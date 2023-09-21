ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ນັກວິທະຍາສາດໃຊ້ແມ່ທ້ອງໄໝທີ່ຖືກດັດແປງພັນທຸກໍາເພື່ອຜະລິດເສັ້ນໃຍຜ້າໄຫມຈາກແມງມຸມ

ByMampho Brescia

Sep 21, 2023
ນັກວິທະຍາສາດໃຊ້ແມ່ທ້ອງໄໝທີ່ຖືກດັດແປງພັນທຸກໍາເພື່ອຜະລິດເສັ້ນໃຍຜ້າໄຫມຈາກແມງມຸມ

ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຢູ່​ຈີນ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ການ​ສັງ​ເຄາະ​ເສັ້ນ​ໄໝ​ແມງ​ມຸມ​ໂດຍ​ໃຊ້​ສາຍ​ໄໝ​ດັດ​ແກ້​ພັນ​ທຸ​ກຳ. ເສັ້ນໃຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າມີຄວາມເຄັ່ງຄັດກວ່າ Kevlar XNUMX ເທົ່າ, ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນເສື້ອຄຸມລູກປືນ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ເປີດປະຕູສູ່ການຄ້າທີ່ມີລາຄາຖືກ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຜ້າໄໝ spider, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມທົນທານພິເສດຂອງມັນ.

ຜ້າໄຫມ spider ໄດ້ຖືກຊົມເຊີຍມາດົນນານວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງຂອງວັດສະດຸພື້ນເມືອງເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄ້າໄດ້ຖືກຂັດຂວາງໂດຍຄວາມເຂົ້າໃຈທາງວິທະຍາສາດຂອງກົນໄກການປັ່ນປ່ວນ, ຄວາມສັບສົນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງຂະບວນການຜະລິດ, ແລະສິ່ງທ້າທາຍໃນວິທີການຜະລິດດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ຊັ້ນພື້ນຜິວຂອງ lipids ແລະ glycoproteins ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນເສັ້ນໄຍ spider, ທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຊັ້ນຜິວຫນັງ", ໄດ້ພິສູດວ່າຍາກທີ່ຈະເຮັດຊ້ໍາໂດຍໃຊ້ຂັ້ນຕອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສໍາລັບຜ້າໄຫມ spider ປອມ. ເພື່ອ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ອຸ​ປະ​ສັກ​ດັ່ງ​ກ່າວ​, ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໄດ້​ຫັນ​ໄປ​ຫາ​ແມ່​ໄຫມ​ດັດ​ແກ້​ພັນ​ທຸ​ກໍາ​ເປັນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​.

ດ້ວຍການນໍາພັນທຸກໍາທາດໂປຼຕີນຈາກຜ້າໄຫມ spider ເຂົ້າໄປໃນ DNA ຂອງແມ່ທ້ອງໄຫມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດສະແດງພັນທຸກໍາເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຕ່ອມຂອງແມ່ໄຫມ. ສິ່ງນີ້ບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການປະສົມປະສານຂອງເທັກໂນໂລຍີການແກ້ໄຂພັນທຸກໍາຂອງ CRISPR-Cas9 ແລະການສັກຢາຈຸນລະພາກເຂົ້າໃນໄຂ່ແມ່ໄໝທີ່ໃສ່ປຸ໋ຍແລ້ວ.

ການດັດແປງພັນທຸກໍາຂອງເສັ້ນໄຫມທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຜະລິດເສັ້ນໃຍຜ້າໄຫມຂອງແມງມຸມສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມທົນທານທີ່ໂດດເດັ່ນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ເສັ້ນໄຍໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມເຄັ່ງຄັດກວ່າ Kevlar XNUMX ເທົ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ, ລວມທັງອຸປະກອນປ້ອງກັນ.

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງໃນການສຶກສາແມ່ນການສັກຢາຈຸນລະພາກທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອແນະນໍາການດັດແປງພັນທຸກໍາເຂົ້າໄປໃນໄຂ່ຂອງແມ່ໄຫມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ອົດທົນ, ແລະການເບິ່ງເຫັນຕາສີແດງຂອງແມ່ທ້ອງໄຫມທີ່ຖືກດັດແປງພັນທຸກໍາພາຍໃຕ້ກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence ເປັນສັນຍານວ່າພວກເຂົາປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຜ້າ​ໄໝ​ແມງ​ມຸມ​ແລ້ວ, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຍັງ​ໄດ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຕັກ​ນິກ​ການ​ຜະ​ລິດ​ເສັ້ນ​ໄຍ​ສັງ​ເຄາະ​ທີ່​ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ການສັງເຄາະເສັ້ນໄໝ spider ທີ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດຈາກແມ່ທ້ອງໄໝທີ່ຖືກດັດແປງພັນທຸ ກຳ ໄດ້ປູທາງໄປສູ່ການຄ້າຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ຂອງວັດສະດຸທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້. ດ້ວຍ​ເຕັກ​ນິກ​ການ​ລ້ຽງ​ແພ​ໄໝ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ, ການ​ຜະ​ລິດ​ເສັ້ນ​ໃຍ​ໄໝ​ຈາກ​ແມງ​ມຸມ​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ດ້ວຍ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ຕ່ຳ​ກວ່າ ແລະ ໃນ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ກວ່າ.

ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການອອກຈາກການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໄດ້ລວມເອົາແນວຄວາມຄິດຂອງການດັດແກ້ "ທ້ອງຖິ່ນ" ເພື່ອຮັບປະກັນການຫມຸນຂອງເສັ້ນໄຫມທີ່ເຫມາະສົມ. ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ເສັ້ນທາງໄປສູ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍທາງດ້ານການຄ້າຂອງຜ້າໄໝ spider ແມ່ນໄປໄກກວ່ານີ້.

ທີ່​ມາ​:
Junpeng Mi, Yizhong Zhou, et al. ເສັ້ນໃຍຜ້າໄຫມ spider ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ ແລະ ແຂງທີ່ສຸດ ໝູນວຽນມາຈາກເສັ້ນໄໝ transgenic. ເລື່ອງ. DOI: 10.1016/j.matt.2023.08.013

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ຫລາຍລ້ານຄົນໃນອາເມລິກາເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງການປະທັບຕາຂອງແສງຕາເວັນປະຈຳປີ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ຈະປ່ອຍຕົວແບບແຄບຊູນຮູບດາວເພື່ອລົງຈອດໃນທະເລຊາຍຢູທາ

Sep 23, 2023 Mampho Brescia
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການປະຕິບັດທີ່ມີຈຸດປະສົງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກການຄົ້ນຄວ້າເດັກນ້ອຍ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ຫລາຍລ້ານຄົນໃນອາເມລິກາເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງການປະທັບຕາຂອງແສງຕາເວັນປະຈຳປີ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ຈະປ່ອຍຕົວແບບແຄບຊູນຮູບດາວເພື່ອລົງຈອດໃນທະເລຊາຍຢູທາ

Sep 23, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການປະຕິບັດທີ່ມີຈຸດປະສົງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກການຄົ້ນຄວ້າເດັກນ້ອຍ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ພາລະກິດ OSIRIS-REx: ການນໍາເອົາຕົວຢ່າງຫີນມະນຸດຕ່າງດາວກັບຄືນສູ່ໂລກ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ