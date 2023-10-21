ພາວະໂລກຮ້ອນອາດຈະເພີ່ມການແຜ່ຜາຍຂອງພວກລ່າແນວປະກາລັງ

ພາວະໂລກຮ້ອນບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ປະກາລັງຟອກຂາວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີທ່າແຮງທີ່ຈະເພີ່ມປະຊາກອນຂອງປາມົງກຸດທີ່ມີໜາມ, ເຊິ່ງເປັນສັດທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງປະກາລັງ. ປາດາວເຫຼົ່ານີ້, ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງຜູ້ໃຫຍ່, ແມ່ນນັກລ້າທີ່ແທ້ຈິງທີ່ກິນແນວປະກາລັງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອເປັນໄວໜຸ່ມ, ພວກມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສັດກິນຫຍ້າ ແລະລໍຖ້າໃຫ້ປະກາລັງມີຊີວິດຟື້ນຕົວກ່ອນທີ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ລ່າປະກາລັງ.
ນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Sydney ໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງເພື່ອທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງປາດາວມົງກຸດທີ່ມີໜາມໃນໄວໜຸ່ມຕໍ່ກັບຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນ. ການທົດລອງມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນຄວາມຮ້ອນໃນທະເລທີ່ພາໃຫ້ປະກາລັງຟອກຂາວ ແລະການຕາຍ. ປາດາວໄດ້ຖືກສໍາຜັດກັບສະຖານະການຄື້ນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມຕັ້ງແຕ່ 28 ° C ຫາ 30 ° C, ແລະພວກມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບຄື້ນຄວາມຮ້ອນຫຼາຍກວ່າເກົ່າເມື່ອທຽບກັບປະກາລັງ.
ການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Global Change Biology ພົບວ່າປາດາວໃນໄວໜຸ່ມສາມາດທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງໄດ້ເຖິງ 20 ມື້. ຄວາມຕ້ານທານນີ້ແມ່ນເກືອບສາມເທົ່າຫຼາຍກ່ວາຄວາມເຂັ້ມຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຟອກຂອງປະກາລັງ. ຜົນການຄົ້ນພົບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນ້ຳທີ່ຮ້ອນຂຶ້ນອາດຈະໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ປາດາວເຫຼົ່ານີ້. ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຫີນປະກາລັງທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການຟອກຂອງປະກາລັງ ແລະອັດຕາການຕາຍເຮັດໃຫ້ຕົວເລກຂອງພວກມັນເພີ່ມຂຶ້ນຕາມເວລາ.
ຄວາມອົບອຸ່ນຂອງມະຫາສະໝຸດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງຕໍ່ການຢູ່ລອດຂອງປະກາລັງ, ເຊິ່ງປະກາລັງຊະນິດຕ່າງໆຈະຫາຍໄປໃນພາກພື້ນເຊັ່ນ: ທະເລເມດິເຕີເຣນຽນ ແລະ ຫີນປະກາລັງ Great Barrier Reef ໃນອົດສະຕາລີ ປະສົບກັບການຟອກຂາວຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ອີງຕາມການລາຍງານຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, 91% ຂອງປະກາລັງ Great Barrier Reef ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຟອກຂາວຫຼັງຈາກຄື້ນຄວາມຮ້ອນໃນລະດູຮ້ອນເປັນເວລາດົນນານ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ພາວະໂລກຮ້ອນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ປະກາລັງບໍ່ພຽງແຕ່ຜ່ານການຟອກສີເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນການສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍພັນຂອງປາມົງກຸດທີ່ມີໜາມ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ລະບົບນິເວດທະເລແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
— ວິທະຍາໄລ Sydney
– ວາລະສານຊີວະສາດການປ່ຽນແປງທົ່ວໂລກ