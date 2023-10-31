ທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບດາວອາຍແກັສແລະທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດໃນຈັກກະວານ

ອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ມັກຈະຖືກຖືວ່າເປັນຜູ້ປົກປ້ອງຊັ້ນສູງ, ປົກປ້ອງດາວເຄາະນ້ອຍຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າທັດສະນະນີ້ອາດຈະບໍ່ເປັນຄວາມຈິງສໍາລັບດາວເຄາະອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ທັງຫມົດ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ອາຍແກັສແລະແຮງໂນ້ມຖ່ວງອັນໃຫຍ່ຫຼວງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນກໍາລັງລົບກວນ, ຍູ້ດາວເຄາະຄ້າຍຄືໂລກອອກຈາກເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດໄດ້.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ເນັ້ນໃສ່ລະບົບດາວທີ່ມີຊື່ວ່າ HD 141399, ເຊິ່ງມີດາວເຄາະອາຍແກັສຂະໜາດໃຫຍ່ XNUMX ໜ່ວຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບດາວຂອງພວກມັນ. ຍັກໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້, ປຽບທຽບກັບລູກທີ່ທໍາລາຍໂດຍ Stephen Kane ຈາກ UC Riverside, ທໍາລາຍລະບົບ, ຖິ້ມທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງອອກຈາກຄວາມສົມດຸນ. ໂດຍຜ່ານການຈໍາລອງ, Kane ພົບວ່າມັນເປັນໄປໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນໄປໄດ້ສູງ, ສໍາລັບດາວ rocky ຄ້າຍຄືກັນກັບໂລກເພື່ອຮັກສາວົງໂຄຈອນທີ່ຫມັ້ນຄົງພາຍໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງລະບົບນີ້. ແຮງໂນ້ມຖ່ວງອັນມະຫາສານທີ່ XNUMX ຍັກໃຫຍ່ອອກແຮງອາດຈະເຮັດໃຫ້ດາວເຄາະດັ່ງກ່າວອອກຈາກວົງໂຄຈອນ, ເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ສາມາດຮັບການມີຊີວິດໄດ້.
ເຈ້ຍອີກອັນໜຶ່ງໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງການລົບກວນທີ່ເກີດຈາກດາວເຄາະອາຍແກັສຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ. GJ 357, ລະບົບດາວພຽງແຕ່ 30 ປີແສງສະຫວ່າງ, ແມ່ນບ້ານຂອງ GJ 357 d, exoplanet ທີ່ມີທ່າແຮງຄິດວ່າຈະຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Kane ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວເຄາະດວງນີ້ອາດຈະໃຫຍ່ກວ່າການຄາດຄະເນໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນລະບົບ. ດາວເຄາະທີ່ຄ້າຍຄືໂລກໃດໆກໍຕາມທີ່ພະຍາຍາມຮັກສາວົງໂຄຈອນທີ່ໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນເຂດທີ່ອາໄສໄດ້ນັ້ນອາດຈະປະເຊີນກັບການແຊກແຊງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດສະພາບທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ທ້າທາຍແນວຄິດທີ່ວ່າດາວເຄາະຄ້າຍຄືໂລກທີ່ມີຄວາມສາມາດ harboring ຊີວິດແມ່ນທົ່ວໄປໃນຈັກກະວານ. ພວກເຂົາຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮັບຮູ້ວ່າເງື່ອນໄຂສະເພາະທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດ, ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈມັນ, ອາດຈະຫາຍາກກວ່າທີ່ຄິດກ່ອນຫນ້ານີ້. Kane ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມເປັນເອກະລັກແລະຄວາມອ່ອນໂຍນຂອງການຕັ້ງຄ່າດາວເຄາະຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ຊື່ນຊົມຄວາມສົມດຸນທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຢູ່ໃນໂລກ.
FAQ
ຖາມ: ອາຍແກັສຍັກແມ່ນຫຍັງ?
A: ອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ແມ່ນປະເພດຂອງດາວເຄາະຕົ້ນຕໍປະກອບດ້ວຍອາຍແກັສ hydrogen ແລະ helium, ຂາດພື້ນຜິວແຂງ.
ຖາມ: exoplanet ແມ່ນຫຍັງ?
A: ເປັນ exoplanet, ຫຼື extrasolar, ເປັນດາວເຄາະທີ່ວົງໂຄຈອນຂອງດາວຢູ່ນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ຖາມ: ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສແມ່ນຫຍັງ?
A: ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າເຂດ Goldilocks, ແມ່ນເຂດທີ່ອ້ອມຮອບດາວທີ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບນ້ໍາຂອງແຫຼວທີ່ຈະມີຢູ່ໃນຫນ້າດິນຂອງດາວເຄາະ.
ຖາມ: ການຈໍາລອງທີ່ໃຊ້ໃນການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫຍັງ?
A: ການຈໍາລອງແມ່ນໃຊ້ເພື່ອສ້າງແບບຈໍາລອງການໂຕ້ຕອບຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງລະຫວ່າງດາວເຄາະແລະກໍານົດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງວົງໂຄຈອນທີ່ຫມັ້ນຄົງພາຍໃນລະບົບດາວທີ່ກໍານົດ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງ exoplanets.
ຖາມ: ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການຄົ້ນຫາຊີວິດນອກໂລກ?
A: ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງດາວເຄາະ ແລະ ແນະນໍາວ່າ ສະພາບທີ່ຢູ່ອາໄສອາດມີໜ້ອຍກວ່າທີ່ເຄີຍເຊື່ອກັນມາ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຕັ້ງຄ່າທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງໂລກແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານ cosmic ໃນ quest ສໍາລັບຊີວິດ extraterrestrial ໄດ້.
(ທີ່ມາ: astronomicaljournal.org)