ດາວເຄາະນ້ອຍ 349507 (2008 QY) ກຳນົດຈະຜ່ານໂລກ: ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້

ດາວເຄາະນ້ອຍຂະໜາດໃຫຍ່, ຂະໜາດປະມານ 100 capybaras, ມີກຳນົດຈະຜ່ານໂລກໃນວັນອັງຄານທີ 3 ຕຸລາ, ອີງຕາມເຄື່ອງຕິດຕາມຮູບດາວຂອງອົງການ NASA. ດາວເຄາະນ້ອຍດັ່ງກ່າວ, ຖືກກຳນົດເປັນ 349507 (2008 QY) ໂດຍສູນການສຶກສາວັດຖຸໃກ້ໂລກ (CNEOS) ທີ່ຫ້ອງທົດລອງ Jet Propulsion Laboratory (JPL) ຂອງ NASA, ບໍ່ຄາດວ່າຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າມັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂລກ, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພພິບັດ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະຫນາດຂອງຮູບດາວນີ້ເຂົ້າໄປໃນທັດສະນະ, ມັນຄາດຄະເນວ່າມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງເຖິງ 1.2 ກິໂລແມັດ, ເຊິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍ flybys ໃກ້ທີ່ສຸດ. ເປັນການປຽບທຽບ, capybara ສະເລ່ຍ, ເປັນຈໍາພວກຫນູທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ເຖິງ 1.2 ແມັດ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເປັນຮູບດາວແມ່ນປະມານຂະຫນາດຂອງ 100 capybaras.
ໂຊກດີທີ່ດາວເຄາະນ້ອຍຈະຜ່ານໄປໃນໄລຍະທາງຫຼາຍກວ່າ 6 ລ້ານກິໂລແມັດ, ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີອັນຕະລາຍຈາກຜົນກະທົບໂດຍກົງ. ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າຈາກສະຖາບັນວິທະຍາສາດ Davidson, ເປັນຮູບດາວທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 140 ແມັດສາມາດປ່ອຍພະລັງງານໄດ້ຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງພັນເທົ່າຫຼາຍກ່ວາລູກລະເບີດປະລໍາມະນູທໍາອິດ. ເປັນຮູບດາວທີ່ມີຄວາມກວ້າງກວ່າ 300 ແມັດ, ຄືກັບຮູບດາວ Apophis, ອາດຈະທຳລາຍທະວີບທັງໝົດ. ແລະເປັນຮູບດາວທີ່ມີຄວາມຍາວຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງກິໂລແມັດໃນຄວາມກວ້າງ, ເຊັ່ນ: ເປັນຮູບດາວ 349507 (2008 QY), ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄພພິບັດໃນທົ່ວໂລກ.
ໂຊກດີ, ອົງການ NASA ໄດ້ຮັບປະກັນພວກເຮົາວ່າໂລກຈະປອດໄພຈາກຜົນກະທົບຂອງຮູບດາວທີ່ຮ້າຍແຮງສໍາລັບສະຕະວັດຕໍ່ໄປ. ໃນຂະນະທີ່ຜົນກະທົບຂະຫນາດນ້ອຍເກີດຂື້ນ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ອິດເມື່ອຍໃນວິທີການປ້ອງກັນຜົນກະທົບເປັນຮູບດາວ, ດ້ວຍການຫັນຕົວ kinetic ອອກມາເປັນວິທີການທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດ. ພາລະກິດຂອງ NASA's Double Asteroid Redirection Test (DART) ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງໂຄຈອນຂອງຮູບດາວທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກໂດຍຜ່ານວິທີການນີ້.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ການຜ່ານຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ 349507 (2008 QY) ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນແລະ intrigue, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມກັງວົນ. ດາວຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ແລະນັກວິທະຍາສາດຍັງສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາເຕັກນິກໃຫມ່ໆເພື່ອປົກປ້ອງພວກເຮົາຈາກຜົນກະທົບຂອງຮູບດາວທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ສູນສໍາລັບການສຶກສາວັດຖຸຢູ່ໃກ້ໂລກ (CNEOS) ຢູ່ຫ້ອງທົດລອງ Jet Propulsion ຂອງ NASA (JPL)
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Michigan
– Davidson Institute of Science ຢູ່ Israel's Weizmann Institute of Science
– ພາລະກິດທົດສອບການປ່ຽນເສັ້ນທາງເປັນຮູບດາວຄູ່ (DART) ຂອງອົງການ NASA