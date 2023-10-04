ນັກຄົ້ນຄວ້າເຍຍລະມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນເຕັກໂນໂລຢີການຈັບພາບ CO2

ນັກຄົ້ນຄວ້າເຍຍລະມັນທີ່ສູນສໍາລັບພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະການຄົ້ນຄວ້າ Hydrogen Baden-Württemberg (ZSW) ໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີການຈັບພາບອາກາດໂດຍກົງ (DAC) ເພື່ອເອົາ CO2 ອອກຈາກບັນຍາກາດ. ໂຄງການທົດລອງດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 10,000 ຊົ່ວໂມງ, ໄດ້ສະກັດເອົາ CO2 ໄດ້ເກືອບ XNUMX ໂຕນ.
ອີງຕາມ ZSW, ຜົນສໍາເລັດນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເທກໂນໂລຍີ DAC ຂອງພວກເຂົາມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ແຂງແຮງ, ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ງ່າຍ, ແລະປະຫຍັດພະລັງງານ. ຂະນະນີ້ ນັກຄົ້ນຄ້ວາພວມກະກຽມເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ການນຳໃຊ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ວາງແຜນຈະປັບຂະໜາດໃຫ້ສູງຂຶ້ນໂດຍປັດໄຈ 100 ດ້ວຍກຳລັງການຜະລິດ CO1,000 ປະມານ 2 ໂຕນຕໍ່ປີ ແຕ່ປີ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປ. ZSW ເຊື່ອວ່າໂດຍການເພີ່ມຂະຫນາດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ CO2 ສາມາດຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 100 ເອີໂຣຕໍ່ໂຕນ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີທ່າແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ, ລວມທັງໂຮງງານຜະລິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟອີເລັກໂທຣນິກ.
ລະບົບ ZSW ດໍາເນີນການດ້ວຍອັດຕາການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງໄຟຟ້າປະມານຫນຶ່ງກິໂລວັດໂມງສໍາລັບຫນຶ່ງກິໂລຄາບອນໄດອອກໄຊ. ປະສິດທິພາບນີ້ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການນໍາໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຂະບວນການອື່ນໆເພື່ອກວມເອົາບາງສ່ວນຂອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຈັບ CO2 ໄດ້.
ການກໍາຈັດຄາບອນອອກຈາກບັນຍາກາດແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການບັນລຸຄວາມເປັນກາງຂອງສະພາບອາກາດ, ເພາະວ່າບໍ່ແມ່ນການປ່ອຍອາຍພິດທັງຫມົດສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ການພັດທະນາເຄື່ອງກໍາຈັດ CO2, ເຊັ່ນເຕັກໂນໂລຢີ DAC, ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນການແກ້ໄຂທີ່ມີທ່າແຮງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບາງຄົນໂຕ້ຖຽງວ່າການອີງໃສ່ວິທີການກໍາຈັດອາດຈະຫັນປ່ຽນຄວາມສົນໃຈຈາກຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ນັກຄົ້ນຄວ້າເຍຍລະມັນຢູ່ ZSW ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າອັນສຳຄັນໃນເທັກໂນໂລຍີ DAC, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ຂະຫຍາຍຂະໜາດ, ແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃກ້ເຂົ້າມາອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ເພື່ອນຳໃຊ້ລະບົບການເກັບກຳ CO2 ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
ນິຍາມ:
– Direct Air Capture (DAC): ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຈັບ CO2 ໂດຍກົງຈາກອາກາດສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການກໍາຈັດກາກບອນ dioxide.
– ຄວາມເປັນກາງຂອງດິນຟ້າອາກາດ: ບັນລຸຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການກຳຈັດເພື່ອຈຳກັດພາວະໂລກຮ້ອນ.
– ການກຳຈັດ CO2: ເທັກໂນໂລຢີ ຫຼືຂະບວນການທີ່ກຳຈັດ CO2 ອອກຈາກບັນຍາກາດ ຫຼືແຫຼ່ງອື່ນໆ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສູນຄົ້ນຄວ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ໄຮໂດຣເຈນ Baden-Württemberg (ZSW)