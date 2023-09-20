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ຜູ້ຊະນະເລີດຂອງຊ່າງພາບດາລາສາດປະຈຳປີ 15

ByRobert Andrew

Sep 20, 2023
ຜູ້ຊະນະເລີດຂອງຊ່າງພາບດາລາສາດປະຈຳປີ 15

Royal Observatory Greenwich ໄດ້ປະກາດຜູ້ຊະນະເລີດຂອງນັກຖ່າຍຮູບດາລາສາດຂອງປີ 15. ການປະກວດໃນປີນີ້ໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຍື່ນສະເຫນີຈາກ 64 ປະເທດຕ່າງໆ. ການແຂ່ງຂັນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 11 ປະເພດ, ໂດຍລວມເອົາຜູ້ຊະນະເລີດຈາກຜູ້ຊະນະຂອງແຕ່ລະປະເພດ.

ອັນດັບສູງສຸດໃນການແຂ່ງຂັນໃນປີນີ້ໄດ້ໄປ Marcel Drechsler, Xavier Strottner, ແລະ Yann Sainty ຈາກເຢຍລະມັນແລະຝຣັ່ງສໍາລັບການຖ່າຍຮູບຂອງເຂົາເຈົ້າຂອງກາລັກຊີ Andromeda. ຮູບພາບທີ່ມີຊື່ວ່າ “Andromeda, ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ” ຈັບໂຄ້ງພລາສມາສີຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ຖັດຈາກກາລັກຊີໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ. plasma arc ແມ່ນການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນແລະໄດ້ຖືກສຶກສາໂດຍນັກວິທະຍາສາດວ່າເປັນປະກົດການທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມຸມຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.

ຜູ້ຊະນະໃນປະເພດອື່ນໆປະກອບມີ Monika Deviat ຈາກການາດາສໍາລັບການຖ່າຍຮູບຂອງນາງທີ່ມີຫົວຂໍ້ "Brushstroke" ໃນປະເພດ aurorae, Ethan Chappel ຈາກສະຫະລັດສໍາລັບການຖ່າຍຮູບຂອງລາວ "Mars-set" ໃນປະເພດດວງຈັນຂອງພວກເຮົາ, Eduardo Schaberger Poupeau ສໍາລັບຮູບຂອງລາວ "A. ຄໍາຖາມຂອງດວງອາທິດ" ໃນຫມວດດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ, Vikas Chander ສໍາລັບການຖ່າຍຮູບຂອງລາວ "Zeila" ໃນປະເພດຄົນແລະອາວະກາດ, Tom Williams ສໍາລັບການຖ່າຍຮູບຂອງລາວ "Suspended in a sunbeam" ໃນດາວເຄາະ, comets & asteroids ປະເພດ, ແລະ Angel An ສໍາລັບການຖ່າຍຮູບຂອງລາວ. "ບັ້ງໄຟດອກໃຫຍ່" ໃນປະເພດ skyscapes.

ຮູບຖ່າຍທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງຈັກກະວານ, ບັນທຶກເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ຫາຍາກ ແລະ ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງໃນລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ຮູບພາບທີ່ຊະນະແມ່ນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງທັກສະແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງນັກຖ່າຍຮູບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມປະທັບໃຈທີ່ບໍ່ມີສິ້ນສຸດກັບ cosmos.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Royal Observatory Greenwich

By Robert Andrew

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