ເຢຍລະມັນ, ທີ່ຮູ້ຈັກເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດເດີນທາງໄປສູ່ອະວະກາດຊັ້ນນຳຂອງໂລກ, ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາ Artemis ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ກາຍເປັນປະເທດທີ XNUMX ທີ່ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ. ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງປະເທດນີ້, ພັດທະນາໂດຍສະຫະລັດ ແລະອົງການ NASA, ໄດ້ກໍານົດຊຸດຂອງຫຼັກການ ແລະຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການຮ່ວມມືໃນການສໍາຫຼວດ ແລະນໍາໃຊ້ອົງຄະຊັ້ນເທິງເຊັ່ນດວງຈັນ ແລະດາວອັງຄານ. ຄາດວ່າຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງເຢຍລະມັນຕໍ່ສັນຍາດັ່ງກ່າວຈະມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນການສຳຫຼວດສະພາບແວດລ້ອມນອກໂລກເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງປອດໄພ, ຍືນຍົງ, ແລະສັນຕິພາບ.
ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຕົນໃນຂໍ້ຕົກລົງ Artemis, ເຢຍລະມັນບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງມີການອຸທິດຕົນເພື່ອຮ່ວມມືສາກົນໃນຂົງເຂດສຳຫຼວດອະວະກາດ. ຕະຫຼອດປະຫວັດສາດຂອງຕົນ, ເຢຍລະມັນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນໂຄງການອະວະກາດຮ່ວມກັນກັບປະເທດອື່ນໆ, ການນໍາໃຊ້ຄວາມຊໍານານຂອງຕົນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ເຢຍລະມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືເຫຼົ່ານີ້ແລະປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງໂລກໃນການຄົ້ນພົບອະວະກາດແລະນະວັດຕະກຳ.
ສັນຍາ Artemis, ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນຂອງການພັດທະນາ, ຍັງມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຈະປະຕິວັດວິທີການທີ່ພວກເຮົາຄົ້ນຫາແລະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງດວງຈັນແລະດາວອັງຄານ. ເມື່ອແຕ່ລະປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍານຳເອົາຄວາມສາມາດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຕົນຂຶ້ນສູ່ຕາຕະລາງ, ການຮ່ວມມືສາກົນຈະເປີດທາງໃຫ້ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ອະວະກາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຜົນສັກສິດກວ່າ. ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເຢຍລະມັນໃນຂໍ້ຕົກລົງຄັ້ງປະຫວັດສາດນີ້ແມ່ນເປັນບາດກ້າວອັນສຳຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນນີ້.
ການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ Artemis ຂອງເຢຍລະມັນໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສຳຄັນຂອງການຍຶດໝັ້ນຫຼັກການຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະການສຳຫຼວດໂດຍສັນຕິຢູ່ນອກອະວະກາດ. ເມື່ອມີປະເທດຕ່າງໆເຂົ້າມາຮ່ວມກັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງນີ້, ຄວາມຕັ້ງໃຈລວມເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດການສຳຫຼວດຂອງມະນຸດ. ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງເຢຍລະມັນຕໍ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການອຸທິດຕົນຕໍ່ກັບການພັດທະນາທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາການສຳຫຼວດອາວະກາດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງມວນມະນຸດທັງໝົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [Artemis Accords] (ບໍ່ມີ URL ທີ່ສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນແຫຼ່ງຕົ້ນສະບັບ)
– [NASA]
- [ສະຫະລັດ]
— [ອົດສະຕາລີ]
– [ການາດາ]
- [ຍີ່ປຸ່ນ]
- [ເກົາຫຼີໃຕ້]
– [ສະຫະລາຊະອານາຈັກ]