ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງພຶດຕິກຳ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍໄລຍະໄວໃນເກຣກຫາງໃຫຍ່

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສະຖາບັນວິວັດທະນາການ Max Planck, ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ Santa Barbara, ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Rochester ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່ານົກກະຈອກຫາງໃຫຍ່, ເປັນນົກຊະນິດທີ່ຂະຫຍາຍປະຊາກອນຢ່າງໄວວາໃນທົ່ວອາເມລິກາເຫນືອ, ເປັນຍ້ອນຄວາມສໍາເລັດຂອງມັນ. ພຶດຕິກຳ. ນັກຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າ ນົກກະທາຫາງໃຫຍ່ໄດ້ເພີ່ມຄວາມກວ້າງຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຕົວເມືອງຫຼາຍ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຫ້ງແລ້ງ, ບໍ່ເຫມືອນກັບພີ່ນ້ອງທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ, ນົກກະຈອກຫາງເຮືອ.
ການສຶກສາ, ໂດຍອີງໃສ່ການສັງເກດການວິທະຍາສາດພົນລະເມືອງຂອງນົກຊະນິດລະຫວ່າງ 1979 ແລະ 2019, ເປີດເຜີຍວ່າ gracles ຫາງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ບໍ່ພຽງແຕ່ຍ້າຍເຂົ້າໄປໃນທີ່ຢູ່ອາໄສໃຫມ່ທີ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການກ່ອນຫນ້ານັ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງຫ້າວຫັນໂດຍການປ່ຽນຄວາມມັກທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຫາງເຮືອພຽງແຕ່ຍ້າຍຊ່ວງຂອງພວກເຂົາໄປທາງເຫນືອເລັກນ້ອຍເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ສືບສວນບົດບາດຂອງພຶດຕິກໍາໃນຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບບ່ອນຢູ່ອາໄສໃຫມ່. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າປະຊາກອນຢູ່ໃນຂອບຂອງຂອບເຂດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມຄົງທົນຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີຂອບ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດຄະເນວ່າການຄົງຕົວຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມໃຫມ່, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນພາຍໃນປະຊາກອນເພີ່ມໂອກາດຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
ການຄົ້ນພົບໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມຄົງທີ່ໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາແລະແນະນໍາວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊະນິດພັນເຊັ່ນ: gracles ຫາງໃຫຍ່ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມໃຫມ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຊະນິດທີ່ຫຼຸດລົງຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ.
ທີ່ມາ: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)