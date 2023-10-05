ນັກວິທະຍາສາດສະແຕນຟອດສັງເຄາະຮູບແບບຂອງຄໍາທີ່ຫາຍາກດ້ວຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງໃນເອເລັກໂຕຣນິກແລະພະລັງງານ

ນັກວິທະຍາສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຟອດໄດ້ສໍາເລັດການສັງເຄາະຄໍາທີ່ຫາຍາກ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ Au2+, ສະຖຽນລະພາບໂດຍ halide perovskite. ວັດສະດຸທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ມີການນໍາໃຊ້ທີ່ມີທ່າແຮງໃນຂະແຫນງການເອເລັກໂຕຣນິກແລະພະລັງງານ, ແລະມັນເຊື່ອມໂຍງກັບການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາຂອງ Linus Pauling ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ Nobel.
ທອງແມ່ນອົງປະກອບທີ່ບໍ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທໍາມະຊາດໃນຮູບແບບ Au2+ ທີ່ຫມັ້ນຄົງຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການນໍາໃຊ້ halide perovskite, ນັກຄົ້ນຄວ້າ Stanford ສາມາດສ້າງແລະສະຖຽນລະພາບຮູບແບບຂອງຄໍາທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນີ້. Au2+ perovskite ສາມາດຖືກສັງເຄາະໂດຍໃຊ້ສ່ວນປະກອບທີ່ງ່າຍດາຍແລະຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຂອງມັນໄວແລະງ່າຍດາຍ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນເພາະວ່າອະຕອມຄໍາໃນ perovskite ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນສົມບັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບອະຕອມທອງແດງໃນ superconductors ອຸນຫະພູມສູງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະລໍາມະນູຫນັກທີ່ມີເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັບຄູ່, ເຊັ່ນ Au2+, ມີຜົນກະທົບສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ອາຕອມທີ່ອ່ອນກວ່າບໍ່ມີ.
ຄວາມຫາຍາກຂອງ Au2+ ແມ່ນຍ້ອນຜົນກະທົບທີ່ສົມສ່ວນ, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນເມື່ອອະນຸພາກເຂົ້າໃກ້ຄວາມໄວຂອງແສງ. ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ອິເລັກຕອນທີ່ອ້ອມຮອບອະຕອມຂອງຄໍາກາຍເປັນຫນັກແຫນ້ນແລະແຫນ້ນແຫນ້ນກັບແກນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄໍາຕາມທໍາມະຊາດຈະສູນເສຍຫນຶ່ງຫຼືສາມເອເລັກໂຕຣນິກ, ປະກອບເປັນ Au1+ ຫຼື Au3+, ຕາມລໍາດັບ, ແລະບໍ່ລວມການສ້າງ Au2+.
ເພື່ອສ້າງ Au2+-harboring perovskite, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະສົມ Cesium chloride ແລະ Au3+-chloride ໃນນ້ໍາ, ພ້ອມກັບອາຊິດ hydrochloric ແລະວິຕາມິນ C. ວິຕາມິນ C ບໍລິຈາກເອເລັກໂຕຣນິກ, ປ່ຽນ Au3+ ເປັນ Au2+. ອຸປະກອນການນີ້ແມ່ນມີຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນຮູບແບບແຂງແຕ່ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນການແກ້ໄຂ.
ການທົດສອບແລະການວິເຄາະເພີ່ມເຕີມ, ລວມທັງ spectroscopy ແລະ X-ray diffraction ໄດ້ດໍາເນີນການເພື່ອສຶກສາການດູດຊຶມຂອງແສງແລະໂຄງສ້າງໄປເຊຍກັນຂອງ perovskite ໄດ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າການຄົ້ນພົບນີ້ເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ສໍາລັບການພັດທະນາວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ.
ການສຶກສານີ້ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາໃນ Nature Chemistry, ແລະການຄົ້ນຄວ້າແມ່ນນໍາພາໂດຍ Hemamala Karunadasa, ຮອງສາດສະດາຈານເຄມີສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Stanford, ແລະ Kurt Lindquist, ນັກວິຊາການຫລັງປະລິນຍາເອກໃນເຄມີອະນົງຄະທາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Princeton.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເຄມີສາດທໍາມະຊາດ: [link]
- ມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຟອດ: [link]
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Princeton: [link]