ເທັກໂນໂລຍີ MOXIE ເທິງດາວອັງຄານ: ບາດກ້າວບຸກທະລຸສຳລັບການສຳຫຼວດມະນຸດໃນອະນາຄົດ

ການທົດລອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນອົກຊີເຈນຢູ່ໃນດາວອັງຄານ (MOXIE) ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງອົກຊີແຊນເທິງດາວອັງຄານ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເທັກໂນໂລຍີທີ່ມີປະໂຫຍດສຳລັບການສຳຫຼວດດາວເຄາະຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດ. MOXIE, ອຸປະກອນຂະໜາດເຕົາອົບໄມໂຄເວຟ, ໄດ້ຢູ່ເທິງເຮືອ Perseverance rover ຂອງອົງການ NASA, ແລະມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດອົກຊີເຈນສໍາລັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະການຫາຍໃຈ.
ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດຂອງຕົນ, MOXIE ໄດ້ຜະລິດທັງຫມົດ 122 ກຼາມຂອງອົກຊີເຈນທີ່, ການຜະລິດ 12 ກຼາມຂອງອົກຊີເຈນຕໍ່ຊົ່ວໂມງທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດຂອງຕົນ. ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວໄດ້ລື່ນກາຍເປົ້າໝາຍເດີມຂອງອົງການ NASA, ປະຕິບັດຄວາມບໍລິສຸດ 98% ຫຼືດີກວ່າ. ເຕັກໂນໂລຍີການບຸກທະລຸນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປ່ຽນຊັບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບພາລະກິດຂຸດຄົ້ນໃນອະນາຄົດ.
ຫນຶ່ງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົ້ນຕໍຂອງ MOXIE ແມ່ນເປັນແຫຼ່ງຂອງ propellant ລູກ. ແທນທີ່ຈະເອົາອົກຊີເຈນຈາກໂລກເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ນັກບິນອາວະກາດໃນອະນາຄົດຈະສາມາດນຳໃຊ້ວັດຖຸທີ່ພົບຢູ່ເທິງດາວອັງຄານເພື່ອຜະລິດອົກຊີເຈນໃຫ້ເປັນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເດີນທາງກັບຄືນບ້ານ. ແນວຄວາມຄິດນີ້, ເອີ້ນວ່າການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນສະຖານ (ISRU), ແມ່ນຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະສາມາດປະຕິວັດການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດ.
MOXIE ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນການສາທິດດ້ານເຕັກໂນໂລຢີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ດົນໃຈຊຸມຊົນ ISRU ແລະມີອິດທິພົນຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາຊັບພະຍາກອນອາວະກາດ. ຄວາມສໍາເລັດຂອງມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອົງການ NASA ເຕັມໃຈທີ່ຈະລົງທຶນໃນເຕັກໂນໂລຢີໃນອະນາຄົດສໍາລັບການຢູ່ລອດຂອງມະນຸດແລະການເດີນທາງເທິງດາວອັງຄານ. ບົນພື້ນຖານຄວາມສຳເລັດດັ່ງກ່າວ, ປະຈຸບັນ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາພວມມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າໃນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ.
ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ MOXIE ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການປະກົດຕົວຂອງດວງຈັນໃນໄລຍະຍາວ, ການສ້າງເສດຖະກິດຕາມດວງຈັນ, ແລະສະຫນັບສະຫນູນຂະບວນການຂຸດຄົ້ນມະນຸດໃນເບື້ອງຕົ້ນໄປສູ່ດາວອັງຄານ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດໃຫ້ນັກອາວະກາດສາມາດ "ດໍາລົງຊີວິດອອກຈາກແຜ່ນດິນ" ໂດຍການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງດາວເຄາະອື່ນໆ, ຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງໃສ່ໂລກສໍາລັບການສະຫນອງແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
ດ້ວຍການສາທິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງ MOXIE ເທິງດາວອັງຄານ, ອະນາຄົດຂອງການສຳຫຼວດຂອງມະນຸດ ແລະການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງດາວເຄາະອື່ນໆ ຈະກາຍເປັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂດຍການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນຂອງອົງການຊັ້ນສູງ, ມະນຸດສາມາດຂະຫຍາຍການໄປເຖິງຂອງຕົນແລະຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຈັກກະວານ.
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- ມີນາ: ດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ສຸດອັນດັບສອງໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ເອີ້ນວ່າ "ດາວເຄາະສີແດງ." ມັນມີບັນຍາກາດບາງແລະສະເພາະຂອງມັນມີຝຸ່ນ, ເຢັນ, ແລະສະພາບການຄ້າຍຄືທະເລຊາຍ.
- ອົງການ NASA: ອົງການບໍລິຫານການບິນ ແລະ ອະວະກາດແຫ່ງຊາດ, ອົງການເອກະລາດຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສຳຫຼວດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດ.
- MIT: ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຍີລັດ Massachusetts, ມະຫາວິທະຍາໄລຄົ້ນຄວ້າເອກະຊົນທີ່ມີຊື່ສຽງ.