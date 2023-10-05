Mysterious Glowing Mammals: Biofluorescence ໃນອານາຈັກສັດ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ພິພິທະພັນອົດສະຕາລີຕາເວັນຕົກໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ biofluorescence, ຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍແສງສະຫວ່າງທີ່ມີສີສັນໃນເວລາທີ່ຖືກແສງ ultraviolet (UV), ມີຢູ່ໃນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມທຸກປະເພດ. ການຄົ້ນຫາທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈນີ້ຂັດກັບສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາວ່າ biofluorescence ໄດ້ຖືກຈໍາກັດຢູ່ໃນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມສະເພາະ.
ການສຶກສາກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ່ອງແສງ UV ໃສ່ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ 125 ຄອບຄົວແລະຄໍາສັ່ງຕ່າງໆ, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນສີທີ່ສະຫວ່າງຫຼາຍ. ຫູເຫຼື້ອມຂອງ Fox ສີແດງປ່ອຍແສງສີຂຽວ fluorescent, ໃນຂະນະທີ່ຫມີຂົ້ວໂລກ, ມ້າລາຍ, ແລະເສືອດາວສະແດງເຄື່ອງຫມາຍສີຂາວ, ສີເຫຼືອງ, ແລະສີດໍາ, ຕາມລໍາດັບ. ແມ່ນແຕ່ປີກຂອງເຈຍທີ່ມີດັງໃບສີສົ້ມກໍປ່ຽນເປັນໂຄງກະດູກສີຂາວ. ບີບີບີໃຫຍ່ກວ່າ, ເປັນຮູບໄຂ່ມຸກຂະໜາດນ້ອຍ, ມີເງົາຄ້າຍຄືເພັດພາຍໃຕ້ແສງ UV.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຄອບຄົວຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການ biofluorescence, ລວມທັງພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ຂົນ, ຮອຍທພບ, ແຂ້ວ, whiskers, ແລະແມ້ກະທັ້ງບາງຜິວຫນັງ naked. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນພຽງແຕ່ແມ່ນ dwarf spinner dolphin, ແຂ້ວມີຄຸນສົມບັດ fluorescent ເທົ່ານັ້ນ.
Biofluorescence ເກີດຂື້ນເມື່ອສານເຄມີເຊັ່ນ: ທາດໂປຼຕີນ, ດູດເອົາແສງ UV ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນປ່ອຍແສງສະຫວ່າງທີ່ມີຄວາມຍາວເປັນຄື້ນທີ່ຍາວກວ່າ. ມັນໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆເຊັ່ນ: ປະກາລັງ, ເຕົ່າທະເລ, ກົບ, parrots, ແລະແມ້ກະທັ້ງມະນຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈຸດປະສົງແລະປະໂຫຍດຂອງປະກົດການນີ້ຢູ່ໃນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ. ນັກວິທະຍາສາດບາງຄົນຄາດຄະເນວ່າມັນອາດຈະເປັນການປັບຕົວທາງຊີວະພາບ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນເຊື່ອວ່າມັນອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກເຄມີຂອງພື້ນຜິວ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ fluorescence ແມ່ນແຜ່ຫຼາຍໃນບັນດາຊະນິດພັນກາງຄືນ, ແນະນໍາວ່າມັນອາດຈະມີບົດບາດໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນໃນໄລຍະທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍ. ຕົວຢ່າງ, ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຕອນກາງຄືນອາດຈະໃຊ້ເຄື່ອງຫມາຍ biofluorescent ເພື່ອດຶງດູດຄູ່ຫຼືປົກປ້ອງອານາເຂດຂອງພວກເຂົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນຄວາມສໍາຄັນຂອງ biofluorescence ໃນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ.
ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຈຸດປະສົງຂອງມັນ, ການມີຢູ່ຂອງ biofluorescence ໃນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມທັງຫມົດແມ່ນການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ. ມັນເພີ່ມຄວາມ intrigue ແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອານາຈັກຂອງສັດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຫຼາຍປານໃດພວກເຮົາຍັງຕ້ອງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂລກທໍາມະຊາດ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Royal Society Open Science.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Travouillon, KJ, McNamara, K., Cheng, K., Llamas, B., Farrugia, T., Guay, P.-J., Archer, M. (2023). Biofluorescence ແມ່ນແຜ່ຂະຫຍາຍຢູ່ໃນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ. Royal Society Open Science, 10(2), 211722.