັດເຈນຂອງການເພິ່ງພາອາໄສຂອງໂຄງສ້າງແຖບເອເລັກໂຕຣນິກໃນມຸມບິດ, ເຊິ່ງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ກ່ອນຫນ້ານີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຕັກນິກໃຫມ່ໃຫ້ໂອກາດທໍາອິດທີ່ຈະວັດແທກບົດບາດຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນລະບົບ magic angle bilayer graphene ໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດແຜ່ພັນໄດ້ແລະເປີດແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ສໍາລັບການຄວບຄຸມໂຄງສ້າງແຖບເອເລັກໂຕຣນິກໃນລະບົບຊັ້ນບິດ.
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