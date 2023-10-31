AlphaFold ປະຕິວັດການຄາດເດົາໂຄງສ້າງຂອງທາດໂປຼຕີນແລະການຄົ້ນພົບຢາ

ອານາຈັກຂອງການຄົ້ນຄວ້າທາດໂປຼຕີນໄດ້ຖືກປະຕິວັດໂດຍຄວາມກ້າວຫນ້າຫລ້າສຸດໃນປັນຍາປະດິດ. Google DeepMind ໄດ້ປ່ອຍ AlphaFold ຮຸ່ນໃຫມ່, ຮູບແບບ AI ອອກແບບມາເພື່ອວິເຄາະແລະຄາດຄະເນໂຄງສ້າງຂອງໂມເລກຸນຊີວະພາບ, ໂດຍສະເພາະທາດໂປຼຕີນ. ເທັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໄໝນີ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງໂປຣຕີນ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການສຶກສາໂມເລກຸນທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ.
ທາດໂປຼຕີນ, ສິ່ງກໍ່ສ້າງພື້ນຖານຂອງຊີວິດ, ເອົາຮູບຮ່າງແລະການຕັ້ງຄ່າຈໍານວນຫລາຍທີ່ມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມຄືບຫນ້າທາງວິທະຍາສາດ, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດການຄົ້ນພົບຢາແລະການຄົ້ນຄວ້າທາງຊີວະພາບ.
ໃນປະຫວັດສາດ, ຂະບວນການກໍານົດໂຄງສ້າງທາດໂປຼຕີນແມ່ນເຮັດວຽກຫນັກແລະໃຊ້ເວລາຫຼາຍ, ມັກຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດ. AlphaFold, ພັດທະນາໂດຍ DeepMind ສາມປີກ່ອນ, ເປັນຕົວແບບຊອບແວທໍາອິດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເຮັດວຽກນີ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ຕ້ານກັບຄວາມຄາດຫວັງໂດຍການຄາດຄະເນໂຄງສ້າງຂອງທາດໂປຼຕີນໃນສອງສາມມື້.
ສະບັບປັບປຸງຂອງ AlphaFold ເປີດເຜີຍໂດຍ Google DeepMind ປັບປຸງຄວາມສາມາດຄາດຄະເນຂອງຕົວແບບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນປັດຈຸບັນມັນສາມາດຄາດຄະເນຮູບຮ່າງຂອງໂມເລກຸນຊີວະພາບຕ່າງໆ, ລວມທັງທາດໂປຼຕີນ, ອາຊິດນິວເຄຼຍເຊັ່ນ DNA ແລະ RNA, ແລະ ligands. Ligands ແມ່ນໂມເລກຸນທີ່ຜູກມັດກັບທາດໂປຼຕີນ, ປ່ຽນແປງການທໍາງານຂອງພວກມັນແລະມີອິດທິພົນຕໍ່ຂະບວນການຂອງຈຸລັງທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ສັນຍານຂອງເຊນ.
ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, AlphaFold ລື່ນກາຍວິທີການແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນ: ທ່າເຮືອໃນການຄາດຄະເນຮູບຮ່າງຂອງທາດໂປຼຕີນ - ligand complexes, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ມູນຫນ້ອຍລົງໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງກວ່າ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ເຮັດໃຫ້ວິທີການວິເຄາະງ່າຍຂຶ້ນຂອງສະລັບສັບຊ້ອນທາດໂປຼຕີນ-ligand ທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ທີ່ມີຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຈໍາກັດ, ປັບປຸງການຄົ້ນພົບຢາແລະຂະບວນການອອກແບບໂມເລກຸນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, DeepMind ລາຍງານວ່າ AlphaFold ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊັດເຈນເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວຄະນະ. ມັນສາມາດຄາດຄະເນໂຄງສ້າງຂອງໂມເລກຸນທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນທະນາຄານຂໍ້ມູນທາດໂປຼຕີນ, ຖານຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ມີຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ.
ຜົນກະທົບຂອງຄວາມສາມາດຂອງ AlphaFold ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກຫ້ອງທົດລອງ. ຫຼາຍກວ່າ 1.4 ລ້ານຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນໂຄງສ້າງຂອງທາດໂປຼຕີນຈາກ AlphaFold, ບ່ອນທີ່ໂຄງສ້າງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຕົວແບບ AI ແມ່ນກຽມພ້ອມສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, DeepMind spinoff Isomorphic Labs ໄດ້ລວມເອົາ AlphaFold ເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມຄົ້ນພົບຢາຂອງຕົນ, ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງການນໍາໄປໃຊ້ຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງເທກໂນໂລຍີພື້ນຖານນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ AI ຍັງສືບຕໍ່ກໍານົດຂອບເຂດຂອງການສໍາຫຼວດທາງວິທະຍາສາດ, AlphaFold ຢືນເປັນພະຍານເຖິງທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກໃນການປະຕິວັດການຄົ້ນຄວ້າທາດໂປຼຕີນແລະປົດລັອກຊາຍແດນໃຫມ່ໃນການຄົ້ນພົບຢາເສບຕິດ.
ຄໍາຖາມ
AlphaFold ແມ່ນຫຍັງ?
AlphaFold ແມ່ນຕົວແບບປັນຍາປະດິດທີ່ພັດທະນາໂດຍ Google DeepMind. ມັນໃຊ້ລະບົບການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອວິເຄາະ ແລະຄາດຄະເນໂຄງສ້າງຂອງໂມເລກຸນຊີວະພາບ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ໂປຣຕີນໂດຍສະເພາະ.
ເປັນຫຍັງໂຄງສ້າງທາດໂປຼຕີນຈຶ່ງສໍາຄັນ?
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງທາດໂປຼຕີນແມ່ນສໍາຄັນເພາະວ່າຮູບຮ່າງແລະການຕັ້ງຄ່າຂອງທາດໂປຼຕີນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ພຶດຕິກໍາແລະຫນ້າທີ່ຂອງມັນ. ທາດໂປຼຕີນແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການທາງຊີວະພາບຕ່າງໆແລະເປັນເປົ້າຫມາຍທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຄົ້ນພົບຢາແລະການຄົ້ນຄວ້າທາງຊີວະພາບ.
ligand ແມ່ນຫຍັງ?
ligand ເປັນໂມເລກຸນທີ່ຜູກມັດກັບທາດໂປຼຕີນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກແລະພຶດຕິກໍາຂອງມັນ. Ligands ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສົ່ງສັນຍານຂອງເຊນແລະເປັນເປົ້າຫມາຍທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາຢາ.
AlphaFold ມີປະໂຫຍດແນວໃດໃນການຄົ້ນພົບຢາ?
ຄວາມສາມາດໃນການຄາດຄະເນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ AlphaFold ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດໃນການສຶກສາສະລັບສັບຊ້ອນຂອງທາດໂປຼຕີນ - ligand ແລະອອກແບບໂມເລກຸນໃຫມ່ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ການປິ່ນປົວທີ່ມີທ່າແຮງ. ໂດຍການຄາດເດົາຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງທາດໂປຼຕີນແລະປະຕິສໍາພັນຂອງພວກມັນ, AlphaFold ຊ່ວຍໃນການກໍານົດແລະການພັດທະນາຢາໃຫມ່.