ການວິວັດທະນາການຂອງຊະນິດພັນມະນຸດ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກການວິເຄາະທາງພັນທຸກໍາ

ໃນເດືອນພະຈິກ 2022, ປະຊາກອນມະນຸດເທິງໂລກໄດ້ລື່ນກາຍ XNUMX ຕື້ຄົນ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຄອບງຳຂອງຊະນິດພັນຂອງພວກເຮົາ ແລະຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຕົວເຮົາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຄອບຄອງນີ້ໄດ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ດ້ວຍການທໍາລາຍທີ່ຢູ່ອາໄສ, ມົນລະພິດ, ແລະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊະນິດພັນຕ່າງໆຕົກຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງການສູນພັນ. ຫນ້າສົນໃຈ, ມີຊ່ວງເວລາໃນປະຫວັດສາດຂອງການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດທີ່ຊະນິດຂອງພວກເຮົາເອງສາມາດປະເຊີນກັບການສູນພັນ.
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຫັນໄປຫາລໍາດັບ genome ເພື່ອເຂົ້າໃຈວິວັດທະນາການແລະປະຫວັດສາດຂອງຊະນິດຂອງມະນຸດ. ລໍາດັບພັນທຸກໍາ, ພ້ອມກັບຫຼັກຖານຟອດຊິວທໍາ, ໄດ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈລະອຽດກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງການວິວັດທະນາຂອງມະນຸດ. ໃນຂະນະທີ່ DNA ວັດຖຸບູຮານສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຜ່ານມາ, DNA ເກົ່າແກ່ບໍ່ຄ່ອຍຖືກຮັກສາໄວ້.
ລຳດັບພັນທຸກໍາໃຫ້ພາບລວມຂອງໂມງໂມເລກຸນຂອງການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ. ການປ່ຽນແປງທາງພັນທຸກໍາຈະສະສົມຢູ່ໃນ genome ໃນອັດຕາຄົງທີ່, ແລະການຜະສົມຜະສານໃຫມ່ແລະການແລກປ່ຽນພັນທຸກໍາເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ gametes. ການວິເຄາະລໍາດັບ mitochondrial ແລະ Y chromosome, ຜ່ານ matrilineally ແລະ patrilineally, ຕາມລໍາດັບ, ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາຂອງມະນຸດ.
ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄິດໄລ່, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກໍານົດຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງປະຊາກອນແລະເຫດການຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການກໍານົດອາຍຸຂອງພະຍາດທາງພັນທຸກໍາ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ພະຍາດເລືອດຈາງຈາກຈຸລັງ Sickle, ເກີດຂຶ້ນປະມານ 7,300 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້ໂດຍອີງໃສ່ລໍາດັບ genome ຈາກປະຊາກອນໃນປະຈຸບັນ.
ຄໍຂອດຂອງປະຊາກອນເກີດຂື້ນເມື່ອປະຊາກອນຫຼຸດລົງເປັນຈໍານວນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງບຸກຄົນ, ນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມຂື້ນຂອງສານພັນທຸກໍາທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄົນຮຸ່ນຕໍ່ມາ. ຜົນກະທົບຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ, ທີ່ເກີດຂື້ນຈາກຄໍຂວດແລະປັດໃຈອື່ນໆເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນຍ້າຍແລະການໂດດດ່ຽວ, ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ພະຍາດແລະລັກສະນະສະເພາະແມ່ນແຜ່ຫຼາຍຢູ່ໃນປະຊາກອນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຊາວຢິວ Ashkenazi ແລະກຸ່ມ endogamous ບາງຢ່າງໃນປະເທດອິນເດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງດັ່ງກ່າວ.
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໄດ້ພົບເຫັນວ່າປະຊາກອນມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກປະມານ 1,200 ບັນພະບຸລຸດຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ, ເຊິ່ງທ້າທາຍການຄາດຄະເນທີ່ຜ່ານມາ. ຄໍຂວດນີ້ເກີດຂຶ້ນປະມານ 900,000 ປີກ່ອນ, ກົງກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ຮຸນແຮງທີ່ອາດຈະຂົ່ມຂູ່ຄວາມຢູ່ລອດຂອງຫຼາຍຊະນິດ, ລວມທັງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ. ການຟື້ນຕົວຂອງປະຊາກອນມະນຸດຈາກຄໍຂວດນີ້ອາດຈະເປັນຍ້ອນການພັດທະນາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນມິດ, ການຄວບຄຸມໄຟ, ແລະການຮັບຮອງເອົາການກະສິກໍາໃນທີ່ສຸດ.
ການວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດມີຂໍ້ບົກຜ່ອງອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ມີຜົນສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງພັນທຸກໍາ ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດກາຍເປັນຮູບຊົງແບບບໍ່ຮູ້ຕົວ. ໂດຍການສຶກສາ blueprints ທາງພັນທຸກໍາຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການປະດິດສ້າງພັນທຸກໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນຊະນິດທີ່ເດັ່ນຊັດໃນໂລກ. ຄວາມເຂົ້າໃຈເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດນໍາພາພວກເຮົາໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນປະຈຸບັນແລະໃນອະນາຄົດ, ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະພະຍາດຕິດຕໍ່.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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