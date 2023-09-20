ຜູ້ຊະນະເລີດຂອງຊ່າງພາບດາລາສາດປະຈຳປີ 15

Royal Observatory Greenwich ໄດ້ປະກາດຜູ້ຊະນະເລີດຂອງນັກຖ່າຍຮູບດາລາສາດຂອງປີ 15. ການປະກວດໃນປີນີ້ໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຍື່ນສະເຫນີຈາກ 64 ປະເທດຕ່າງໆ. ການແຂ່ງຂັນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 11 ປະເພດ, ໂດຍລວມເອົາຜູ້ຊະນະເລີດຈາກຜູ້ຊະນະຂອງແຕ່ລະປະເພດ.
ອັນດັບສູງສຸດໃນການແຂ່ງຂັນໃນປີນີ້ໄດ້ໄປ Marcel Drechsler, Xavier Strottner, ແລະ Yann Sainty ຈາກເຢຍລະມັນແລະຝຣັ່ງສໍາລັບການຖ່າຍຮູບຂອງເຂົາເຈົ້າຂອງກາລັກຊີ Andromeda. ຮູບພາບທີ່ມີຊື່ວ່າ “Andromeda, ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ” ຈັບໂຄ້ງພລາສມາສີຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ຖັດຈາກກາລັກຊີໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ. plasma arc ແມ່ນການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນແລະໄດ້ຖືກສຶກສາໂດຍນັກວິທະຍາສາດວ່າເປັນປະກົດການທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມຸມຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.
ຜູ້ຊະນະໃນປະເພດອື່ນໆປະກອບມີ Monika Deviat ຈາກການາດາສໍາລັບການຖ່າຍຮູບຂອງນາງທີ່ມີຫົວຂໍ້ "Brushstroke" ໃນປະເພດ aurorae, Ethan Chappel ຈາກສະຫະລັດສໍາລັບການຖ່າຍຮູບຂອງລາວ "Mars-set" ໃນປະເພດດວງຈັນຂອງພວກເຮົາ, Eduardo Schaberger Poupeau ສໍາລັບຮູບຂອງລາວ "A. ຄໍາຖາມຂອງດວງອາທິດ" ໃນຫມວດດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ, Vikas Chander ສໍາລັບການຖ່າຍຮູບຂອງລາວ "Zeila" ໃນປະເພດຄົນແລະອາວະກາດ, Tom Williams ສໍາລັບການຖ່າຍຮູບຂອງລາວ "Suspended in a sunbeam" ໃນດາວເຄາະ, comets & asteroids ປະເພດ, ແລະ Angel An ສໍາລັບການຖ່າຍຮູບຂອງລາວ. "ບັ້ງໄຟດອກໃຫຍ່" ໃນປະເພດ skyscapes.
ຮູບຖ່າຍທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງຈັກກະວານ, ບັນທຶກເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ຫາຍາກ ແລະ ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງໃນລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ຮູບພາບທີ່ຊະນະແມ່ນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງທັກສະແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງນັກຖ່າຍຮູບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມປະທັບໃຈທີ່ບໍ່ມີສິ້ນສຸດກັບ cosmos.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Royal Observatory Greenwich