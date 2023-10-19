ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ການຈຳລອງການເຄື່ອນຍ້າຍ Radionuclide ໄລຍະຍາວໃນໂງ່ນຫີນທີ່ແຕກຫັກໂດຍໃຊ້ການສ້າງແບບຈໍາລອງ Geotechnical Centrifuge

ByVicky Stavropoulou

Oct 19, 2023
ການຈຳລອງການເຄື່ອນຍ້າຍ Radionuclide ໄລຍະຍາວໃນໂງ່ນຫີນທີ່ແຕກຫັກໂດຍໃຊ້ການສ້າງແບບຈໍາລອງ Geotechnical Centrifuge

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Zhejiang ໄດ້ພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ເພື່ອຈໍາລອງການຂົນສົ່ງ radionuclides ຫຼືສິ່ງປົນເປື້ອນໂດຍຜ່ານ granite fractured ຂະຫນາດນ້ອຍໂດຍໃຊ້ການສ້າງແບບຈໍາລອງ centrifuge geotechnical. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບການເຂົ້າໃຈບັນຫາການຂົນສົ່ງໃນໄລຍະຍາວໃນຂອບເຂດຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຄວາມຍາວທາງໂລກ. ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທາງທໍລະນີສາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງແມ່ນວິທີການທີ່ຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ radioactive, ແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຮົ່ວໄຫຼຫຼືການປ່ຽນແປງໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງທໍລະນີສາດ, ເຊິ່ງອາດຈະນໍາໄປສູ່ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ radionuclides ເຂົ້າໄປໃນຊີວະພາບ.

ວິທີການຕິດຕາມພາກສະຫນາມແບບດັ້ງເດີມບໍ່ພຽງພໍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂົນສົ່ງໃນໄລຍະຍາວເຫຼົ່ານີ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງເທກໂນໂລຍີການພິມ 3D ເພື່ອສ້າງການອອກແບບໂຄງສ້າງທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບຕົວຢ່າງຫີນທີ່ແຕກຫັກທີ່ມີ permeability ທີ່ສາມາດປັບໄດ້. ໂດຍການສົມທົບນີ້ກັບອຸປະກອນຄວບຄຸມທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນ, ເຂົາເຈົ້າສາມາດດໍາເນີນການທົດລອງທັງສອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງປົກກະຕິແລະ hyper-gravity ເພື່ອປະເມີນການປະຕິບັດອຸປະສັກຂອງໂງ່ນຫີນກະດູກຫັກທີ່ມີ permeability ຕ່ໍາ.

ການທົດລອງ hyper-gravity ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈໍາລອງການຂົນສົ່ງທີ່ປົນເປື້ອນໃນດິນ, ແຕ່ຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບຫີນທີ່ແຕກຫັກຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຮູບແບບເຄືອຂ່າຍກະດູກຫັກທີ່ພິມດ້ວຍ 3D ແລະການທົດລອງ hyper-gravity ເພື່ອຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຮູ້ນີ້. ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ວິ​ທີ​ການ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢ່າງ​ສໍາ​ເລັດ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ອຸ​ປະ​ສັກ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ຂອງ​ການ permeability ຕ​່​ໍ​າ​ຫີນ​ທີ່​ແຕກ​ຫັກ.

ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ນີ້​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ຂົງ​ເຂດ​ການ​ກຳ​ຈັດ​ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາຈະເປັນແຮງບັນດານໃຈໃນການສໍາຫຼວດຕື່ມອີກກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງການທົດລອງ hyper-gravity ແລະເຄືອຂ່າຍກະດູກຫັກພິມ 3D ໃນການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນໄລຍະຍາວຂອງວິທີການກໍາຈັດ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການສຶກສາການຂົນສົ່ງ radionuclides ຫຼືສິ່ງປົນເປື້ອນຢູ່ໃນຫີນທີ່ແຕກຫັກແລະການປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອທາງທໍລະນີສາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Wenjie Xu et al, "ການທົດລອງ Hyper-gravity ຂອງການຂົນສົ່ງສານລະລາຍໃນຫີນທີ່ແຕກຫັກແລະວິທີການປະເມີນຜົນສໍາລັບການປະຕິບັດອຸປະສັກໃນໄລຍະຍາວ," Rock Mechanics Bulletin (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

Hanle Dark Sky Reserve ໃນ Ladakh ແມ່ນຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ສັນຍາໄວ້ສໍາລັບນັກດາລາສາດ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ຝົນດາວຕົກ Orionid: ຊົມພາບທ້ອງຟ້າຂອງພາກກາງ Florida

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

Stargazers ໃນນິວຊີແລນສາມາດເປັນພະຍານເຖິງຝົນດາວຕົກ Orionid

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

Hanle Dark Sky Reserve ໃນ Ladakh ແມ່ນຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ສັນຍາໄວ້ສໍາລັບນັກດາລາສາດ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຝົນດາວຕົກ Orionid: ຊົມພາບທ້ອງຟ້າຂອງພາກກາງ Florida

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Stargazers ໃນນິວຊີແລນສາມາດເປັນພະຍານເຖິງຝົນດາວຕົກ Orionid

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທ່າແຮງອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຂອງຈັກກະວານເຄມີ

Oct 22, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ