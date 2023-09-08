ປົດລັອກຄວາມລັບຂອງ Patescibacteria: ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດແລະກົນໄກໂມເລກຸນຂອງພວກເຂົາ

Patescibacteria, ກຸ່ມຂອງ microbes enigmatic ແລະຂະຫນາດນ້ອຍ, ໄດ້ສັບສົນນັກວິທະຍາສາດມາດົນນານເນື່ອງຈາກຍຸດທະສາດການຢູ່ລອດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຂະນະທີ່ມີພຽງສອງສາມຊະນິດຂອງ Patescibacteria ສາມາດປູກຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ, ພວກມັນຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງ microbes ເຈົ້າພາບຂະຫນາດໃຫຍ່.
ຕາມປະເພນີ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ Patescibacteria ຂາດພັນທຸກໍາທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບໂມເລກຸນທີ່ຍືນຍົງຂອງຊີວິດເຊັ່ນທາດໂປຼຕີນ, ອາຊິດໄຂມັນແລະ nucleotides. ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສົມມຸດຕິຖານວ່າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍເຫຼົ່ານີ້ອີງໃສ່ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍອື່ນໆເພື່ອປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້.
ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Cell ໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດທີ່ລຶກລັບຂອງ Patescibacteria ໂດຍ unraveling ກົນໄກໂມເລກຸນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍການພັດທະນາຂອງວິທີການ manipulate ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍເຫຼົ່ານີ້, ເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ.
ໃນບັນດາທີມຄົ້ນຄ້ວາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນໍາໂດຍ Joseph Mougous ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Washington School of Medicine ແລະສະຖາບັນການແພດ Howard Hughes, ຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ Patescibacteria ແມ່ນມາຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ "ຈຸລິນຊີຊ້ໍາ." ເນື້ອຄວາມມືດຂອງຈຸລິນຊີຫມາຍເຖິງພັນທຸກໍາຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ເຂົ້າໃຈບໍ່ດີທີ່ສະແດງຢູ່ໃນການວິເຄາະທາງພັນທຸກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່.
ກຸ່ມສະເພາະຂອງ Patescibacteria ທີ່ສຶກສາໃນການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບ Saccharibacteria, ເຊິ່ງພົບທົ່ວໄປໃນ microbiome ປາກຂອງມະນຸດ. ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, Saccharibacteria ອີງໃສ່ Actinobacteria ເປັນເຈົ້າພາບຂອງພວກມັນຢູ່ໃນຊ່ອງປາກ. ໂດຍການຈັດການພັນທຸກໍາຂອງ Saccharibacteria, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດພັນທຸກໍາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາແລະຄົ້ນພົບປັດໃຈທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພົວພັນຂອງພວກເຂົາກັບຈຸລັງເຈົ້າພາບ.
ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ລວມມີໂຄງສ້າງພື້ນຜິວຂອງເຊນສໍາລັບການຍຶດຕິດກັບຈຸລັງເຈົ້າພາບແລະລະບົບຄວາມລັບພິເສດສໍາລັບການຂົນສົ່ງທາດອາຫານ. ການຖ່າຍຮູບ fluorescent ກ້ອງຈຸລະທັດຕາມເວລາໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງວົງຈອນຊີວິດທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງ Saccharibacteria, ໂດຍມີບາງອັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເຊລແມ່ ແລະສ້າງລູກຫຼານນ້ອຍໆທີ່ຊອກຫາເຊລເຈົ້າພາບໃໝ່.
ໂດຍ delving ເຂົ້າໄປໃນພັນທຸກໍາແລະກົນໄກຂອງ Patescibacteria, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະປົດລັອກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ biotechnology ທີ່ມີທ່າແຮງຂອງເຂົາເຈົ້າແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ລຶກລັບເຫຼົ່ານີ້. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ Microbial Interactions & Microbiome Center (mim_c), ບ່ອນທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກວິຊາທີ່ແຕກຕ່າງກັນມາຮ່ວມກັນເພື່ອກ້າວຫນ້າການສຶກສາ microbiome.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ສະຫນອງການເບິ່ງເຫັນທີ່ສໍາຄັນໃນຊີວະວິທະຍາຂອງ Patescibacteria ແລະວາງພື້ນຖານສໍາລັບການສືບສວນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດແລະຫນ້າທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກເຂົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Joseph D. Mougous et al, ການໝູນໃຊ້ພັນທຸກໍາຂອງ Patescibacteria ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານກົນຈັກກ່ຽວກັບເລື່ອງຄວາມມືດຂອງຈຸລິນຊີ ແລະວິຖີຊີວິດຂອງ epibiotic, Cell