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ເທັກໂນໂລຍີ MOXIE ເທິງດາວອັງຄານ: ບາດກ້າວບຸກທະລຸສຳລັບການສຳຫຼວດມະນຸດໃນອະນາຄົດ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ເທັກໂນໂລຍີ MOXIE ເທິງດາວອັງຄານ: ບາດກ້າວບຸກທະລຸສຳລັບການສຳຫຼວດມະນຸດໃນອະນາຄົດ

ການທົດລອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນອົກຊີເຈນຢູ່ໃນດາວອັງຄານ (MOXIE) ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງອົກຊີແຊນເທິງດາວອັງຄານ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເທັກໂນໂລຍີທີ່ມີປະໂຫຍດສຳລັບການສຳຫຼວດດາວເຄາະຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດ. MOXIE, ອຸປະກອນຂະໜາດເຕົາອົບໄມໂຄເວຟ, ໄດ້ຢູ່ເທິງເຮືອ Perseverance rover ຂອງອົງການ NASA, ແລະມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດອົກຊີເຈນສໍາລັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະການຫາຍໃຈ.

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂອງ​ຕົນ​, MOXIE ໄດ້​ຜະ​ລິດ​ທັງ​ຫມົດ 122 ກຼາມ​ຂອງ​ອົກ​ຊີ​ເຈນ​ທີ່​, ການ​ຜະ​ລິດ 12 ກຼາມ​ຂອງ​ອົກ​ຊີ​ເຈນ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ຕົນ​. ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວໄດ້ລື່ນກາຍເປົ້າໝາຍເດີມຂອງອົງການ NASA, ປະຕິບັດຄວາມບໍລິສຸດ 98% ຫຼືດີກວ່າ. ເຕັກໂນໂລຍີການບຸກທະລຸນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປ່ຽນຊັບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບພາລະກິດຂຸດຄົ້ນໃນອະນາຄົດ.

ຫນຶ່ງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົ້ນຕໍຂອງ MOXIE ແມ່ນເປັນແຫຼ່ງຂອງ propellant ລູກ. ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ອົກຊີ​ເຈນ​ຈາກ​ໂລກ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ, ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ໃນ​ອະນາຄົດ​ຈະ​ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ວັດຖຸ​ທີ່​ພົບ​ຢູ່​ເທິງ​ດາວ​ອັງຄານ​ເພື່ອ​ຜະລິດ​ອົກ​ຊີ​ເຈນ​ໃຫ້​ເປັນ​ນ້ຳມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າສາມາດ​ເດີນທາງ​ກັບ​ຄືນ​ບ້ານ. ແນວຄວາມຄິດນີ້, ເອີ້ນວ່າການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນສະຖານ (ISRU), ແມ່ນຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະສາມາດປະຕິວັດການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດ.

MOXIE ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນການສາທິດດ້ານເຕັກໂນໂລຢີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ດົນໃຈຊຸມຊົນ ISRU ແລະມີອິດທິພົນຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາຊັບພະຍາກອນອາວະກາດ. ຄວາມສໍາເລັດຂອງມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອົງການ NASA ເຕັມໃຈທີ່ຈະລົງທຶນໃນເຕັກໂນໂລຢີໃນອະນາຄົດສໍາລັບການຢູ່ລອດຂອງມະນຸດແລະການເດີນທາງເທິງດາວອັງຄານ. ບົນ​ພື້ນຖານ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ດັ່ງກ່າວ, ປະຈຸ​ບັນ, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ພວມ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ໃນ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີການ​ນຳ​ໃຊ້​ຊັບພະຍາກອນ.

ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ MOXIE ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການປະກົດຕົວຂອງດວງຈັນໃນໄລຍະຍາວ, ການສ້າງເສດຖະກິດຕາມດວງຈັນ, ແລະສະຫນັບສະຫນູນຂະບວນການຂຸດຄົ້ນມະນຸດໃນເບື້ອງຕົ້ນໄປສູ່ດາວອັງຄານ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດໃຫ້ນັກອາວະກາດສາມາດ "ດໍາລົງຊີວິດອອກຈາກແຜ່ນດິນ" ໂດຍການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງດາວເຄາະອື່ນໆ, ຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງໃສ່ໂລກສໍາລັບການສະຫນອງແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

ດ້ວຍການສາທິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງ MOXIE ເທິງດາວອັງຄານ, ອະນາຄົດຂອງການສຳຫຼວດຂອງມະນຸດ ແລະການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງດາວເຄາະອື່ນໆ ຈະກາຍເປັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂດຍ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຊັ້ນ​ສູງ, ມະ​ນຸດ​ສາ​ມາດ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ໄປ​ເຖິງ​ຂອງ​ຕົນ​ແລະ​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຈັກ​ກະ​ວານ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (URL)

- ມີນາ: ດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ສຸດອັນດັບສອງໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ເອີ້ນວ່າ "ດາວເຄາະສີແດງ." ມັນ​ມີ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ບາງ​ແລະ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ມັນ​ມີ​ຝຸ່ນ​, ເຢັນ​, ແລະ​ສະ​ພາບ​ການ​ຄ້າຍ​ຄື​ທະ​ເລ​ຊາຍ​.

- ອົງການ NASA: ອົງການບໍລິຫານການບິນ ແລະ ອະວະກາດແຫ່ງຊາດ, ອົງການເອກະລາດຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສຳຫຼວດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດ.

- MIT: ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຍີລັດ Massachusetts, ມະຫາວິທະຍາໄລຄົ້ນຄວ້າເອກະຊົນທີ່ມີຊື່ສຽງ.

By Vicky Stavropoulou

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