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ວິທີການໃຫມ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການດັດແກ້ Gene ພ້ອມກັນໃນສັດ

ByRobert Andrew

Sep 20, 2023
ວິທີການໃຫມ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການດັດແກ້ Gene ພ້ອມກັນໃນສັດ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ ETH Zurich ໄດ້ພັດທະນາວິທີການທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການດັດແປງພັນທຸກໍາໃນຈຸລັງຂອງສັດດຽວໂດຍໃຊ້ CRISPR-Cas gene scissors. ຈຸລັງຢູ່ໃນອະໄວຍະວະແຕ່ລະຄົນໄດ້ຖືກດັດແປງພັນທຸກໍາໃນລັກສະນະຄ້າຍຄື mosaic, ໂດຍແຕ່ລະຈຸລັງມີພຽງແຕ່ຫນຶ່ງການປ່ຽນແປງ. ວິທີການນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສຶກສາຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງ gene ຕ່າງໆໃນການທົດລອງດຽວ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການນີ້ສົບຜົນສໍາເລັດໃນຫນູຜູ້ໃຫຍ່, ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ມັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນສັດທີ່ມີຊີວິດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ adeno (AAV) ເພື່ອສົ່ງຄໍາແນະນໍາໄປຫາຈຸລັງຂອງຫນູສໍາລັບການທໍາລາຍ gene. ໂດຍການຕິດເຊື້ອຫນູທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງເຊື້ອໄວຣັສທີ່ປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ພວກເຂົາສາມາດປິດ genes ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນຈຸລັງຂອງສະຫມອງ.

ການນໍາໃຊ້ວິທີການນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງພັນທຸກໍາທີ່ຫາຍາກໃນມະນຸດທີ່ເອີ້ນວ່າໂຣກ 22q11.2 ລົບ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສຸມໃສ່ 29 genes ໃນພາກພື້ນ chromosomal ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດແລະຄົ້ນພົບວ່າສາມຂອງ genes ເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນ dysfunction ຂອງເຊນສະຫມອງ. ການສຶກສາຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບແບບໃນຈຸລັງຫນູທີ່ລະນຶກເຖິງຄວາມຜິດກະຕິຂອງ schizophrenia ແລະ autism spectrum. ຂໍ້ມູນໃຫມ່ນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາຢາທີ່ຊົດເຊີຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງ gene ຜິດປົກກະຕິ.

ວິທີການດັ່ງກ່າວມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນອກເຫນືອຈາກການສຶກສາຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງພັນທຸກໍານີ້. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສຶກສາຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງພັນທຸກໍາແລະພະຍາດອື່ນໆທີ່ມີພັນທຸກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນທີ່ຈະເພີ່ມຈໍານວນພັນທຸກໍາທີ່ຖືກດັດແປງຈາກ 29 ໃນປະຈຸບັນເປັນຫຼາຍຮ້ອຍຕໍ່ການທົດລອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະຫມັກຂໍເອົາສິດທິບັດກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີແລະກໍາລັງສ້າງ spin-off ເພື່ອພັດທະນາແລະນໍາໃຊ້ວິທີການນີ້ຕໍ່ໄປ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ETH Zurich: ນັກຄົ້ນຄວ້າພ້ອມກັນດັດແປງພັນທຸກໍາໃນຫຼາຍອະໄວຍະວະດ້ວຍການປິ່ນປົວ CRISPR-Cas9 ດຽວ.
- ທໍາ​ມະ​ຊາດ​: Multiplexed single-cell CRISPR-Cas9 knockouts ເປີດເຜີຍບົດບາດສະເພາະຂອງ gene ໃນຄວາມມີຊີວິດຂອງເຊນ

By Robert Andrew

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