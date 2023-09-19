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ເຢຍ​ລະ​ມັນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາ Artemis: ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ​ໃນ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ອະ​ວະ​ກາດ

ByRobert Andrew

Sep 19, 2023
ເຢຍ​ລະ​ມັນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາ Artemis: ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ​ໃນ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ອະ​ວະ​ກາດ

ເຢຍ​ລະ​ມັນ, ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ສູ່​ອະ​ວະ​ກາດ​ຊັ້ນ​ນຳ​ຂອງ​ໂລກ, ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ສັນ​ຍາ Artemis ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້, ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ XNUMX ທີ່​ເຮັດ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ. ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງປະເທດນີ້, ພັດທະນາໂດຍສະຫະລັດ ແລະອົງການ NASA, ໄດ້ກໍານົດຊຸດຂອງຫຼັກການ ແລະຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການຮ່ວມມືໃນການສໍາຫຼວດ ແລະນໍາໃຊ້ອົງຄະຊັ້ນເທິງເຊັ່ນດວງຈັນ ແລະດາວອັງຄານ. ຄາດ​ວ່າ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​ຕໍ່​ສັນ​ຍາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ນອກ​ໂລກ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ, ຍືນ​ຍົງ, ແລະ​ສັນ​ຕິ​ພາບ.

ດ້ວຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ Artemis, ເຢຍ​ລະ​ມັນ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ມີ​ການ​ອຸ​ທິດ​ຕົນ​ເພື່ອ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະ​ວະ​ກາດ. ຕະຫຼອດປະຫວັດສາດຂອງຕົນ, ເຢຍລະມັນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນໂຄງການອະວະກາດຮ່ວມກັນກັບປະເທດອື່ນໆ, ການນໍາໃຊ້ຄວາມຊໍານານຂອງຕົນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ. ໂດຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ເຢຍ​ລະ​ມັນ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແລະ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໃຫ້​ແກ່​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ໂລກ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ອະ​ວະ​ກາດ​ແລະ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ.

ສັນຍາ Artemis, ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນຂອງການພັດທະນາ, ຍັງມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຈະປະຕິວັດວິທີການທີ່ພວກເຮົາຄົ້ນຫາແລະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງດວງຈັນແລະດາວອັງຄານ. ​ເມື່ອ​ແຕ່ລະ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສັນຍາ​ນຳ​ເອົາ​ຄວາມ​ສາມາດ​ທີ່​ເປັນ​ເອກະລັກ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ຕົນ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ຕາຕະລາງ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາກົນ​ຈະ​ເປີດ​ທາງ​ໃຫ້​ການ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອະວະກາດ​ທີ່​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ ​ແລະ ມີ​ຜົນ​ສັກສິດ​ກວ່າ. ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຄັ້ງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ບາດ​ກ້າວ​ອັນ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮ່ວມ​ກັນ​ນີ້.

ການ​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ Artemis ຂອງ​ເຢຍລະ​ມັນ​ໄດ້​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການ​ຍຶດໝັ້ນ​ຫຼັກການ​ຄວາມ​ໂປ່​ງ​ໃສ, ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ, ​ແລະ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ໂດຍ​ສັນຕິ​ຢູ່​ນອກ​ອະວະກາດ. ເມື່ອມີປະເທດຕ່າງໆເຂົ້າມາຮ່ວມກັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງນີ້, ຄວາມຕັ້ງໃຈລວມເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດການສຳຫຼວດຂອງມະນຸດ. ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງເຢຍລະມັນຕໍ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການອຸທິດຕົນຕໍ່ກັບການພັດທະນາທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາການສຳຫຼວດອາວະກາດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງມວນມະນຸດທັງໝົດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– [Artemis Accords] (ບໍ່ມີ URL ທີ່ສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນແຫຼ່ງຕົ້ນສະບັບ)
– [NASA]
- [ສະ​ຫະ​ລັດ]
— [ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ​]
– [ການາດາ]
- [ຍີ່ປຸ່ນ]
- [ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້]
– [ສະຫະລາຊະອານາຈັກ]

By Robert Andrew

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