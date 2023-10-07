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ການເບິ່ງທ້ອງຟ້າເດືອນຕຸລາ: ເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ຄວນສັງເກດ

ByMampho Brescia

Oct 7, 2023
ການເບິ່ງທ້ອງຟ້າເດືອນຕຸລາ: ເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ຄວນສັງເກດ

ເດືອນຕຸລາເປັນເດືອນທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກເບິ່ງທ້ອງຟ້າ, ເພາະວ່າມັນສະເໜີໃຫ້ເຫັນປະກົດການຊັ້ນສູງຕ່າງໆ. ຈາກດາວເຄາະທີ່ໂດດລົງເທິງທ້ອງຟ້າໄປສູ່ອຸປະຖໍາ "ວົງຂອງໄຟ" ຂອງດວງອາທິດ, ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຈະມີຄວາມສຸກ.

ໃນວັນທີ 10 ເດືອນຕຸລາ, ຜູ້ເບິ່ງທ້ອງຟ້າຈະມີໂອກາດທີ່ຈະສັງເກດເຫັນ Venus ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກກ່ອນທີ່ຈະຕາເວັນຂຶ້ນ. ມາພ້ອມກັບວົງເດືອນທີ່ອ່ອນລົງ, ດາວພະຫັດຈະຮ່ວມກັບຫົວໃຈທີ່ສົດໃສຂອງ Leo ສິງໂຕ ແລະດາວສີຟ້າສີຟ້າ Regulus, ການສ້າງການສະແດງຊັ້ນສູງທີ່ສວຍງາມ.

ຫນຶ່ງໃນເຫດການທີ່ຄາດວ່າຈະຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເດືອນຕຸລາແມ່ນ eclipse "ວົງຂອງໄຟ" ຂອງແສງຕາເວັນ, ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ເດືອນຕຸລາ. ເຫດການຊັ້ນສູງນີ້ຈະເຫັນໄດ້ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງແຄບຂອງ annularity ທີ່ຍາວຈາກ Oregon ໄປ Texas ແລະບາງສ່ວນຂອງ. ເມັກຊິໂກ, ອາເມລິກາກາງ, ແລະອາເມລິກາໃຕ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ນອກເສັ້ນທາງຂອງ annularity ຍັງສາມາດເປັນພະຍານເຖິງ eclipse ເປັນບາງສ່ວນ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການສັງເກດເບິ່ງແສງຕາເວັນ eclipse ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປົກປ້ອງຕາພິເສດ, ເຊັ່ນແວ່ນຕາ eclipse ຫຼືການກັ່ນຕອງແສງຕາເວັນພິເສດ. Skywatchers ຍັງສາມາດໃຊ້ວິທີການເບິ່ງທາງອ້ອມເຊັ່ນ: ໂປເຈັກເຕີ pinhole ເພື່ອສັງເກດ eclipse ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ແສງອາທິດທັງໝົດຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2024 ແລະຈະພັດໄປທົ່ວສະຫະລັດ.

ວັນ​ທີ 23 ຕຸລາ​ນີ້, ດວງ​ຈັນ​ປະມານ 70% ​ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ອອກ​ຈາກ​ດາວ​ເສົາ​ໃນ​ທ້ອງຟ້າ. ໂດຍ​ການ​ເບິ່ງ​ໄປ​ທາງ​ໃຕ້​ຫນຶ່ງ​ຫຼື​ສອງ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫຼັງ​ຈາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​, ນັກ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ພະ​ຍານ​ການ​ຈັດ​ວາງ​ຊັ້ນ​ສູງ​ທີ່​ຫນ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ນີ້​. ໃນຕອນແລງຂອງມື້ຕໍ່ມາ, ດວງຈັນຈະເຫັນຫ້ອຍຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງດາວເສົາ, ເປັນໂອກາດອີກອັນໜຶ່ງທີ່ຈະປະຫລາດໃຈກັບການຈັບຄູ່ຊັ້ນຟ້ານີ້.

ເພື່ອເປັນການສິ້ນສຸດຂອງເດືອນ, ໃນວັນທີ 28 ເດືອນຕຸລາ, ວົງເດືອນເຕັມແລະດາວພະຫັດຈະມາໃກ້ພໍທີ່ຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃນທ້ອງຟ້າ. ວັດຖຸທີ່ສົດໃສສອງອັນນີ້ຈະໃຫ້ພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈສຳລັບຜູ້ເບິ່ງທ້ອງຟ້າ.

ເດືອນຕຸລາແມ່ນແທ້ໆເປັນເດືອນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການປິ່ນປົວຊັ້ນສູງສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກເບິ່ງທ້ອງຟ້າ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສັງເກດການ "ວົງຂອງໄຟ" eclipse ຫຼືປະຫລາດໃຈກັບການຈັດວາງຊັ້ນເທິງຂອງດາວເຄາະແລະດວງຈັນ, ມີຄວາມມະຫັດສະຈັນຫຼາຍທີ່ຈະຄົ້ນຫາຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ.

ນິຍາມ:
– ປະກົດການຊັ້ນສູງ: ເຫດການ ຫຼື ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທ້ອງຟ້າ ເຊັ່ນ: ຈັນທະຄາດ, ການຈັດວາງ ແລະ ຕຳແໜ່ງດາວເຄາະ.
– ແສງຕາເວັນເປັນວົງເດືອນ: ປະເພດໜຶ່ງຂອງແສງຕາເວັນ eclipse ທີ່ດວງຈັນບໍ່ໄດ້ກວມເອົາດວງອາທິດຢ່າງສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ວົງຂອງແສງຕາເວັນເບິ່ງເຫັນໄດ້ອ້ອມຮອບວົງເດືອນ.
– ວິທີເບິ່ງທາງອ້ອມ: ວິທີທີ່ປອດໄພໃນການສັງເກດແສງຕາເວັນ ຫຼື ວັດຖຸຊັ້ນສູງອື່ນໆທີ່ສົດໃສໂດຍບໍ່ຕ້ອງແນມເບິ່ງດວງອາທິດໂດຍກົງ ເຊັ່ນ: ໃຊ້ເຄື່ອງໂປເຈັກເຕີດ້ວຍຮູຂຸມຂົນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA JPL (Twitter)

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