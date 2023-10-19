ນັກວິທະຍາສາດວິເຄາະການແຜ່ກະຈາຍຂອງ Neanderthal DNA ໃນມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມ

ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເຈນີວາ (UNIGE) ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາການວິເຄາະການແຜ່ກະຈາຍຂອງ Neanderthal DNA ໃນ genomes ຂອງມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມໃນໄລຍະ 40,000 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາໃນ Science Advances, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດທົ່ວໄປຂອງ Neanderthals ແລະມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມ.
ການສຶກສາເປີດເຜີຍວ່າ ມະນຸດສະໄໝໃໝ່, ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກອາຟຣິກາ, ເລີ່ມປ່ຽນແທນ Neanderthals ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງ Eurasia ເມື່ອ 40,000 ປີກ່ອນ. ການທົດແທນນີ້ເກີດຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວໃນໄລຍະຫຼາຍພັນປີ, ນໍາໄປສູ່ການເຊື່ອມໂຍງຂອງ Neanderthal DNA ເຂົ້າໄປໃນ genomes ຂອງມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສືບສວນການປະກົດຕົວຂອງ gradients introgression Neanderthal ຫຼັງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມະນຸດໂດຍການວິເຄາະ paleogenomes Eurasian. ເຂົາເຈົ້າພົບວ່າການຂະຫຍາຍອອກນອກອາຟຣິກາສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມເສື່ອມໂຊມຂອງເຊື້ອສາຍ Neanderthal ທີ່ຍັງຄົງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊາວກະສິກອນ Neolithic ຕົ້ນໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການລ່ວງລະເມີດ Neanderthal ໃນປະຊາກອນເອີຣົບເມື່ອທຽບກັບປະຊາກອນອາຊີ.
ການຈັດລໍາດັບພັນທຸກໍາແລະການວິເຄາະປຽບທຽບໄດ້ກໍານົດວ່າ Neanderthals ແລະມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ປະສົມພັນກັນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດປະມານສອງເປີເຊັນຂອງ Neanderthal DNA ໃນ Eurasians ຍຸກປະຈຸບັນ. ອັດຕາສ່ວນນີ້ແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍລະຫວ່າງພາກພື້ນຂອງ Eurasia, ໂດຍປະຊາກອນອາຊີມີອັດຕາສ່ວນຂອງ Neanderthal DNA ສູງກວ່າປະຊາກອນເອີຣົບເລັກນ້ອຍ.
ສົມມຸດຕິຖານຫນຶ່ງເພື່ອອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ແມ່ນວ່າການຄັດເລືອກທໍາມະຊາດອາດຈະມີຜົນກະທົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ພັນທຸກໍາຂອງ Neanderthal ໃນປະຊາກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ UNIGE ສະເຫນີສົມມຸດຕິຖານທາງເລືອກໂດຍອີງໃສ່ການໄຫຼເຂົ້າຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ. ອີງຕາມການສົມມຸດຕິຖານຂອງພວກເຂົາ, ອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ຍ້າຍອອກໄປຈາກອາຟຣິກາ, ອັດຕາສ່ວນຂອງ Neanderthal DNA ສູງກວ່າ, ເນື່ອງຈາກວ່າ Neanderthal ຕັ້ງຢູ່ຕົ້ນຕໍໃນເອີຣົບ.
ເພື່ອທົດສອບສົມມຸດຕິຖານນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນຫຼາຍກ່ວາ 4,000 genomes ຈາກບຸກຄົນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ Eurasia ໃນໄລຍະ 40 ພັນປີທີ່ຜ່ານມາ. ການວິເຄາະທາງສະຖິຕິໄດ້ເປີດເຜີຍວ່ານັກລ່າສັດ Paleolithic ໃນເອີຣົບມີອັດຕາສ່ວນຂອງ Neanderthal DNA ສູງກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນອາຊີເລັກນ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນໄລຍະການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຍຸກ Neolithic, ອັດຕາສ່ວນຂອງ Neanderthal DNA ໃນປະຊາກອນເອີຣົບຫຼຸດລົງ. ການຫຼຸດລົງນີ້ກົງກັນກັບການມາຮອດຂອງຊາວກະສິກອນທໍາອິດຈາກ Anatolia, ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດອັດຕາສ່ວນຕ່ໍາຂອງ Neanderthal DNA. ການປະສົມພັນລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນເຫຼົ່ານີ້ແລະປະຊາກອນເອີຣົບເຮັດໃຫ້ DNA Neanderthal ເຈືອຈາງຕື່ມອີກ.
ການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການນໍາໃຊ້ພັນທຸກໍາຂອງວັດຖຸບູຮານແລະຂໍ້ມູນໂບຮານຄະດີເພື່ອຕິດຕາມປະຫວັດສາດຂອງຊະນິດປະສົມ. ມັນຍັງສະຫນອງການອ້າງອິງສໍາລັບການສຶກສາໃນອະນາຄົດເພື່ອກວດຫາຂໍ້ມູນທາງພັນທຸກໍາທີ່ deviate ຈາກສະເລ່ຍແລະອາດຈະມີຜົນກະທົບທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼືຂໍ້ເສຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ: "ການຂະຫຍາຍຂອງມະນຸດໃນອະດີດເຮັດໃຫ້ຮູບແບບທາງກວ້າງຂອງເຊື້ອສາຍ Neanderthal"
- ມະຫາວິທະຍາໄລເຈນີວາ: "ການຂະຫຍາຍຂອງມະນຸດໃນອະດີດໄດ້ສ້າງຮູບແບບທາງພື້ນທີ່ຂອງເຊື້ອສາຍ Neanderthal"