ການຈຳລອງການເຄື່ອນຍ້າຍ Radionuclide ໄລຍະຍາວໃນໂງ່ນຫີນທີ່ແຕກຫັກໂດຍໃຊ້ການສ້າງແບບຈໍາລອງ Geotechnical Centrifuge

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Zhejiang ໄດ້ພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ເພື່ອຈໍາລອງການຂົນສົ່ງ radionuclides ຫຼືສິ່ງປົນເປື້ອນໂດຍຜ່ານ granite fractured ຂະຫນາດນ້ອຍໂດຍໃຊ້ການສ້າງແບບຈໍາລອງ centrifuge geotechnical. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບການເຂົ້າໃຈບັນຫາການຂົນສົ່ງໃນໄລຍະຍາວໃນຂອບເຂດຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຄວາມຍາວທາງໂລກ. ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທາງທໍລະນີສາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງແມ່ນວິທີການທີ່ຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ radioactive, ແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຮົ່ວໄຫຼຫຼືການປ່ຽນແປງໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງທໍລະນີສາດ, ເຊິ່ງອາດຈະນໍາໄປສູ່ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ radionuclides ເຂົ້າໄປໃນຊີວະພາບ.
ວິທີການຕິດຕາມພາກສະຫນາມແບບດັ້ງເດີມບໍ່ພຽງພໍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂົນສົ່ງໃນໄລຍະຍາວເຫຼົ່ານີ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງເທກໂນໂລຍີການພິມ 3D ເພື່ອສ້າງການອອກແບບໂຄງສ້າງທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບຕົວຢ່າງຫີນທີ່ແຕກຫັກທີ່ມີ permeability ທີ່ສາມາດປັບໄດ້. ໂດຍການສົມທົບນີ້ກັບອຸປະກອນຄວບຄຸມທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນ, ເຂົາເຈົ້າສາມາດດໍາເນີນການທົດລອງທັງສອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງປົກກະຕິແລະ hyper-gravity ເພື່ອປະເມີນການປະຕິບັດອຸປະສັກຂອງໂງ່ນຫີນກະດູກຫັກທີ່ມີ permeability ຕ່ໍາ.
ການທົດລອງ hyper-gravity ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈໍາລອງການຂົນສົ່ງທີ່ປົນເປື້ອນໃນດິນ, ແຕ່ຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບຫີນທີ່ແຕກຫັກຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຮູບແບບເຄືອຂ່າຍກະດູກຫັກທີ່ພິມດ້ວຍ 3D ແລະການທົດລອງ hyper-gravity ເພື່ອຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຮູ້ນີ້. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວິທີການນີ້ສາມາດປະຕິບັດຢ່າງສໍາເລັດຜົນຂອງການປະຕິບັດອຸປະສັກໃນໄລຍະຍາວຂອງການ permeability ຕ່ໍາຫີນທີ່ແຕກຫັກ.
ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ຂົງເຂດການກຳຈັດທໍລະນີສາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາຈະເປັນແຮງບັນດານໃຈໃນການສໍາຫຼວດຕື່ມອີກກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງການທົດລອງ hyper-gravity ແລະເຄືອຂ່າຍກະດູກຫັກພິມ 3D ໃນການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນໄລຍະຍາວຂອງວິທີການກໍາຈັດ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການສຶກສາການຂົນສົ່ງ radionuclides ຫຼືສິ່ງປົນເປື້ອນຢູ່ໃນຫີນທີ່ແຕກຫັກແລະການປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອທາງທໍລະນີສາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Wenjie Xu et al, "ການທົດລອງ Hyper-gravity ຂອງການຂົນສົ່ງສານລະລາຍໃນຫີນທີ່ແຕກຫັກແລະວິທີການປະເມີນຜົນສໍາລັບການປະຕິບັດອຸປະສັກໃນໄລຍະຍາວ," Rock Mechanics Bulletin (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042