ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ຖືກສ້າງດ້ວຍພັນທຸກໍາປ່ຽນຂີ້ເຫຍື້ອພາດສະຕິກໃຫ້ເປັນສານເຄມີທີ່ມີຄຸນຄ່າ

ນັກວິທະຍາສາດກຸ່ມຫນຶ່ງໄດ້ພັດທະນາເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນມາທາງພັນທຸກໍາທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກພາດສະຕິກເປັນສານເຄມີທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ອີງຕາມການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນ Nature Communications. ມົນລະພິດພາດສະຕິກແມ່ນວິກິດການທົ່ວໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັດປ່າ, ແລະສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ການແກ້ໄຂທີ່ມີທ່າແຮງອັນຫນຶ່ງແມ່ນການນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ຂອງພາດສະຕິກເຂົ້າໄປໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດໂດຍນໍາໃຊ້ຈຸລິນຊີວິສະວະກໍາ, ແຕ່ວິທີການນີ້ມີຄວາມຊັບຊ້ອນແລະສິ່ງທ້າທາຍ.
ໃນການສຶກສານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້ານໍາໂດຍ Ting Lu ແລະ James Collins ໄດ້ອອກແບບສອງສາຍພັນທີ່ຖືກດັດແປງພັນທຸກໍາຂອງ Pseudomonas putida, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໃນດິນ, ເພື່ອ upcycle polyethylene terephthalate (PET), ຫນຶ່ງໃນປະເພດຂອງພາດສະຕິກທົ່ວໄປທີ່ສຸດ. ແຕ່ລະສາຍພັນໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອທໍາລາຍຫນຶ່ງໃນສອງຜະລິດຕະພັນທີ່ເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງການທໍາລາຍສານເຄມີຂອງພາດສະຕິກ: ອາຊິດ terephthalic ແລະ ethylene glycol.
ໂດຍການລວມເອົາທັງສອງສາຍພັນເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າເປັນກຸ່ມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າພວກເຂົາສາມາດບັນລຸປະສິດທິພາບທີ່ສູງຂຶ້ນເມື່ອທຽບກັບການນໍາໃຊ້ສາຍພັນດຽວທີ່ປຸງແຕ່ງທັງສອງຜະລິດຕະພັນ. ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ພລາສຕິກເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກໂດຍການປ່ຽນມັນເຂົ້າໄປໃນໂພລີເມີເອັນທີ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ທີ່ເອີ້ນວ່າ PHA ແລະ muconate, ເຊິ່ງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜະລິດ polyurethane ແລະອາຊິດ adipic. Polyurethane ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນກາວ, ການເຄືອບ, ແລະ insulation, ໃນຂະນະທີ່ອາຊິດ adipic ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜະລິດ nylon.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຊຸມຊົນຈຸລິນຊີດ້ານວິສະວະກໍາສາມາດເປັນວິທີການທີ່ດີແລະມີປະສິດຕິຜົນສໍາລັບການຜະລິດໂພລີເມີແລະສົ່ງເສີມຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າແນວຄວາມຄິດແລະກົນລະຍຸດທີ່ໃຊ້ໃນການສຶກສານີ້ອາດຈະໃຊ້ກັບການປິ່ນປົວຂອງພາດສະຕິກປະເພດອື່ນໆ.
ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ສ້າງດ້ວຍພັນທຸກໍາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດພາດສະຕິກແລະປ່ຽນສິ່ງເສດເຫຼືອໄປສູ່ສານເຄມີແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂອງຊີວະວິທະຍາສັງເຄາະ, ພວກເຮົາອາດຈະເປັນບາດກ້າວຫນຶ່ງທີ່ໃກ້ຊິດກັບການຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫມ່ສໍາລັບວິກິດການພາດສະຕິກທົ່ວໂລກ.
ທີ່ມາ:
Teng Bao et al, ພະແນກວິສະວະກໍາຈຸລິນຊີຂອງແຮງງານສໍາລັບການຜະລິດຖົງຢາງ, ການສື່ສານທໍາມະຊາດ (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40777-x
ການອ້າງອິງ:
ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ກິນດ້ວຍພລາສຕິກທີ່ສ້າງດ້ວຍວິສະວະກຳພັນທຸກຳສາມາດໃຫ້ສິ່ງເສດເຫຼືອມີຊີວິດໃໝ່ໄດ້ (2023, 27 ກັນຍາ). ເອົາມາໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ 2023 ຈາກ https://phys.org/news/2023-09-genetically-plastic-eating-bacteria-life.html