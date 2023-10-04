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ນັກຄົ້ນຄວ້າເຍຍລະມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນເຕັກໂນໂລຢີການຈັບພາບ CO2

ByRobert Andrew

Oct 4, 2023
ນັກຄົ້ນຄວ້າເຍຍລະມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນເຕັກໂນໂລຢີການຈັບພາບ CO2

ນັກຄົ້ນຄວ້າເຍຍລະມັນທີ່ສູນສໍາລັບພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະການຄົ້ນຄວ້າ Hydrogen Baden-Württemberg (ZSW) ໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີການຈັບພາບອາກາດໂດຍກົງ (DAC) ເພື່ອເອົາ CO2 ອອກຈາກບັນຍາກາດ. ​ໂຄງການ​ທົດ​ລອງ​ດັ່ງກ່າວ, ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ເປັນ​ເວລາ 10,000 ຊົ່ວ​ໂມງ, ​ໄດ້​ສະກັດ​ເອົາ CO2 ​ໄດ້​ເກືອບ XNUMX ​ໂຕນ.

ອີງຕາມ ZSW, ຜົນສໍາເລັດນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເທກໂນໂລຍີ DAC ຂອງພວກເຂົາມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ແຂງແຮງ, ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ງ່າຍ, ແລະປະຫຍັດພະລັງງານ. ຂະນະ​ນີ້ ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ພວມ​ກະກຽມ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ວາງ​ແຜນ​ຈະ​ປັບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫ້​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ປັດ​ໄຈ 100 ດ້ວຍ​ກຳລັງ​ການ​ຜະລິດ CO1,000 ປະມານ 2 ​ໂຕນ​ຕໍ່​ປີ ​ແຕ່​ປີ 2025 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ. ZSW ເຊື່ອວ່າໂດຍການເພີ່ມຂະຫນາດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ CO2 ສາມາດຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 100 ເອີໂຣຕໍ່ໂຕນ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີທ່າແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ, ລວມທັງໂຮງງານຜະລິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟອີເລັກໂທຣນິກ.

ລະບົບ ZSW ດໍາເນີນການດ້ວຍອັດຕາການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງໄຟຟ້າປະມານຫນຶ່ງກິໂລວັດໂມງສໍາລັບຫນຶ່ງກິໂລຄາບອນໄດອອກໄຊ. ປະສິດທິພາບນີ້ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການນໍາໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຂະບວນການອື່ນໆເພື່ອກວມເອົາບາງສ່ວນຂອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຈັບ CO2 ໄດ້.

ການກໍາຈັດຄາບອນອອກຈາກບັນຍາກາດແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການບັນລຸຄວາມເປັນກາງຂອງສະພາບອາກາດ, ເພາະວ່າບໍ່ແມ່ນການປ່ອຍອາຍພິດທັງຫມົດສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ການພັດທະນາເຄື່ອງກໍາຈັດ CO2, ເຊັ່ນເຕັກໂນໂລຢີ DAC, ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນການແກ້ໄຂທີ່ມີທ່າແຮງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບາງຄົນໂຕ້ຖຽງວ່າການອີງໃສ່ວິທີການກໍາຈັດອາດຈະຫັນປ່ຽນຄວາມສົນໃຈຈາກຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ນັກຄົ້ນຄວ້າເຍຍລະມັນຢູ່ ZSW ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າອັນສຳຄັນໃນເທັກໂນໂລຍີ DAC, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ຂະຫຍາຍຂະໜາດ, ແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃກ້ເຂົ້າມາອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ເພື່ອນຳໃຊ້ລະບົບການເກັບກຳ CO2 ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ນິຍາມ:
– Direct Air Capture (DAC): ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ຈັບ CO2 ໂດຍ​ກົງ​ຈາກ​ອາ​ກາດ​ສໍາ​ລັບ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ການ​ກໍາ​ຈັດ​ກາກ​ບອນ dioxide​.
– ຄວາມເປັນກາງຂອງດິນຟ້າອາກາດ: ບັນລຸຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການກຳຈັດເພື່ອຈຳກັດພາວະໂລກຮ້ອນ.
– ການກຳຈັດ CO2: ເທັກໂນໂລຢີ ຫຼືຂະບວນການທີ່ກຳຈັດ CO2 ອອກຈາກບັນຍາກາດ ຫຼືແຫຼ່ງອື່ນໆ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສູນຄົ້ນຄວ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ໄຮໂດຣເຈນ Baden-Württemberg (ZSW)

By Robert Andrew

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