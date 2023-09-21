ນັກວິທະຍາສາດໃຊ້ແມ່ທ້ອງໄໝທີ່ຖືກດັດແປງພັນທຸກໍາເພື່ອຜະລິດເສັ້ນໃຍຜ້າໄຫມຈາກແມງມຸມ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ຈີນໄດ້ສຳເລັດການສັງເຄາະເສັ້ນໄໝແມງມຸມໂດຍໃຊ້ສາຍໄໝດັດແກ້ພັນທຸກຳ. ເສັ້ນໃຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າມີຄວາມເຄັ່ງຄັດກວ່າ Kevlar XNUMX ເທົ່າ, ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນເສື້ອຄຸມລູກປືນ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ເປີດປະຕູສູ່ການຄ້າທີ່ມີລາຄາຖືກ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຜ້າໄໝ spider, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມທົນທານພິເສດຂອງມັນ.
ຜ້າໄຫມ spider ໄດ້ຖືກຊົມເຊີຍມາດົນນານວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງຂອງວັດສະດຸພື້ນເມືອງເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄ້າໄດ້ຖືກຂັດຂວາງໂດຍຄວາມເຂົ້າໃຈທາງວິທະຍາສາດຂອງກົນໄກການປັ່ນປ່ວນ, ຄວາມສັບສົນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງຂະບວນການຜະລິດ, ແລະສິ່ງທ້າທາຍໃນວິທີການຜະລິດດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ຊັ້ນພື້ນຜິວຂອງ lipids ແລະ glycoproteins ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນເສັ້ນໄຍ spider, ທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຊັ້ນຜິວຫນັງ", ໄດ້ພິສູດວ່າຍາກທີ່ຈະເຮັດຊ້ໍາໂດຍໃຊ້ຂັ້ນຕອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສໍາລັບຜ້າໄຫມ spider ປອມ. ເພື່ອເອົາຊະນະອຸປະສັກດັ່ງກ່າວ, ວິທະຍາສາດໄດ້ຫັນໄປຫາແມ່ໄຫມດັດແກ້ພັນທຸກໍາເປັນການແກ້ໄຂ.
ດ້ວຍການນໍາພັນທຸກໍາທາດໂປຼຕີນຈາກຜ້າໄຫມ spider ເຂົ້າໄປໃນ DNA ຂອງແມ່ທ້ອງໄຫມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດສະແດງພັນທຸກໍາເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຕ່ອມຂອງແມ່ໄຫມ. ສິ່ງນີ້ບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການປະສົມປະສານຂອງເທັກໂນໂລຍີການແກ້ໄຂພັນທຸກໍາຂອງ CRISPR-Cas9 ແລະການສັກຢາຈຸນລະພາກເຂົ້າໃນໄຂ່ແມ່ໄໝທີ່ໃສ່ປຸ໋ຍແລ້ວ.
ການດັດແປງພັນທຸກໍາຂອງເສັ້ນໄຫມທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຜະລິດເສັ້ນໃຍຜ້າໄຫມຂອງແມງມຸມສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມທົນທານທີ່ໂດດເດັ່ນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ເສັ້ນໄຍໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມເຄັ່ງຄັດກວ່າ Kevlar XNUMX ເທົ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ, ລວມທັງອຸປະກອນປ້ອງກັນ.
ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງໃນການສຶກສາແມ່ນການສັກຢາຈຸນລະພາກທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອແນະນໍາການດັດແປງພັນທຸກໍາເຂົ້າໄປໃນໄຂ່ຂອງແມ່ໄຫມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ອົດທົນ, ແລະການເບິ່ງເຫັນຕາສີແດງຂອງແມ່ທ້ອງໄຫມທີ່ຖືກດັດແປງພັນທຸກໍາພາຍໃຕ້ກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence ເປັນສັນຍານວ່າພວກເຂົາປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການຜະລິດຜ້າໄໝແມງມຸມແລ້ວ, ນັກວິທະຍາສາດຍັງໄດ້ພັດທະນາເຕັກນິກການຜະລິດເສັ້ນໄຍສັງເຄາະທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມອີກດ້ວຍ.
ການສັງເຄາະເສັ້ນໄໝ spider ທີ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດຈາກແມ່ທ້ອງໄໝທີ່ຖືກດັດແປງພັນທຸ ກຳ ໄດ້ປູທາງໄປສູ່ການຄ້າຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ຂອງວັດສະດຸທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້. ດ້ວຍເຕັກນິກການລ້ຽງແພໄໝທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນຢ່າງດີ, ການຜະລິດເສັ້ນໃຍໄໝຈາກແມງມຸມສາມາດບັນລຸໄດ້ດ້ວຍຕົ້ນທຶນຕ່ຳກວ່າ ແລະ ໃນຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການອອກຈາກການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໄດ້ລວມເອົາແນວຄວາມຄິດຂອງການດັດແກ້ "ທ້ອງຖິ່ນ" ເພື່ອຮັບປະກັນການຫມຸນຂອງເສັ້ນໄຫມທີ່ເຫມາະສົມ. ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ເສັ້ນທາງໄປສູ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍທາງດ້ານການຄ້າຂອງຜ້າໄໝ spider ແມ່ນໄປໄກກວ່ານີ້.
ທີ່ມາ:
Junpeng Mi, Yizhong Zhou, et al. ເສັ້ນໃຍຜ້າໄຫມ spider ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ ແລະ ແຂງທີ່ສຸດ ໝູນວຽນມາຈາກເສັ້ນໄໝ transgenic. ເລື່ອງ. DOI: 10.1016/j.matt.2023.08.013